Мы, разумеется, знаем, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Но это совершенно не мешает указывать на странности этой статистики. Особенно когда типичный заголовок СМИ выглядит так: «За время эпидемии коронавируса смертность в Италии выросла в несколько раз»

Чтобы проверить, так ли это, обратимся к сайту «countrymeters.info» (с данными отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН), который даёт динамику численности населения в режиме реального времени. В соответствии с данными этого сайта, за первый квартал 2020 года в Италии умерло 145 130 человек. В среднем — 48,4 тыс. в месяц, 1595 человек в день.

По официальным данным, 11,5 тыс. — непосредственно жертвы коронавируса. В среднем 126 человек в день, но мы знаем, что это не так — пик смертности от Covid-2019 приходился на март, когда число умерших за день составляло несколько сот человек.

Отношение к этой статистике двойственное. Она может быть заниженной, поскольку многие люди умирали без своевременно проведённых текстов, но с другой стороны, она же может быть и завышенной — то, что у покойного был коронавирус, совершенно не означает, что он умер именно от него. Тем более что, по китайским данным, порядка трети носителей вируса вообще не заболели (это, конечно, больше отражается на процентах, чем на абсолютных цифрах).

В общем, логично предположить, что год назад ситуация со смертностью в первом квартале составляла цифру первого квартала этого года минус 11-12 тыс. На самом деле, пожалуй, немного даже не так, поскольку принятые итальянским правительством карантинные меры «прибили» вместе с коронавирусом также сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ, которые также забирали немало жизней, несмотря на то, что смертность от них на порядок меньше, чем от коронавируса.

В общем, тут точно не подсчитаешь, но скорее всего в прошлом году поквартально должно было умирать 135-140 тыс. человек.

Сайт, на который мы ссылаемся, не даёт возможности сравнить именно с первым кварталом прошлого года, но со средними данными — вполне можно. Итак, в прошлом году в Италии умерло 579 244 человека, что составляет примерно 144,8 тыс. в квартал, 48,3 тыс. в месяц и 1587 в сутки.

Как видим, цифры «не бьются».

Ежеквартальная смертность оказалась лишь незначительно меньшей, чем в этом году и заметно меньшей, чем та, которую мы приблизительно спрогнозировали с учётом эпидемии коронавируса. Ежемесячная смертность не отличается вообще. Суточная в этом году несколько выше, чем в прошлом.

Получается какая-то странная эпидемия — статистика её не то, чтобы вообще не ловит, но масштаб какой-то не соответствующий.

Вообще говоря, предположений относительно того, почему приключилась такая петрушка со статистикой можно. Как известно, коронавирус представляет особую опасность для людей, которые и так находятся под угрозой смерти — пожилых и хронически больных (особенно — заболеваниями органов дыхания).

Поэтому статистика умерших от коронавируса во многом совпадает с умозрительной статистикой людей, которые так или иначе всё равно умерли бы. Печальный, но показательный пример даёт нам первая смерть от коронавируса в России — женщина с ампутированным лёгким и организмом, ослабленным борьбой с онкологическим заболеванием.

Разумеется, когда умирает человек в возрасте старше 65 лет с благоприобретённой охапкой хронических заболеваний, это всегда печально и родственники говорят, что вот, мог бы прожить ещё лет десять или двадцать, внуков понянчить… И в каждом конкретном случае это может быть именно так. Но в 9 или 99 других случаях это не так. Статистике, увы, чужды эмоции.

Впрочем, вернёмся назад к эмоциям. Читатель спросит нас: чего мы-то нервничаем? В конечном итоге, люди как умирали, так и умирают.

В том-то и дело! Хотя в прошлом году смертность была примерно такой же, как сейчас, итальянцы пережили её совершенно спокойно — без спецэффектов вроде всеобщего карантина, пустых улиц Рима, колонн грузовиков с трупами и не справляющихся с нагрузкой крематориев. Причём паника началась задолго до рекордных цифр умерших и не только в Ломбардии. Такое впечатление, что итальянцы заметили смертность по команде «коронавирус».

И во многом это действительно так — у нынешней эпидемии очень значительная информационная составляющая. Люди и правительства боятся не просто смертности, а смертности поименованной и, страшно сказать, «модной». Причём в этот раз эффект оказался значительно более масштабным, чем во время эпидемий «птичьего» и «свиного» гриппа, чьи масштабы были очень сильно преувеличены (хотя, как говорят врачи, сам ход заболеваний был гораздо тяжелее).

Очень показателен тут опыт Украины, которая ввела довольно строгие карантинные меры 11 марта, когда в стране был 1 (один) заболевший коронавирусом. При этом после неудачного новосанжарского опыта власти вообще отказались от карантина прибывающих из-за границы граждан, чем свели карантинные меры внутри страны почти к нулю. Яркий пример информационной паники, не подтверждённой действиями по предотвращению реальной эпидемии…