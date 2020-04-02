По состоянию на 15:00 2 апреля в мире зафиксировали почти 952 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Свыше 48 тысяч человек скончались, около 202 тысяч заболевших вылечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Много зараженных также в Китае (больше 82 тысяч), Германии (почти 78 тысяч), Франции (около 58 тысяч), Иране (почти 50,5 тысячи), Великобритании (почти 30 тысяч), Швейцарии (свыше 18 тысяч), Турции (больше 15,6 тысячи).

Первенство по количеству смертей по-прежнему удерживает Италия. В этой стране умерли более 13 тысяч человек. Катастрофическая ситуация сложилась и в Испании, где коронавирус унес жизни свыше 10 тысяч человек. В США погибли больше 5 тысяч человек, во Франции число смертей превысило 4 тысячи человек.

Ситуация в России

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи.

Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 — в Подмосковье, 22 — в Петербурге.

Кроме того, в Нижегородской области 13 новых случаев, в Ленинградской — 11, в Дагестане — 10. По семь новых случаев в Калининградской области и Пермском крае, по пять — в Ставропольском и Красноярском краях, Оренбургской и Свердловской областях и Бурятии, по четыре — в Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской областях.

Три новых случая отмечено в Вологодской области, по два случая — в Северной Осетии, Башкирии, Марий Эл, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Самарской, Калужской и Омской областях. По одному случаю — в Алтайском крае, Адыгее и Белгородской области.

Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в России, выросло до 30. За сутки умерло шесть заболевших: в Москве трое и по одному человеку в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.

Общее число выздоровевших выросло до 235, за сутки были выписаны 45 выздоровевших. В Москве выписано 25 пациентов, в Свердловской области — семь, в Якутии — трое, в Челябинской области — двое, и по одному пациенту в республике Коми, в Крыму, Краснодарском, Ставропольском, Пермском и Приморском краях, Ивановской и Калужской областях.

СМИ сообщают о рождении в Москве ребенка с коронавирусом. Он появился на свет в одной из столичных больниц, где находятся зараженные инфекцией из Китая. У матери ранее был выявлен коронавирус, который передался новорожденному. Сейчас женщина остается в госпитале вместе с ребенком.

Большая часть регионов России ушла на карантин. Присоединился и Крым — на полуострове усилили меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. На Крымском мосту выставили блокпост. Весь транспорт будут проверять, у водителей — измерять температуру и брать анкетные данные.

Власти Татарстана первыми в России установили регламент получения спецпропусков. Чтобы получить пропуск на выход из дома, нужно отправить бесплатное СМС-сообщение на короткий номер и указать свои данные.

На Ямале бизнесмен Темур Мелибоев решил бесплатно развозить хлеб многодетным семьям и пожилым людям во время пандемии.

В Москве начали тестировать приложение для контроля пациентов с коронавирусом.

«Почта России» снизила в два раза стоимость доставки посылок для профилактики коронавируса.

Роспотребнадзор обязал граждан соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.

Регистрация браков будет осуществляться удалённо на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что один из её сыновей в настоящее время находится в США и помогает больным с коронавирусом.

Коронавирус диагностирован у тренера сборной России по боксу Антона Кадушина, Федерация бокса России контролирует ситуацию.

Коронавирус на Украине

На Украине уже 804 зараженных и 20 умерших от этой болезни. Наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет — 60,7%.

В Винницкой области зафиксировали 54 случая заражения коронавирусом. Четверо из них — дети.

В Днепре для жертв коронавируса выкопали уже 600 могил и купили 1000 мешков для тел. По словам мэра Бориса Филатова, выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в которых будут находиться в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров.

Почти половина украинцев считает неуспешными действия власти в противодействии эпидемии коронавируса. Такого мнения придерживается 48% опрошенных социологами жителей страны.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам с призывом не выходить на улицу из-за пандемии коронавируса с помощью маски с надписью «Хватит шастать». Он рассказал о первом летальном случае в столице — умерла 70-летняя женщина.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что врачи, водители и фельдшеры скорой помощи получат тройные оклады во время эпидемии коронавируса.

Первый случай коронавируса зафиксировали в Вооруженных силах Украины. Заболела врач Хмельницкого военного госпиталя. У нее было десять контактных лиц, которые сейчас проверяются.

Ситуация в мире

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять по протестующим, которые возмущаются введенными из-за коронавируса ограничительными мерами.

Международный комитет Красного Креста на Украине предрек катастрофу в Донбассе из-за проблем с водоснабжением во время пандемии коронавируса. Красный Крест опасается, что в результате боевых действий будет повреждена инфраструктура водоснабжения и жителям будет трудно соблюдать правила гигиены, необходимые для предотвращения распространения коронавируса.

В Донецкой Народной Республике диагностировали второй случай заражения коронавирусом. Вирус выявлен у ребенка первой зараженной.

В США грозят увольнять медиков, которые жалуются на дефицит оборудования и условия труда.

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица