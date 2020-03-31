Верховная Рада, наконец, разрешила производить дефицитные средства дезинфекции на мощностях госпредприятия «Укрспирт». 30 марта парламентарии приняли соответствующий закон, который допускает изготавливать денатурированный спирт для производства антисептиков

Главное — акцизом производство спиртсодержащих антисептиков облагаться не будет. Укрспирт под эти цели задействует дополнительные мощности, а контролировать процесс будет Государственная налоговая служба.

«До 30 апреля «Укрспирт» будет производить дезинфицирующее средство сразу на базе своих заводов. Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре)», — рассказал и.о. главы госпредприятия Сергей Блескун. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Это очень ожидаемое событие для страны, которая остро столкнулась с дефицитом средств индивидуальной защиты. А с антисептиками ситуация в Украине оставалась драматичной: «Читаю — сейчас, в эти авральные дни, Укрспирт производит 26 000 декалитров в сутки, то есть работает на 31% от своей заявленной мощности. Треть мощностей, негусто, — прокомментировал бывший народный депутат Игорь Луценко в своем ФБ. — Смотрю комментарии начальства: «Предприятие продает спирт по обычной постоянной цене, которая была и месяц назад. Речь идет о 184 грн за литр».

Это, на минуточку, в ДЕСЯТЬ РАЗ больше себестоимости спирта, если исходить из предыдущих заявлений самого Блескуна. Это не его вина — просто наша власть почему-то забыла снять или хотя бы снизить акциз на спирт. Кто не знает, акциз обычно устанавливается на высокорентабельные и монопольные товары и в теории изымает часть сверхприбылей, получаемых от продажи подобной продукции.

Вопрос — какое сейчас, к черту, изъятие сверхдоходов? Сейчас нужны дешевые и доступные антисептики, а не дорогущий государственный монопольный спирт как средство для наполнения бюджета.

Как можно было о таком забыть? Об отсрочке в предоставлении электронных деклараций они не забыли — это мощные меры по борьбе с к-вирусом! А вот о том, чем обеззараживать поверхности, которые являются одним из главных путей передачи вируса, — они не вспомнили». Черняк: Украину как будто захватил враг © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Наконец, вчера вспомнили. Но решения депутатов не дождался бизнесмен и крупный представитель отрасли (ТМ Хортица, Мороша, Первак, Шустов) Евгений Черняк. Решил действовать самостоятельно и все расходы взять на себя: «Больницам Запорожья очень нужен антисептик. Им всё нужно, но антисептик в первую очередь, потому что сейчас доктора, рискуя собственной жизнью, спасают больных, и нужна антисептическая обработка. Ждать больше не могу. Вместо выпуска своего бренда я передам в больницы несколько сотен литров спирта! Я заплачу акциз и все налоги. Формально я выпущу водку, но это будет чистый спирт, который является лучшим антисептиком. Это дорого, но о прибыли будем думать потом. Примерно такая математика. В цене водки 70% акциза. Мы его заплатили».

Между тем, по данным телеграм-канала «Politicus», Укрспирт готовят к приватизации уже в 2020 году. В госбюджете заложены доходы в 6 млрд гривен от продажи крупных гособъектов.

«Отличная теневая кормушка всех — от бандитов до СБУ, от бизнеса до чиновников. Его приватизацию с прошлого года активно продвигает Зеленский в рамках «демонополизации спиртовой отрасли». Сколько принесет продажа предприятий «Укрспирта», в Кабмине и ОП толком не знают. Разные чиновники озвучивали от 2 до 7 млрд гривен», — сообщает «Politicus». Может именно поэтому и затягивали принятие закона о нулевом акцизе.