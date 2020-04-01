По состоянию на 12:00, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире количество зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 860 тыс. человек. От вызванных инфекцией осложнений умерло свыше 42 тыс. человек, вылечилось свыше 178 тыс. человек

Лидерство по количеству инфицированных удерживает США. Там COVID-19 заразилось свыше 189 тыс. человек. Следом идет Италия с более чем 105 тыс. зараженных, после — Испания с более чем 95 тыс. инфицированных, затем — Китай с более чем 82 тыс. инфицированных. Замыкает пятерку Германия с более чем 71 тыс. зараженных. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:30 31 марта © бюллетень

Больше всего людей умерло из-за коронавируса в Италии: свыше 12,4 тыс. человек. Затем идет Испания с более чем 8,4 тыс. смертей, следом — Франция с более чем 3,5 тыс. смертей, затем — материковый Китай с более чем 3,1 тыс. умерших, затем — Иран, здесь более 2,8 тыс. смертей. Замыкает пятерку Великобритания, где эпидемия унесла жизни более чем 1,7 тыс. человек.

Лидером по количеству выздоровевших является Китай. Там выздоровело свыше 76,2 тыс. человек, зараженных COVID-19, вторая в списке Испания с более чем 19,2 тыс. выздоровевших, за ней Германия — с более чем 16,1 тыс. выздоровевших, после — Италия с более чем 15,7 тыс. выздоровевших. Замыкает пятерку Иран с более чем 14,6 тыс. выздоровевших.

Таковы данные Университета Джона Хопкинса. Что касается Всемирной организации здравоохранения, то она приостановила публикацию данных о выздоровевших.

«Что касается случаев выздоровления за пределами Китая, у нас нет единых данных из разных источников о том, как много официально подтвержденных случаев выздоровления от COVID-19, потому что не все страны систематически сообщают нам эти данные. Во многих странах у людей еще не было шанса поправиться, так что по мере развития ситуации у нас могут появиться новые данные», — пояснил в комментарии РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Тем временем среди выздоровевших уже не только принц Уэльский Чарльз, но и князь Монако Альбер ΙΙ. Однако поводов для радости мало. В мире по-прежнему тяжелая обстановка с инфекцией. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия стала самой большой проблемой для планеты со времен Второй мировой войны.

«Это дает нам право полагать, что это действительно наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны», — отметил Гутерриш.

По его словам, COVID-19 — величайшее испытание, с которым страны мира столкнулись с момента создания Организации Объединенных Наций. Борются с напастью и Украина с Россией.

Обстановка в России

В РФ по состоянию на 12:00 1 апреля зарегистрировано 2777 зараженных, умерло 24 человека. При этом за сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Больше всего новых случаев заражения было выявлено в Москве — 267, в Республике Коми — 32 и Санкт-Петербурге — 27. Выздоровели 190 человек.

С 1 апреля в РФ начал действовать ряд мер, связанных с пандемией коронавируса. Так, находящиеся на карантине россияне с 3 апреля будут получать SMS-уведомление в случае нарушения ими режима самоизоляции из-за коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил наладить соответствующую систему Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору. Данные о нарушениях карантина будут также передаваться в полицию, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Государственного совета России.

Что касается Москвы, то обеспечить контроль за соблюдением жителями российской столицы карантина поручено мэру города Сергею Собянину. Ему же, а также МВД и ФСБ поручено продолжить передачу сведений в рабочую группу Госсовета о лицах, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или стран, где зарегистрированы новые случаи заражения.

Кроме того, в течение полугода будет автоматически продлен ряд пособий и льгот. Также с апреля малый и средний бизнес в РФ получит шестимесячную отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Кроме того, на полгода введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве, взыскание долгов и штрафов.

Обстановка на Украине

На Украине на 12:00 1 апреля количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 — вылечились.

В стране введена обсервация для тех, кто прибыл из-за рубежа. Однако ее не всегда соблюдают. Так, часть помещенных на обсервацию в отель «Казацкий» в центре Киева украинцы, прибывших из Бали, позже самовольно покинула отель. Подобное поведение вызвало негодование у министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях: завтра и послезавтра — по решению главного санитарного врача — у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста — если поражения вирусом не выявлено — полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение — санкции ст. 325 КПК. Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент — уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) — санкция: штраф до 17 тыс. грн. (около 40 тыс. руб. — Ред.). Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус — полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 — вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток.. у нас уже погибло от вируса 17 человек..», — написал Аваков в Facebook.

Тем временем на Украине подсчитали количество коек для больных коронавирусом. Министерство здравоохранения Украины определило 240 больниц на 67 тысяч койкомест, которые будут принимать на лечение больных коронавирусной инфекцией.

«Это так называемая «первая волна» больниц — их 240. Все они рассчитаны на больных с коронавирусом. В этих 240 больницах мы имеем 67 тысяч койкомест, из них 11 тысяч коек профильных для инфекционных больных», — заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:30 31 марта © бюллетень

Ляшко также отметил, что возле каждой больницы установлены палатки для приема и сортировки больных коронавирусом. В этих больницах насчитывается 4188 коек для изоляции больных, 1716 коек в отделениях интенсивной терапии, а также 1882 аппарата для искусственной вентиляции легких.

Власти призывают соблюдать, насколько это возможно, режим самоизоляции. Все это нужно для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица