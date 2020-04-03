В Молдавии на 2 апреля 2020 года официально зарегистрировано 505 случаев заражения COVID-19, при этом около 20 процентов из заболевших - это врачи, полицейские, пограничники, которые контактировали с теми, кто привез вирус из-за границы

Ещё месяц назад новости о таинственном Covid-19 в Китае были настолько далёкими, что никому даже в голову не могло прийти — наступит время, когда эта зараза коснётся каждого из нас. Увы, наступило.

Хроники заражения коронавирусом прочно вошли как в мировую повестку, так и региональную. Молдавия, как и многие страны, отчаянно борется с Covid-19. На утро 3 апреля в стране официально зарегистрировано 505 случаев заболевания, при этом 6 смертей. И власти признают — это еще не пик заболевания.

Прогноз ВОЗ по Молдавии — до 28 тысяч зараженных

По каждой стране Всемирная организация здравоохранения дает свои прогнозы. Такой же анализ был проведен и в отношении Молдавии.

Правительство страны работает над наиболее пессимистичным сценарием — когда могут заболеть 28 000 человек. Однако наибольшее значение имеет не цифра, а меры, которые будут приняты властями.

— Чем больше люди будут соблюдать строгие меры, тем меньше будет эта волна. Всё зависит от действий. Важны не цифры, а подготовка, экипировка врачей. Это как раз то, чем занимается правительство, готовясь к худшему сценарию, — озвучил свое мнение Игорь Поканевич, представитель ВОЗ в Молдавии. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он пояснил, что у 80% людей, инфицированных COVID-19, заболевание протекает в лёгкой форме. Лишь 20% нуждаются в госпитализации. Однако цифры заражения растут как на дрожжах. В настоящее время во многих странах люди с лёгкими формами даже не проходят тестирование на коронавирус. Симптомы схожи с симптомами гриппа: озноб, кашель, боль в горле, слабость. При таком течении пациенты принимают обычные лекарства от ОРВИ. Но есть ситуации, когда пациенту становится трудно дышать, это и есть осложнение — появление пневмонии.

Ставка на взаимную поддержку

Молдавия официально ввела режим чрезвычайного положения, прекратила все авиаперелеты и пассажирские перевозки наземным транспортом, закрыла границы для иностранных граждан. Как и все страны, Молдавия оказалась застигнутой врасплох. В условиях, когда идеальных инструментов борьбы с пандемией не существует, люди делают основную ставку на взаимную поддержку, заявил президент страны Игорь Додон.

«Каждое государство, каждый народ ожидает помощи и решений от соседей, от партнеров, от тех, у кого больше опыта в борьбе с эпидемиями. Додон убежден, что совместными усилиями медицины, науки и дипломатии удастся успешно преодолеть кризис.

«Руководство страны выполнило все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и в настоящее время мы удерживаем эпидемическую ситуацию в стране на относительно низком показателе. Но мы знаем, что борьба только начинается и нам понадобится много терпения, сил, единства и местных решений тех проблем, с которыми мы сталкиваемся», — пояснил глава государства.

По его мнению, на фоне пандемии развивается позитивный диалог между разными странами.

«А тот факт, что лидеры США, Китая и России обмениваются гуманитарной помощью и дружески общаются друг с другом, дает нам надежду на то, что после этой пандемии мир больше не будет разделенным, а наоборот, станет более сплоченным и дружелюбным», — отметил Додон. Коронавирус повлияет на внутреннюю политику в России, считает политолог Серенко © предоставлено Андреем Серенко

Почему менталитет усугубляет распространение коронавируса

При этом все усилия молдавских властей разбиваются о менталитет. Трудовые мигранты приезжают домой и на радостях закатывают шумные гулянки, отмечают дни рождения, посещают церкви. Как итог всего этого "ковидиотизма" — заражения церковнослужителей, их семей, а также паломников, посещавших монастыри. До того момента, как Молдавия закрыла границы, в среднем по 20 тысяч человек в сутки пересекали границу. Итого за три недели карантина (в школах он с 11 марта) более 350 тысяч граждан Молдавии вернулись домой. Коронавирус: Черновицкая область самоизолировалась от Украины © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

В качестве меры, которая должна поддержать медицинскую систему, власти ввели обязательную покупку медицинского полиса. Граждане Молдавии и иностранцы, у которых нет медицинского полиса, при въезде в страну на границе должны его купить его. Причем при въезде они заполняют заявление под собственную ответственность о том, что в течение 72 часов они это сделают. Такая мера будет действует в период чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Официально оно введено в Молдавии до 15 мая. А премьер-министр Ион Кику и вовсе заявил, что власти не будут давать разрешение на полеты тем чартерным рейсам, которые будут брать на борт граждан Молдавии без медполисов.

Тем временем Молдавия ушла в онлайн. Расход интернет-трафика вырос за время карантина почти на треть. Больше стали говорить и по мобильным телефонам. Это следствие того, что люди сидят дома, и им нечем заняться. Погружаются в себя, осваивают интернет-курсы, переживают карантин.