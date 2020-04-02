Евросоюз ожидают тяжелые времена: денег после коронавируса на всех не хватит

Насколько серьезны изменения, происходящие сейчас в мире, можно убедиться, зайдя на сайт flightradar24.com
Этот технический сайт можно считать индикатором возможных последствий пандемии. Коронавирус по факту вдвое ограничил право личности на свободу передвижения на всей планете. А этот принцип, наряду со свободой движения товаров, услуг и капитала является основополагающим для стран, входящих в Европейский союз.
В скором времени народы континента могут потребовать от правительств возвращения к национальным границам, и это поставит под вопрос само существование таких традиционных альянсов, как ЕС и НАТО.
Североатлантический блок, по мнению ряда экспертов, давно превратился в пустышку, нужную лишь для успокоения поляков и жителей Прибалтики. Нынешний кризис вполне может стать для НАТО роковым.
Наблюдатели отмечают, что экономика Европы входит в состояние глубокой спячки, вызванной коронавирусом. Даже самая сильная из стран континента, Германия, готовится к неизбежной рецессии.
Такого сочетания негативных факторов еще не было за всю послевоенную историю Европы. Даже во времена Великой депрессии 30-х годов прошлого века темпы падения не были столь стремительными.
Многие правительства уже одобрили крупные пакеты законов о стимулирующих мерах, чтобы справиться с огромными потерями, которые пандемия уже нанесла национальным экономикам.
Им нужно сохранить на плаву пустеющие предприятия, гарантировать заработную плату наемным работникам и отсрочить налоговые выплаты малому и среднему бизнесу.
Но эти меры носят временный характер. Всякий раз, когда происходят такие негативные события планетарного масштаба, как пандемия, появляются страны с разрушенной экономикой, пугающей инвесторов неопределенностью, резким ростом безработицы и стремительным ростом государственного долга.
И тогда потребуются дополнительные стимулы. Для этого девять пострадавших от пандемии правительств еврозоны во главе с Италией, Испанией и Францией предложили ЕС совместный выпуск еврооблигаций, который объединил бы ценные бумаги из разных европейских стран.
Долг будет совокупным и не будет находиться на балансе какой-либо страны. ЕС предлагают нести солидарную ответственность по долгам, причиной которых стала эпидемия коронавируса. При этом доходы будут распределены между членами еврозоны в соответствии с их фактическими потребностями.
Эти «коронабонды», как их называют, должны были стать инструментом единения стран во время континентального кризиса. Однако Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия, называемые сейчас в СМИ «экономной четверкой», выступив против масштабного наращивания долга.
Эти страны и так раздражены необходимостью увеличивать свою долю странам, которые, как они считают, оказались менее подготовленными к смутным временам.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прямо заявил, что не предвидет никаких обстоятельств, при которых его страна изменит свою позицию.
Министр финансов в правительстве Рютте, Уопке Хекстра, даже предложил официальному Брюсселю изучить, почему некоторые страны оказались финансово неспособны справиться с последствиями пандемии.
«Насчет коронабондов или еврооблигаций, или как там это называется, это просто неразумно; это решение проблемы, которая сейчас не существует», сказал Хекстра.
Официальные лица Испании и Португалии нанесли ответный удар, утверждая, что подход Хекстры представляется им «бессмысленным» и «отвратительным».
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес написал в своем Твиттере, что все государства — члены ЕС находятся вместе в одной лодке, которая «неожиданно столкнулась с айсбергом». Сейчас не время для дискуссий, кто получит билеты первого и второго классов, отметил он.
Обиды прошлых десятилетий все еще остаются в памяти европейцев, считают наблюдатели. В свое время бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум приобрел широкую известность на переговорах по греческому долгу, заявив, что южноевропейские партнеры потратили деньги на выпивку и женщин.
«Сейчас репутация Нидерландов в глазах итальянцев всего за несколько дней сильно подмокла и измазана грязью», заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта в интервью голландской газете De Volkskrant.
Часть экспертов считает, что нынешний кризис не похож на предыдущие по двум ключевым причинам. Во-первых, это внешняя природа кризиса, который затрагивает всех.
Кроме того, стратегический контекст резко изменился: на этот раз США не в состоянии оказать серьезную помощь и им еще предстоит пережить пик эпидемии. Администрация президента Дональда Трампа предпочла спрятаться за океаном в бункере под вывеской «Америка прежде всего».
Специалисты считают, что в ЕС вместе с ростом числа заболеваний углубляется раскол по тем же самым осям, которые появились на фоне финансового кризиса 2008 года. Тогда вследствие катастрофически неэффективного подхода к вопросу государственного долга больше всех пострадали южные страны.
Сейчас на Италию и Испанию приходится почти 60% зараженных и более 80% погибших от Covid-19 среди стран еврозоны. Смертность в двух этих странах находится на отметке в 9% против 2,5% в остальной еврозоне.
После окончания пандемии вполне может начаться период жесткого расчленения Европейского союза, некоторые члены которого оказались брошенными на произвол судьбы и закономерно восприняли это как предательство.
Президент Франции Эммануэль Макрон, ярый сторонник единой Европы, стремится построить общеевропейские институты, которые имели бы более широкие полномочия для борьбы с кризисами, подобными нынешней пандемии.
Коронабонды, по мнению ряда экспертов, обеспечат большую защиту от злоупотреблений президента Трампа при доминировании доллара США.
«Что меня беспокоит, так это при этой болезни каждая страна замыкается в своих границах», сказал Макрон в интервью итальянским СМИ.
«Если мы не проявим солидарность, то Италия, Испания или другие страны могут сказать своим европейским партнерам: где вы были, когда мы были на передовой? Я не желаю такой эгоистичной и разделенной Европы», подчеркнул французский президент.