Итак, какие же основные черты нового режима Зеленского?
1. Зеленский больше не опирается на большинство избирателей
Тут всё просто — по данным группы «Рейтинг», 53% опрошенных выступает против купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения. Т.е. большинство против. Зеленский пошёл против большинства. И большинство ему этого не забудет.
Вообще это не его вина и даже не его сознательный выбор (по крайней мере в конкретной ситуации 30 марта). Само по себе принятие земельного закона предполагалось предвыборной программой Зеленского — он обещал прозрачный рынок земли. Если избиратели этого не вычитали в программе, это их проблемы. Ну и сотрудничества с МВФ Зеленский не отрицал — он же не Голобородько…
В данном же случае Зеленский делал выбор между непопулярным решением об открытии рынка земли и отсутствием кредита МВФ, за которым последует дефолт, что ударит по стране и его популярности ещё болезненнее. Вероятность же того, что кредит не отменит, а только незначительно отсрочит дефолт, Зеленским, по-видимому, не рассматривается. Судя по всему, он не отдаёт себе отчёта и в том, что избиратели не в состоянии сравнить плохую ситуацию без дефолта с плохой же ситуацией с дефолтом.
Ну и самое главное — без поддержки он при этом не остаётся. Просто раньше он опирался на большинство избирателей, а сейчас он опирается на большинство денег — за ним стоят капиталы Ахметова, Пинчука, Веревского, Ярославского и других (минус Коломойской, но это не точно — даже тот же банковский закон для него скорее мелкая неприятность, поскольку на возвращение Приватбанка он не настроен).
2. Зеленский больше не имеет большинства в Раде
При голосовании за законы, нужные МВФ, возникла новая конфигурация ситуативного большинства:
— «Слуга народа». Фактически он большинства уже не имеет: за «антиколомойский» закон было подано 198 голосов, за земельный — 206. Оптимисты говорят, что во фракции и раньше существовала демократия, но тут дело не в этом — если президент не может опереться на фракцию в принятии важных (пусть и конфликтных) решений, значит, это не президентская фракция. Важный момент — в третьем заседании Рады 30 марта не принял участия спикер Дмитрий Разумков, который и ранее возражал против нарушений регламента (в голосовании по земельному закону первый зампред нарушил его дважды — приняв закон на внеочередном, а не пленарном заседании, и проведя голосование 31 марта, на которое даже внеочередное заседание назначено не было).
— «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Для Порошенко это значительный успех — он лихо подставил Зеленского и присоединился к власти (возможно, не бесплатно). Для Зеленского это катастрофа — за него ведь голосовали именно потому, что он был альтернативой Порошенко. Альтернативой, а не политическим партнёром!
— «Голос» (за которым стоят украинский олигарх Виктор Пинчук, Джордж Сорос и американские демократы). Если вы думали, что отставка Гончарука — поражение «сороят», вы зря так думали. Тем более что Зеленский и не собирался убирать из правительства наиболее одиозных грантоедов вроде Милованова и Новосад — они сами ушли.
— «Доверие» Андрея Веревского и других. Веревский — один из крупнейших землевладельцев и совсем не против того, чтобы закрепить арендованную землю в собственности.
3. Отказ от ключевых идей, с которыми связывалось избрание Зеленского
Ключевыми идеями, которые обеспечили Зеленскому победу на выборах, были темы мира и ответственности прошлой власти. Честно говоря, само по себе наличие этих идей заставляет делать крайне эмоциональные выводы об украинских избирателях как явлении — дело в том, что Порошенко избирали ровно с теми же самыми идеями, а Зеленский даже не пытался отрицать, что его курс в этих вопросах ничем не будет отличаться от курса Порошенко. Избиратели, однако, не только намёков, но даже прямых указаний не понимают…
Итак, с вопросом мира всё понятно — если раньше Зеленский просто говорил, что не будет выполнять Минские соглашения (а никакого другого пути к длительному миру не предлагается), то сейчас этот вопрос и вовсе стал неактуальным. В Офисе президента считают, что действительно важные вопросы — пережить эпидемию, не допустить дефолта и создать условия для роста экономики. А вот Сергея Сивохо, который занимался вопросами примирения, поколотили и отправили в отставку.
Точно та же ситуация с вопросами ответственности прошлой власти. Да, нового генпрокурора, которая обещала довести до конца дела Порошенко, избрали. Но повестка дня поменялась — сейчас Порошенко уважаемый партнёр. Даже если ценой его присоединения к неофициальной коалиции и не был отказ от уголовного преследования, то всё равно трогать его немного неправильно. А вдруг для чего-то ещё голосов не хватит?
4. Изменение кадровой политики
У Зеленского изначально определённой кадровой политики не было, но сейчас заметен крен в сторону назначения «патриотов» и «порохоботов».
Взять хотя бы двух последних министров — один из них был при Порошенко заместителем главы АП, второй — губернатором не последней области. Раньше такие назначения для Зеленского были бы однозначно неприемлемы, а сейчас — всё в порядке.
P.S.: Напомним, что в 2019 году за Зеленского проголосовали 73% избирателей, а сейчас его президентский рейтинг, по данным центра Разумкова, — 40% активных избирателей. Будет хуже.