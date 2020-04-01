Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Мнения о принятии законе и его последствиях для страны разделились

За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требовал снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.

Деньги Украине нужны позарез, поскольку без них страна рискует не справится с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом. Вполне вероятен дефолт, способный обрушить рейтинги власти и лично Зеленского.

Согласно принятому документу, с 1 января 2024 года юридические лица смогут приобретать сельхозземлю, а порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Ночь, которая изменила Украину. Зеленский и МВФ продавили введение рынка земли © REUTERS, AP Александром Охрименко и политологом и экономистом Александром Дудчаком. Они придерживаются разного мнения о рынке земли и его будущем влиянии на жизнь страны.

Закон о рынке земли: плюсы и минусы

Было бы лучше, если бы закон сделали более радикальным. Но хотя бы так, говорит Александр Охрименко.

«Наконец-то, через 20 лет, мы сняли мораторий на землю, что немаловажно. Потому в 2001 году его на один год ввели, и всё никак снять не могли.

Как бы там ни было, рынок земли для Украины очень важен. У нас в отсутствии нефти и газа рынок земли позволяет успешно развиваться.

Да, не так быстро, но лет через пять это все запустится, упорядочится, будет нормально функционировать, и тогда уже можно будет говорить о его положительных и отрицательных сторонах. Но в любом случае для Украины это как отмена крепостного права. Не меньше», — уверен эксперт.

Сам факт принятия закона означает, что нынешнее руководство страны и политические партии в едином порыве «на задних лапках танцуют по указке внешнего руководства, которое было основным спонсором и организатором переворота в 2014 году», считает Александр Дудчак.

По его словам, невзирая на формальную смену власти, курс Украины остался тем же, и она продолжает беспрекословно исполнять волю МВФ, наплевав на интересы украинского народа.

«Они проигнорировали будущее государства и народа, расписались в своей продажности. Причем оказалось, что все эти клоуны во главе с президентом стоят дешево», - заявил экономист.

Кто выиграл: украинские олигархи или транснациональные корпорации?

Выиграли украинские игроки, иностранных никто не пустит, прогнозирует Охрименко: в Украине и до сегодняшнего момента украинские олигархи контролировали важные позиции.

«Да, у нас есть зарубежные инвесторы, они и дальше будут работать, но в обойме с украинскими. Украинские не против, если они главные, а эти будут рядом.

Украинские олигархи чужих пускать не хотят, и по этой причине именно они во многом принимали решение, мол давайте потихонечку запускать, но блокировать любые зарубежные правки. МВФ использовали с двух сторон, сама роль Фонда немножко второстепенна. Когда украинские олигархи хотят сделать что-то для себя, они используют МВФ», - говорит эксперт.

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«В данном случае тоже есть способы более-менее законной передачи собственности на землю, или по крайней мере передачи реального управления или использования с гарантией последующего закрепления этих прав юридически, при принятии соответствующих законов. Этот закон принят.

Много земли уже перешло к другим собственникам через выдачу кредитов, которые никто не собирался отдавать. Если способ, когда передают в пользование, получая за это деньги как за продажу, но оговаривая, что земля перейдёт в собственность, когда будет принят закон», - обрисовал ситуацию Дудчак.

Соревноваться местным, даже крупным агрохолдингам, с транснациональным капиталом будет невозможно, отмечает эксперт: где демпингом уничтожат конкурентов (продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам — ред.), где юридически, где еще как-то, и постепенно выдавят местных. Просто до них очередь дойдет чуть позже.

Есть ли в законе лазейки, через которые землю могут скупить иностранцы?

Иностранцев к украинской земле просто не допустят, убеждён Охрименко. Впрочем, сегодня иностранцы землю арендуют, и будут дальше арендовать. И понятное дело, что украинские олигархи ей смогут воспользоваться лет через 10, не раньше, говорит эксперт.

«Пока на Украине будут действовать 10-12 крупных аграрных холдингов с украинскими собственниками, которые будут сдавать аренду иностранцам. Понятное дело, что будут условия такие. Если вы согласны — пускаем, если нет, то нет.

Потому что это действительно болезненный вопрос. Да, олигархи не хотят фермеров, не хотят частный бизнес, хотят, чтоб были только они. Но иностранцев они тоже не хотят», — заявил экономист.

Иностранцы и так работали, говорит Дудчак: можно назвать несколько агрохолдингов, где главными бенефициарами были американцы. Там было порядка 200 тысяч гектаров, и украинские холдинги владели 100 млн гектаров. Особых проблем в этом не было.

«Можно было бы даже согласиться с открытием рынка, но сейчас он просто уйдёт за бесценок. Никто не получит реальной цены, тем более в условиях экономического кризиса. Наоборот — увеличится предложение, а цены еще больше упадут. То есть сейчас самое время скупать землю», — сообщил эксперт.

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

«Украину превращают по сути в территорию, где будет производиться корм для наиболее отсталой части земного шара. Здесь есть территория, здесь уже есть дешевая рабочая сила, и здесь можно производить любое ГМО, использовать любые технологии, делать пластмассовую картошку.

Скоро еще подоспеет такая штука, как соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В перспективе скорее всего запретят производство огурцов и помидоров на приусадебных участках», — прогнозирует Дудчак.

Почему большинство украинцев — против рынка земли?

Основная масса людей не имеет паев в селах, они вообще не знают, что это такое, отмечает Александр Охрименко.

«Другое дело — опросы среди жителей села. Да, это сложно делать, поскольку село не подходит для опросов. Но когда проводят исследования среди собственников паев, то там показатели совершенно другие, большая часть «за», - сообщил эксперт.

Он добавил, что всего около 10-15% украинцев планируют продавать землю, а остальные хотят сдавать в аренду.

«Никакой массовой продажи не будет. Руками обработать 2 гектара нереально, реально обрабатывают 17-18%, а остальное идет в аренду или фермеру, или крупному предприятию.

Основная масса собственников паев говорит так: «Будет выгодно — продам. Не будет выгодно-буду дальше в аренду сдавать». Они радикально не планируют что-то такое», — рассказал Охрименко.

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Верхний слой земли и так снимали и вывозили в Европу недорого, говорит Дудчак. А насчёт войн — она идет и так, уверен он.

«Войны по-разному проходят. Территории всегда имели значение. Я не могу сказать, что сейчас начнется война за землю, скорее война за воду. То, что мы видим в Ливии, то там не только война за нефть, но и за огромные запасы пресной воды в южной провинции Феццан, которая когда-то была итальянской колонией.

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Что будет с украинским селом, если в него придут западные агрохолдинги?

Когда приходит зарубежный пользователь земли, «ему фиолетово, как будут себя чувствовать местные аборигены, что с ними будет, какие рога у них повырастают от этой ГМО-продукции и так далее», категоричен Дудчак.

«Это территория, на которой будут применять любые технологии, и она будет плодоносить, даже если там останется один песок. И если люди будут только заняты в обслуживании этого процесса, подпирать забор или быкам хвосты крутить, это замечательно. Но прибыль будет вывозиться за рубеж, а все экономические и экологические последствия лягут на плечи местного населения», — говорит эксперт.

Введение рынка земли: о чем говорит мировой опыт?

В мире есть примеры, когда запуск рынка приводил к экономическому успеху: например, США или Канада, где установлена собственность на землю. Об этом говорит Александр Охрименко.

«У нас раньше тоже была собственность, в Советском Союзе её не стало, а сейчас ее нужно рождать. Если при СССР у нас проводилась коллективизация, то сейчас мы по сути проводим столыпинскую реформу, который пытался сделать Российскую империю более цивилизованной.

Тогда собственников паев звали «кулаки», сейчас «фермеры», но суть от этого не меняется. Понятное дело, что в США нет вала сельхозпродукции, но фактически большое значение имеет в экономике аграрный сектор, там есть громадные транснациональные монстры, довольно богатые.

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Нам постоянно говорят о Монако, где земля покупается и продается, отмечает Александр Дудчак. Но есть разные подходы к этому: где-то земля частная, где-то её только в аренду брать можно.

«Но в случае с Украиной проблема в том, что назначение этих земель будет не такое, как в Европе, где на законодательном уровне запрещено использовать ГМО-технологии.

Беда не в том, что значительная часть фермеров сейчас потеряют землю и работу. Использование земли будет отлично от общеевропейской практики», — сказал эксперт.