И действительно – почти во всём мире в связи с пандемией коронавируса выборы переносятся. В России, например, перенесён на неопределённую дату референдум об изменении Конституции, а на Украине, скорее всего, не будут профинансированы местные выборы, хотя к осени эпидемия должна закончиться. В Польше же планируют провести президентские выборы 10 мая

Почему поляки действуют не в глобальном тренде, поясняет российский Telegram-канал «Bunin & Co».

По мнению российских политтехнологов, отказ правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского от переноса президентских выборов объясняется циничным политическим интересом.

16 февраля состоялся очередной съезд правящей право-популисткой партии «Право и справедливость», на котором кандидатом стал действующий президент Анджей Дуда. Качиньский заявил, что Дуда является «кандидатом мечты» и «хранителем польской Конституции».

Рейтинг Дуды сейчас далеко превосходит рейтинги оппозиционных кандидатов. Это связано как с психологической склонностью большинства населения во время кризисного шока поддерживать существующую власть, так и с тем, что у соперников Дуды в условиях введенных в Польше строгих карантинных мер почти нет возможностей для проведения полноценной избирательной кампании.

Свежий опрос показал, что Дуда может победить в первом туре выборов, набрав 65% голосов, но что голосовать собираются лишь 31% избирателей. При этом, согласно тому же опросу, если выборы будут отложены и соответственно явка возрастет, то Дуда может рассчитывать на 44% голосов. Ярослав Качиньский и его партия весьма заинтересованы в победе Дуды, поскольку президент Польши имеет право отклонять принимаемые законодательные акты.

Сейчас польская власть предпринимает меры, направленные на укрепление позиций Дуды. В частности, в Избирательный кодекс внесены поправки, которые разрешают голосование по почте для граждан старше 60 лет и для тех, кто находится в режиме карантина или самоизоляции. Эти поправки призваны расширить возможности для голосования старших поколений поляков, которые являются ядром избирательной базы национал-консерваторов.

При этом поляки, находящиеся за рубежом, возможности голосовать по почте не получают, и это логично — они в основном симпатизируют оппозиционной партии «Гражданская платформа», которая выдвинула вице-спикера парламента Малгожату Кидаву-Блонскую.

При этом критики подчеркивают, что поправки противоречат Конституции, запрещающей изменение избирательных процедур, если до выборов остается меньше 6 месяцев. Да и вообще изменения закона имеют нескрываемо манипулятивный характер. Но Польша — член ЕС, ей такие фокусы на Западе легко сходят с рук, это ж не Россия…

Кидава-Блонская, кстати говоря, призвала оппозиционных кандидатов и избирателей к бойкоту президентских выборов, если они не будут отложены. Она объявила о полной приостановке своей избирательной кампании. Правда, другие оппозиционные кандидаты пока не последовали её примеру.

Однако, настаивая на проведении выборов, Качиньский сильно рискует. Сейчас 72% поляков считают, что выборы должны быть перенесены. Даже если Дуда будет избран, крайне низкая явка не даст ему должной легитимности. А если в ходе подготовки и проведения выборов число заразившихся и умерших от коронавируса жителей сильно увеличится, то это может обрушить общественную поддержку власти.