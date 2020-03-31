Из-за этого крупнейшая в мире металлургическая компания сокращает производство. В каждой стране, где работают предприятия компании, это будет делаться в соответствии с местным спросом и требованиями властей.
«Там, где спрос на нашу продукцию сохраняется, например, на упаковку для пищевых продуктов, мы будем стремиться поддерживать объемы операций, чтобы мы могли удовлетворить требования клиентов», — говорится в сообщении ArcelorMittal.
23 марта горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» в условиях пандемии коронавируса объявил о сокращении персонала и уменьшении объемов производства.
Работу прекратили сортопрокатный и электроремонтный цеха, а также центральная электротехническая лаборатория. Часть сотрудников находится в отпусках, часть работает удаленно.