К полудню 31 марта количество заболевших коронавирусом в мире достигло 787 411 человек (+2696 новых подтверждённых случаев за сутки), скончались 37 846 пациентов (+63 за сутки), полностью излечились 165 935

Самая сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в США (за сутки 515 новых пациентов и 17 смертей, всего заражено 164 359 человек), Италии (101 739 заболевших, за сутки ни одного нового случая заражения и летального исхода), Испании (87 956 заболевших и нулевой прирост).

Ситуация в России

Диагноз COVID-19 подтверждён у 1836 человек, скончались 9 человек, выздоровели 66. За сутки не зафиксировано ни одного нового подтверждённого случая, ни одного летального исхода.

Режим самоизоляции действует в 27 регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, республиках Адыгея, Марий Эл, Коми, Татарстан, Чувашия, Якутия и Чечня, а также Московской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Ростовской и Калужской областях. Коронавирус сближает Путина и Трампа, но оставляет между ними пропасть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Государственная Дума приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. Документ предусматривает для нарушителей санитарно-эпидемиологических правил штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишение права на профессию на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если нарушение создало угрозу массового заболевания или повлекло смерть одного человека, наказывать будут штрафом на сумму от 1 до 2 млн рублей, лишением права на профессию на срок до пяти лет или лишением свободы — также на пять лет. В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет. Умышленное нарушение, повлекшее смерть, квалифицируется как терроризм, хулиганство или диверсия и предусматривает соответствующее уголовное наказание. Расследованием тяжких преступлений будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких — полиция.

Не прекращается работа по поиску вакцины от COVID-19. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что российский препарат «Мефлохин» — аналог препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности — показал выраженное противокоронавирусное действие. Препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики, агентство готово передать его больнице в Коммунарке, где находятся пациенты с подтверждённым коронавирусом.

Ситуация на Украине

На Украине количество заболевших выросло до 549 человек (за сутки 69 новых случаев), 13 пациентов скончались, 8 выздоровели. Наиболее сложная обстановка в Киеве (107 случаев), Черновицкой и Тернопольской областях (90 и 78 случаев соответственно).

Для обмена информацией и координации действий по борьбе с эпидемией Украина присоединилась к международной открытой платформе, учреждённой ЮНЕСКО. Как сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович, в дальнейшем будет создана платформа для открытого обмена научными данными, инициативами и инновациями в сфере лечения, индивидуальной защиты, мониторинга и прогнозирования распространения пандемии. Мир после коронавируса. Есть ли в нём место Украине? © REUTERS, Stringer | REUTERS, Stringer | Перейти в фотобанк

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как страна намерена действовать, чтобы не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Во-первых, на опережение введены карантинные мероприятия, которые позволяют растягивать во времени количество случаев заражения коронавирусом. Во-вторых, во избежание пиковой нагрузки на систему здравоохранения Киев планирует перенять опыт Японии, где лечили единичные случаи, а не массовые.

Пока врачи заняты вопросом, как победить пандемию, правительство размышляет, как не допустить финансового обвала. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о возможном ослаблении карантинных мер в стране, чтобы запустить экономику, но успокоил, что всё будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто так сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — заявил Шмыгаль.