Верховная Рада Украины в ночь на вторник, 31 марта, приняла законы об открытии рынке земли и так называемый «антиколомойский». Без них Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Пользователи соцсетей уверены, что эти решения парламента существенно изменят страну

Борьба за принятие этих законодательных актов шла cерьёзная, поэтому в сессионный зал Верховной Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требует снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.

В результате за данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. 206 депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» проголосовали за, против выступили два парламентария, а 35 народных избранников отсутствовали. Фракция экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала законопроект 23 голосами, фракция «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12, внефракционные депутаты — пятью голосами.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина». Юлия Тимошенко сразу же после голосования заявила, что её политсила намерена обратиться в Конституционный суд для блокирования земельного закона.

«Мы буквально с сегодняшнего дня начнем готовить специальное обращение — представление в Конституционный суд. И мы убеждены, что, базируясь на ключевых документах Украины — Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в Конституционном суде признания этого закона неконституционным», — заявила Тимошенко.

А депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента парламента и Конституции.

Об этом, в частности, написал депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, который потребовал от нового генпрокурора соответствующей реакции на незаконное принятие в парламенте земельных поправок. Кузьмин утверждает, что земельный закон принят «мертвыми душами» © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

«В зале 126 депутатов, а голосует за земельные правки 240 карточек. При этом Стефанчук отказывается это зафиксировать путём проведения повторной регистрации…

Уважаемая пани генпрокурор Венедиктова! Можете считать мой пост официальным заявлением о преступлении «Слуг народа», совершенном против этого же самого народа.

Теперь-то уж точно президент лишит их всех мандатов за кнопкодавство, а спикер заклеймит позором всех проголосовавших «за того парня». Раз уж Порошенко теперь никто сажать не будет, то прокурорам будет кем и чем заняться, благо — прямая трансляция канала Рада не прерывается…», — подчеркивает оппозиционный политик.

А общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook заметил, что монобольшинство, прикрываясь эпидемией коронавируса и солидаризируюсь с представителями прошлой власти, продавило в Раде принятие закона о земле. Гольдарб: Власть, как настоящий злодей, приняла судьбоносный закон о земле ночью © sls.org.ua

«Вообще не подготовив страну к уже начавшейся пандемии, не закупив необходимые лекарственные препараты, более того, организовав вывоз из Украины защитных средств, не переориентировав вовремя бюджет и госаппарат на борьбу с бедой и ее последствиями, не предотвратив заезд в Украину сотен тысяч потенциальных носителей вируса, не сделав вообще ничего, — президент и его зеленые черти в купе с Порошенко и его камарильей и недонацистами, под шум коронавируса, прикрываясь от людей карантином объявили распродажу украинской земли.

Ночью, как настоящие злодеи, эти проходимцы взломали сакральный для Украины и ее граждан вопрос — исключительное право страны на свою землю», — возмущается он.

Как обычно, резок и конкретен в своих оценках юрист Андрей Портнов. Он заявил, что совместное голосование фракций Порошенко, Вакарчука и «Слуг народа» при принятии земельного закона подтверждает его предположения о сговоре с целью освободить экс-президента от уголовного преследования. Портнов о земельном законе: Начинается новый период - распад и расползание государства © aportnov.com

«Друзья, позавчера я проинформировал вас, что между властями и Порошенко произошёл сговор об окончании его уголовного преследования взамен совместных голосований.

И вот только что мы получили первое доказательство — фракции Порошенко, Вакарчука и Слуги Народа соединились в неформальную коалицию и проголосовали земельный закон.

Эта коалиция с Порошенко взамен гарантий от его уголовного преследования за мародёрство, хищения, узурпацию власти, государственную измену, отмывание преступных доходов и др. — ещё одно предательство правящей властью своих избирателей.

В стране начинается новый период — распад и расползание государства», — убежден Портнов.

Вообще в оценке совместного голосования по законопроекту о земле фракции «Слуги народа» и политсил Порошенко и Вакарчука пользователи соцсетей видят не просто ситуативный союз, но куда более существенную трансформацию политического расклада в украинском парламенте.

К примеру, общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети пояснил, что, по его мнению, для будущего страны это означает фактическое создание в Раде новой коалиции из «Слуги народа» и фракций Порошенко и Вакарчука. Скубченко: На мире в Донбассе можно ставить точку. На развитии страны тоже © Facebook, Александр Скубченко

«В Раде новая коалиция. "Слуга народа", "Пёс" и "Голос". Зробылы йих разом. (Сделали их вместе. — Ред.) Вернее, нас всех.

Осталось Порошенко премьером назначить, а Вакарчука — головой Рады. Именно об этом же мечтали 73% год назад, когда голосовали за Зеленского. На мире можно ставить точку. На развитии тоже. И на тарифах, конечно же. Добро пожаловать в армию-мову-виру.

И да, "слуги" показали, как и на чём они вертели закон. Язык? Мир? Тарифы? Ради нас они ничего с таким остервенением не приняли и не примут. А вот для МВФ и Сороса — запросто. Мурлота», — констатирует Скубченко.

Против закона об открытии рынка земли ожидаемо выступили и те политсилы, которые в прошлом году лишились представительства в украинском парламенте.

Так, бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что нынешняя власть под прикрытием эпидемии коронавируса приняла закон, который приведёт к тотальной распродаже украинской земли. Ляшко пообещал отменить закон о земле, когда придет в власти © Facebook, Олег Ляшко | Facebook, Олег Ляшко | Перейти в фотобанк

«Зеленский протащил в чумной Раде закон о распродаже украинской земли в обмен на очередное заимствование. Лидеры наций борются против чумы коронавируса в интересах всех граждан. Мародеры при власти под прикрытием чумы распродают страну, лишая нацию будущего.

Закон принят антиконституционным! Поэтому после смены власти и победы на выборах наша команда ее отменит», — написал лидер Радикальной партии.

Хотя стоит отметить, что и сторонников у нового закона тоже немало. В частности, украинский экономист Александр Охрименко убежден, что принятие законопроекта о земле будет переломным моментом в украинской истории.

«Хотя короновирус это проблема, но то обстоятельство, что депутаты Верховной Рады приняли закон о рынке земли, это эпохальное событие для всей Украины.

Пойдут десятилетия и украинцы будет называть 30 марта 2020 года днем Великих событий в истории Украины. Наконец жители украинских сел получили право продавать и покупать собственную землю, не спрашивая чиновников и панов от политики», — полагает он.

А вот зарубежные комментаторы большее внимание уделяют другому аспекту этих законов. К примеру, израильский политолог Соломон Манн подчеркивает, что альтернативы принятию закона о земле у украинского руководства не было, так как этим была обусловлена финансовая помощь от МВФ. Соломон Манн: Без кредита МВФ схлопнутся все внешние заимствования Украины © Facebook, Solomon Mann | Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«Рада приняла в первом чтении оба закона, на которых настаивал МВФ: закон о продаже земли и закон о запрете на аннулирование национализации, который окрестили "антиколомойским". Надо особо отметить, что оба закона абсолютно не отвечают требованиям МВФ. Закон о продаже земли не рыночный и обставлен множеством "но" и "если". А "антиколомойский" закон все равно оставляет лазейки украинским судам и не отрицает получения "компенсации" мошенниками…

Сторонникам связей с Европой удается стимулировать депутатов только сказками о "шоковой помощи МВФ" в мифические 10 миллиардов (с таким же успехом можно рассказывать, что Трамп пообещал Украине триллион — где 10 миллиардов, там и триллион).

На самом деле МВФ, понимая, что Украина полностью зависит от ввозного доллара и проела все свои резервы еще при Порошенко, не особо балует Киев обещаниями. 1.5 млрд. долларов, да и то в качестве помощи в борьбе с коронавирусом — вот и все что обещает Украине МВФ.

А без долларовых вливаний МВФ полетят вниз все внешние заимствования Украины и посыпятся дефолты, после чего всю Украину можно будет продать с молотка вместе с населением. Так что кредиты МВФ Украине жизненно важны не из-за размеров кредита, а из-за сопутствующих программ, без которых экономика перейдет в откровенное пике», — убежден израильский эксперт.

Принятие закона об открытии рынка земли — эпохальное событие для Украины. Вот только насколько оно будет положительным или отрицательным — каждый комментатор определяет для себя сам.

Ясно одно: этот вопрос, и так до крайности заполитизированный внутри страны, в последние годы приобрел и существенный международный аспект. МВФ не стесняется открыто требовать от полностью зависимой политической элиты Украины принятия законов, которые позволят международным финансовым институтам и западным корпорациям иметь безграничные возможности в стране, пока еще обладающей самыми богатыми сельхозресурсами в Европе.

И очевидно, что политики Украины согласились с таким положением дел.