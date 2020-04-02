Евросоюз ожидают тяжелые времена: денег после коронавируса на всех не хватит

Всего за месяц, с 1 по 30 марта 2020 года, количество рейсов всех авиакомпаний мира сократилось с 176520 до 80930. Более чем в два раза, если точнее, то на 55%

Насколько серьезны изменения, происходящие сейчас в мире, можно убедиться, зайдя на сайт flightradar24.com

Этот технический сайт можно считать индикатором возможных последствий пандемии. Коронавирус по факту вдвое ограничил право личности на свободу передвижения на всей планете. А этот принцип, наряду со свободой движения товаров, услуг и капитала является основополагающим для стран, входящих в Европейский союз.

В скором времени народы континента могут потребовать от правительств возвращения к национальным границам, и это поставит под вопрос само существование таких традиционных альянсов, как ЕС и НАТО.

Североатлантический блок, по мнению ряда экспертов, давно превратился в пустышку, нужную лишь для успокоения поляков и жителей Прибалтики. Нынешний кризис вполне может стать для НАТО роковым.

Наблюдатели отмечают, что экономика Европы входит в состояние глубокой спячки, вызванной коронавирусом. Даже самая сильная из стран континента, Германия, готовится к неизбежной рецессии.

Такого сочетания негативных факторов еще не было за всю послевоенную историю Европы. Даже во времена Великой депрессии 30-х годов прошлого века темпы падения не были столь стремительными.

Многие правительства уже одобрили крупные пакеты законов о стимулирующих мерах, чтобы справиться с огромными потерями, которые пандемия уже нанесла национальным экономикам. Лизан: Коронавирус может обрушить государственность во многих постсоветских республиках © Facebook, Иван Лизан

Им нужно сохранить на плаву пустеющие предприятия, гарантировать заработную плату наемным работникам и отсрочить налоговые выплаты малому и среднему бизнесу.

Но эти меры носят временный характер. Всякий раз, когда происходят такие негативные события планетарного масштаба, как пандемия, появляются страны с разрушенной экономикой, пугающей инвесторов неопределенностью, резким ростом безработицы и стремительным ростом государственного долга.

И тогда потребуются дополнительные стимулы. Для этого девять пострадавших от пандемии правительств еврозоны во главе с Италией, Испанией и Францией предложили ЕС совместный выпуск еврооблигаций, который объединил бы ценные бумаги из разных европейских стран.

Долг будет совокупным и не будет находиться на балансе какой-либо страны. ЕС предлагают нести солидарную ответственность по долгам, причиной которых стала эпидемия коронавируса. При этом доходы будут распределены между членами еврозоны в соответствии с их фактическими потребностями.

Эти «коронабонды», как их называют, должны были стать инструментом единения стран во время континентального кризиса. Однако Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия, называемые сейчас в СМИ «экономной четверкой», выступив против масштабного наращивания долга. Пушков: Россия заставила ЕС обратить внимание на Италию © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Эти страны и так раздражены необходимостью увеличивать свою долю странам, которые, как они считают, оказались менее подготовленными к смутным временам.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прямо заявил, что не предвидет никаких обстоятельств, при которых его страна изменит свою позицию.

Министр финансов в правительстве Рютте, Уопке Хекстра, даже предложил официальному Брюсселю изучить, почему некоторые страны оказались финансово неспособны справиться с последствиями пандемии.

«Насчет коронабондов или еврооблигаций, или как там это называется, это просто неразумно; это решение проблемы, которая сейчас не существует», сказал Хекстра.

Официальные лица Испании и Португалии нанесли ответный удар, утверждая, что подход Хекстры представляется им «бессмысленным» и «отвратительным».

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес написал в своем Твиттере, что все государства — члены ЕС находятся вместе в одной лодке, которая «неожиданно столкнулась с айсбергом». Сейчас не время для дискуссий, кто получит билеты первого и второго классов, отметил он. Генсек ООН: Коронавирус — это как Вторая мировая война © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Обиды прошлых десятилетий все еще остаются в памяти европейцев, считают наблюдатели. В свое время бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум приобрел широкую известность на переговорах по греческому долгу, заявив, что южноевропейские партнеры потратили деньги на выпивку и женщин.

«Сейчас репутация Нидерландов в глазах итальянцев всего за несколько дней сильно подмокла и измазана грязью», заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта в интервью голландской газете De Volkskrant.

Часть экспертов считает, что нынешний кризис не похож на предыдущие по двум ключевым причинам. Во-первых, это внешняя природа кризиса, который затрагивает всех.

Кроме того, стратегический контекст резко изменился: на этот раз США не в состоянии оказать серьезную помощь и им еще предстоит пережить пик эпидемии. Администрация президента Дональда Трампа предпочла спрятаться за океаном в бункере под вывеской «Америка прежде всего».

Специалисты считают, что в ЕС вместе с ростом числа заболеваний углубляется раскол по тем же самым осям, которые появились на фоне финансового кризиса 2008 года. Тогда вследствие катастрофически неэффективного подхода к вопросу государственного долга больше всех пострадали южные страны. Коронавирус в Европе: Италия опередила Китай по числу умерших, Меркель вспомнила о Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Сейчас на Италию и Испанию приходится почти 60% зараженных и более 80% погибших от Covid-19 среди стран еврозоны. Смертность в двух этих странах находится на отметке в 9% против 2,5% в остальной еврозоне.

После окончания пандемии вполне может начаться период жесткого расчленения Европейского союза, некоторые члены которого оказались брошенными на произвол судьбы и закономерно восприняли это как предательство.

Президент Франции Эммануэль Макрон, ярый сторонник единой Европы, стремится построить общеевропейские институты, которые имели бы более широкие полномочия для борьбы с кризисами, подобными нынешней пандемии.

Коронабонды, по мнению ряда экспертов, обеспечат большую защиту от злоупотреблений президента Трампа при доминировании доллара США. Коронавирус Макрону не помеха. Рейтинг президента Франции растет, несмотря на рекордную смертность © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Что меня беспокоит, так это при этой болезни каждая страна замыкается в своих границах», сказал Макрон в интервью итальянским СМИ.

«Если мы не проявим солидарность, то Италия, Испания или другие страны могут сказать своим европейским партнерам: где вы были, когда мы были на передовой? Я не желаю такой эгоистичной и разделенной Европы», подчеркнул французский президент.