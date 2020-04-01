Чем хороша последняя гастроль рок-звезд — это тем, что никогда не заканчивается. И чем плоха украинских юмористов — заканчивается сразу после начала. Первый год каденции последнего украинского президента был отчаянно смешным для внешнего зрителя. Для зрителя внутреннего это был смех сквозь слезы

К 1 апреля от всего былого юмора остались только дураки.

Даже легендарные дороги, которые обычно шли у славян в комплекте с дураками, выродились в маршрутные карты от западных партнеров. Но, как говорил первый президент, «имеем тех, что имеем». В результате вот-вот начнется первоапрельский «Вечерний квартал», в котором и славянам места уже нет: кто не скачет — тот не расписывается в зарплатной ведомости грантовой организации. Особенно такой, как МВФ.

Остальным (зрителям этого шоу) будут предложены маски, наручники, плети, каучуковые и латексные градусники и прочие причиндалы, стимулирующие бурные аплодисменты. Но одноразовых на всех не напастись, поэтому первые, кто их получит — это представители малого и среднего бизнеса сферы услуг. За неимением стабилизационного фонда секвестр будут делать по живому месту. После чего все будут встречать артистов стоя. Как говорится, стоя больше влезет, хотя куда уж больше.

В начале шоу, как всегда, должен быть искрометный танец с исполнением партии власти. В кордебалете в этот раз выступят спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, шеф СБУ Иван Баканов, кинопродюсер Офиса президента Андрей Ермак, глава крупной и мелкой фракции парламента Давид Арахамия. Гео Лерос, как всегда, будет вести себя как леро геос. В общем, табло покажет, кто с кем сидел на одном гектаре в сессионном зале и в фешенебельных ресторанах Киева. Цветов после танца не будет. Венков тоже. Уйдут с политической сцены, как с белых яблонь дым.

После чего в программе «Вечернего квартала» по одному номеру дадут дочерние проекты.

Передача «Рассмеши комика» проведет массовое тестирование телеаудитории. Будут рассказаны смешнючие истории про то, как назначенные на ответственные должности красивые девушки этим должностям не соответствовали, потому что оказывались некрасивыми. О том, как попутали реформу образования с реформой медицины и начали выдавать табеля рецептами. О том, как Петр Порошенко сто раз приходил на допросы в ГБР, а ему отвечали: «Не верим! Не верим, что это вы!»

После прогнозируемой гробовой тишины на сцену выйдет записной сценарист «тамбовский волк» Валерий Жидков с миниатюрой «Как я фотографировался на биометрический паспорт». В конце концов, смех вызовет показ им при всех своей миниатюры.

Несколько команд «Лиги смеха» проведут конкурс «Звездный урон». Они покажут свои версии того, как падал инициатор платформы диалога и примирения Сергей Сивохо. Выиграет команда, которая изобразит не только падение, но и аплодисменты советников президента.

«Женский квартал» разыграет сценку «Последняя леди». Розыгрыш будет милым, в стразиках и блесточках, но в странного размера костюме на Елене Зеленской, предусмотрительно сшитом на рост Марины Порошенко.

В финале в образе тени отца «Слуги народа» выйдет Владимир Зеленский. Зал замрет: тень будет без головы. А голова без тени. В общем, будет заметно, что голова с тенью не дружит, зато обе советуются с предыдущим президентом, а потом играют в «камень, ножницы, бумага». Причем бумагу им подсовывает Ульяна Супрун. И это отнюдь не медицинский протокол, а список воинов ОУН-УПА*, которых надо через Верховную Раду внести в списки чествования за государственный счет победившего фашизм народа.

Окончательно потеряв способность к экспромту, бывший кавээнщик просто прочитает на телесуфлере текст с сайта «Квартала 95»: «Наша амбициозная задача — сделать мир лучше, добрее и веселее с помощью тех инструментов, которыми владеем: юмор и креатив. В этом направлении мы и развиваемся, стремясь, конечно, к мировому господству».

После чего подтвердит это господство подписью под законом о продаже земли. Кроме отдельных районов Донецкой и Луганской областей, конечно.

Те, кто останется в стране (зачеркнуто) в зале к концу «Вечернего квартала», услышит последнюю претензию на шутку — финальную песню на мелодию «Парохода» Леонида Утесова.

Песня будет называться «Из Китая и РФ в США для борьбы с пандемией вылетели баллистические ракеты».

На поклон артисты не выйдут, на перевыборы не пойдут, деньги за билеты в один конец народу никто не вернет. Но народ и не расстроится, потому что этого всего, наверное, могло бы и не быть — 1 апреля же! Могло бы…





* Деятельность организации запрещена в РФ