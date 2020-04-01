Антиахметовские обыски в Запорожье. Вскрыты схемы коррупции, в том числе политической

В понедельник, 30 марта, в здание запорожского горсовета ворвалась группа СБУ с постановлением суда на обыск у первого заместителя мэра Запорожья Сергея Мешка. В тот же день ушел на карантин и самоизолировался председатель Запорожского облсовета Григорий Смардак. Возможно, в регионе началась кампания против людей Ахметова

Кроме того, обыски проводились у начальника управления земельных ресурсов Юлии Сколибог, которая в 2018 году задекларировала покупку авто за 24,5 тыс. долларов и квартиры в элитном жилом комплексе примерно за 200 тыс. долларов. Речь идет о подозрении в отмывании денег на занижении цены продаваемых муниципальных земель.

Мэр города Владимир Буряк отреагировал на это в своем Facebook, написав, что цели обысков — политическое давление в тяжелое время карантина: «Сегодня не время расшатывать ситуацию из-за политических амбиций определенных сил. У нас есть более серьезная и масштабная проблема. Вместе с тем отмечу, что документы по делу были изъяты еще в октябре. Почему обыски происходят именно сейчас, в такой сложный для города период, мне непонятно».

Есть ли здесь политическая составляющая, можно только гадать (хотя, пожалуй, она есть всегда), но мэр точно прав в том, что история началась не сегодня. В марте 2019 года по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) задержали предпринимателя, который, по версии следствия, получил 120 тыс. гривен взятки за обещание договориться с чиновниками о выдаче выписки о нормативной оценке некоего земельного участка. Кому он это обещал, общественности не сообщили. Но в августе 2019-го полиция предъявляет некоему Валерию Каю, собственнику ООО «ОКФ «Бизнес Эксперт Сервис», подозрение в получении 95 тыс. гривен от предпринимателя за обещание повлиять на чиновников горсовета в вопросе выкупа земельного участка.

И вот интересно: в мае того же года, между арестом первого бизнесмена и предъявлением подозрения другому, горсовет продает несколько участков земли явно по заниженной цене. Местные журналисты выяснили, что рыночная стоимость участков была в 3-4 раза выше, чем та, по которой осуществилась сделка.

21 октября СБУ по постановлению суда провела обыск в горсовете и изъяла документы, которые якобы подтверждают земельную коррупцию. Следствие считает, что первый заместитель мэра Сергей Мешок, начальник управления по вопросам земельных отношений Юлия Сколибог и глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений Игорь Чумаченко замешаны в махинациях по занижению стоимости земельных участков и получении откатов за такие решения. Речь идет о десятках миллионов гривен убытка бюджету города. Причем ряд фирм, которые получали «дешевые» участки, оказались связаны с городской властью и структурами Ахметова. То, о чем давно говорили. СБУ обыскивает запорожских чиновников © Facebook, Гітлянська Олена | Facebook, Гітлянська Олена | Перейти в фотобанк

В ноябре были открыты еще два уголовных производства, теперь уже по поводу подделки экспертизы оценки продаваемой муниципальной земли. Экспертов, считают в правоохранительных органах, выбирали без тендера.

Сегодня в ходе обыска по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью) вроде бы изъяли как раз документы, касающиеся экспертизы и перерегистрации участков. Кроме того, на 31 земельный участок стоимостью примерно в 200 млн гривен наложен арест. В материалах уголовного производства №12019080000000470 можно посмотреть, о чем идет речь.

Например, о земле под частной клиникой «Витацентр», которую продали за 1,4 млн вместо почти 14 млн, или участке за той же клиникой, который продали за 267 тыс. вместо 5,7 млн, или земле под частной клиникой на территории 2-й детской больницы, которую продали за 308 тыс. вместо 4 млн.

Прав ли мэр Буряк, когда говорит, что некие политические силы "шатают ситуацию"? Конечно. Карантин рано или поздно закончится, и местные выборы, которых все давно ждут, обязательно состоятся. А если так пойдет и дальше, то скандалы с запорожским аэропортом (тоже занимается СБУ), гибелью девочки в парке «Дубовая роща», а теперь махинации с землей могут похоронить местную команду Ахметова, у которого почти никого нет в Верховной Раде, но он все еще крепко держится в ряде регионов Юго-Востока. Поэтому травлей горсовета активно занимаются политики из оппозиционных партий и связанные с ними СМИ, что выглядит довольно гротескно, т.к. сами политические силы тех же Порошенко или Тимошенко погрязли в коррупции ничуть не в меньшей степени.