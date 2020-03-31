Борьба за принятие этих законодательных актов шла cерьёзная, поэтому в сессионный зал Верховной Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требует снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.
В результате за данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. 206 депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» проголосовали за, против выступили два парламентария, а 35 народных избранников отсутствовали. Фракция экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала законопроект 23 голосами, фракция «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12, внефракционные депутаты — пятью голосами.
Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина». Юлия Тимошенко сразу же после голосования заявила, что её политсила намерена обратиться в Конституционный суд для блокирования земельного закона.
«Мы буквально с сегодняшнего дня начнем готовить специальное обращение — представление в Конституционный суд. И мы убеждены, что, базируясь на ключевых документах Украины — Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в Конституционном суде признания этого закона неконституционным», — заявила Тимошенко.
А депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента парламента и Конституции.
Об этом, в частности, написал депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, который потребовал от нового генпрокурора соответствующей реакции на незаконное принятие в парламенте земельных поправок.
«В зале 126 депутатов, а голосует за земельные правки 240 карточек. При этом Стефанчук отказывается это зафиксировать путём проведения повторной регистрации…
Уважаемая пани генпрокурор Венедиктова! Можете считать мой пост официальным заявлением о преступлении «Слуг народа», совершенном против этого же самого народа.
Теперь-то уж точно президент лишит их всех мандатов за кнопкодавство, а спикер заклеймит позором всех проголосовавших «за того парня». Раз уж Порошенко теперь никто сажать не будет, то прокурорам будет кем и чем заняться, благо — прямая трансляция канала Рада не прерывается…», — подчеркивает оппозиционный политик.
А общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook заметил, что монобольшинство, прикрываясь эпидемией коронавируса и солидаризируюсь с представителями прошлой власти, продавило в Раде принятие закона о земле.
«Вообще не подготовив страну к уже начавшейся пандемии, не закупив необходимые лекарственные препараты, более того, организовав вывоз из Украины защитных средств, не переориентировав вовремя бюджет и госаппарат на борьбу с бедой и ее последствиями, не предотвратив заезд в Украину сотен тысяч потенциальных носителей вируса, не сделав вообще ничего, — президент и его зеленые черти в купе с Порошенко и его камарильей и недонацистами, под шум коронавируса, прикрываясь от людей карантином объявили распродажу украинской земли.
Ночью, как настоящие злодеи, эти проходимцы взломали сакральный для Украины и ее граждан вопрос — исключительное право страны на свою землю», — возмущается он.
Как обычно, резок и конкретен в своих оценках юрист Андрей Портнов. Он заявил, что совместное голосование фракций Порошенко, Вакарчука и «Слуг народа» при принятии земельного закона подтверждает его предположения о сговоре с целью освободить экс-президента от уголовного преследования.
«Друзья, позавчера я проинформировал вас, что между властями и Порошенко произошёл сговор об окончании его уголовного преследования взамен совместных голосований.
И вот только что мы получили первое доказательство — фракции Порошенко, Вакарчука и Слуги Народа соединились в неформальную коалицию и проголосовали земельный закон.
Эта коалиция с Порошенко взамен гарантий от его уголовного преследования за мародёрство, хищения, узурпацию власти, государственную измену, отмывание преступных доходов и др. — ещё одно предательство правящей властью своих избирателей.
В стране начинается новый период — распад и расползание государства», — убежден Портнов.
Вообще в оценке совместного голосования по законопроекту о земле фракции «Слуги народа» и политсил Порошенко и Вакарчука пользователи соцсетей видят не просто ситуативный союз, но куда более существенную трансформацию политического расклада в украинском парламенте.
К примеру, общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети пояснил, что, по его мнению, для будущего страны это означает фактическое создание в Раде новой коалиции из «Слуги народа» и фракций Порошенко и Вакарчука.
«В Раде новая коалиция. "Слуга народа", "Пёс" и "Голос". Зробылы йих разом. (Сделали их вместе. — Ред.) Вернее, нас всех.
Осталось Порошенко премьером назначить, а Вакарчука — головой Рады. Именно об этом же мечтали 73% год назад, когда голосовали за Зеленского. На мире можно ставить точку. На развитии тоже. И на тарифах, конечно же. Добро пожаловать в армию-мову-виру.
И да, "слуги" показали, как и на чём они вертели закон. Язык? Мир? Тарифы? Ради нас они ничего с таким остервенением не приняли и не примут. А вот для МВФ и Сороса — запросто. Мурлота», — констатирует Скубченко.
Против закона об открытии рынка земли ожидаемо выступили и те политсилы, которые в прошлом году лишились представительства в украинском парламенте.
Так, бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что нынешняя власть под прикрытием эпидемии коронавируса приняла закон, который приведёт к тотальной распродаже украинской земли.
«Зеленский протащил в чумной Раде закон о распродаже украинской земли в обмен на очередное заимствование. Лидеры наций борются против чумы коронавируса в интересах всех граждан. Мародеры при власти под прикрытием чумы распродают страну, лишая нацию будущего.
Закон принят антиконституционным! Поэтому после смены власти и победы на выборах наша команда ее отменит», — написал лидер Радикальной партии.
Хотя стоит отметить, что и сторонников у нового закона тоже немало. В частности, украинский экономист Александр Охрименко убежден, что принятие законопроекта о земле будет переломным моментом в украинской истории.
«Хотя короновирус это проблема, но то обстоятельство, что депутаты Верховной Рады приняли закон о рынке земли, это эпохальное событие для всей Украины.
Пойдут десятилетия и украинцы будет называть 30 марта 2020 года днем Великих событий в истории Украины. Наконец жители украинских сел получили право продавать и покупать собственную землю, не спрашивая чиновников и панов от политики», — полагает он.
А вот зарубежные комментаторы большее внимание уделяют другому аспекту этих законов. К примеру, израильский политолог Соломон Манн подчеркивает, что альтернативы принятию закона о земле у украинского руководства не было, так как этим была обусловлена финансовая помощь от МВФ.
«Рада приняла в первом чтении оба закона, на которых настаивал МВФ: закон о продаже земли и закон о запрете на аннулирование национализации, который окрестили "антиколомойским". Надо особо отметить, что оба закона абсолютно не отвечают требованиям МВФ. Закон о продаже земли не рыночный и обставлен множеством "но" и "если". А "антиколомойский" закон все равно оставляет лазейки украинским судам и не отрицает получения "компенсации" мошенниками…
Сторонникам связей с Европой удается стимулировать депутатов только сказками о "шоковой помощи МВФ" в мифические 10 миллиардов (с таким же успехом можно рассказывать, что Трамп пообещал Украине триллион — где 10 миллиардов, там и триллион).
На самом деле МВФ, понимая, что Украина полностью зависит от ввозного доллара и проела все свои резервы еще при Порошенко, не особо балует Киев обещаниями. 1.5 млрд. долларов, да и то в качестве помощи в борьбе с коронавирусом — вот и все что обещает Украине МВФ.
А без долларовых вливаний МВФ полетят вниз все внешние заимствования Украины и посыпятся дефолты, после чего всю Украину можно будет продать с молотка вместе с населением. Так что кредиты МВФ Украине жизненно важны не из-за размеров кредита, а из-за сопутствующих программ, без которых экономика перейдет в откровенное пике», — убежден израильский эксперт.
Принятие закона об открытии рынка земли — эпохальное событие для Украины. Вот только насколько оно будет положительным или отрицательным — каждый комментатор определяет для себя сам.
Ясно одно: этот вопрос, и так до крайности заполитизированный внутри страны, в последние годы приобрел и существенный международный аспект. МВФ не стесняется открыто требовать от полностью зависимой политической элиты Украины принятия законов, которые позволят международным финансовым институтам и западным корпорациям иметь безграничные возможности в стране, пока еще обладающей самыми богатыми сельхозресурсами в Европе.
И очевидно, что политики Украины согласились с таким положением дел.