В Одессе на фоне эпидемии коронавируса разрастается активное противостояние региональных элит — губернатора Максима Куцего и куратора Зе-команды, бизнесмена, владельца частного порта ТИС Андрея Ставницера. Украина. ру выясняла, каковы политические расклады и истинная подоплека происходящего в регионе

Бизнесмен, ориентированный на Запад

Обратимся к биографии Ставницера — совладельца крупнейшего холдинга ТИС, располагающегося в городе-спутнике Одессы Южном. Родился 19 июня 1982 года в г. Тырнауз (Кабардино-Балкария, РФ). Детство провёл в Одессе. После окончания школы учился заграницей, а именно в Международном колледже Harrow House (Великобритания) по специальности коммерция, в Институте Монтана (Швейцария) по специальности международный бизнес. В 2001 году в возрасте 19 лет начал работать в компании ТИС помощником главного диспетчера. Через 6 лет работы на разных должностях был назначен генеральным директором ТИС.

В 2010 году бизнесмена избрали на пост главы Международной ассоциации портов и гаваней (International Association of Ports and Harbours) от Украины. Основной бизнес Андрея Савницера и его брата Егора Гребенникова — перевалка грузов. Они являются совладельцами холдинга Трансинвестсервис (ТИС), унаследованного от отца Алексея Ставницера, умершего в 2011 году. С 2013 года ТИС является бессменным лидером по показателю грузооборота среди всех портов Украины. К компании относятся высокотехнологичные терминалы, расположенных в Южном: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный. Также ТИС владеет и управляет крупнейшей железнодорожной инфраструктурой среди всех морских портов Украины. Помимо этого, братьям принадлежит 49 процентов пакета акций открытого в 2019 году в порту Южном зернового терминала Neptune, мощность которого составляет 5 млн тонн зерновых в год. Данный проект развивался с 2015 года благодаря партнерству с американской продовольственной корпорацией Cargill. Общая его стоимость составила 150 млн долларов при участии Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В 2016 году Ставницер и его партнер Филипп Грушко, директор по развитию ТИС, создали инвестиционный банк SD Capital, который называл основной своей задачей быть проводником между украинским бизнесом и иностранными инвесторами. В 2018 г. SD Capital выступил соинвестором сделки по приобретению крупнейшим арабским портовым оператором DP World Group украинского буксирного оператора LB Shipping. В результате в Украине появилась P&O Maritime Ukraine, функционирующая в двух крупнейших портах Одесской области — Южном и Черноморске (бывший Ильичевск).

В том же году журнал «Новое время» включил Андрея Ставницера в рейтинг самых влиятельных людей Украины, а с 2014 г. он является почетным консулом Республики Австрия в Одесской области.

Но ээто,так сказать, парадная часть биографии бизнесмена.

Как Ставницер одесский порт разорял

Стоит отметить, что деятельность Ставницера на поприще бизнеса не обошлась без скандалов. По данным одесских СМИ он может быть причастен к схеме по хищению из украинского бюджета четырех миллиардов гривен. Так, упомянутая выше сделка по приобретению DP World Group украинского буксирного оператора LB Shipping была не в интересах государства. Покупатель утверждал, что находящиеся в ведомстве государственного Одесского порта буксиры используются неэффективно. 12 буксиров были им оценены в 50 млн долларов, причем из них сразу выплачивалась лишь половина суммы, остальное — в течение следующих 6 лет. По подсчетам экспертов, данные буксиры могли за один год приносить около семнадцати миллионов долларов, то есть 50 миллионов госпредприятие заработало бы за 3 года. Для того, чтобы продать буксиры, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян лично лоббировал в Кабмине отмену запрета приватизации имущества государственных портов. Представители ТИС были в составе правительственной делегации на переговорах представителями P&O Maritime, а Ставницер на переговорах с представителями Мининфраструктуры представлял сторону покупателя. Таким образом, он фактически добивался ослабления конкурента — государственного порта, недополучившего десятки миллионов гривен. Все это делалось под соусом «привлечения в Украину инвестиций». Омелян: Арабским инвесторам интересен Одесский порт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 2016 г. народный депутат Виталий Куприй передал в правоохранительные органы документы, свидетельствующие о том, что ТИС захватил участок земли в 132 гектара в Лиманском районе Одесской области. Тогда же офисы компании и жилые дома ее сотрудников подверглись обыску со стороны СБУ. Ставницера подозревали в незаконном присвоении 6 миллионов долларов. Дело в том, что ТИС самостоятельно взимал с прибывающих судов корабельный сбор в обход Администрации морских портов Украины, уполномоченной на это. Подобное стало возможно по причине незаконного оформления права собственности на часть Аджалыкского лимана, который принадлежит Украине. В ходе обысков правоохранители изъяли неучтенную валюту и печати оффшорных компаний. Непосредственно пресс-служба ТИС объясняла, что компания должна была получить компенсации от государства за вложенные 40 миллионов в расширение акватории порта. Поэтому корабельный сбор взимался и хранился на специальных счетах, но данные деньги не тратились. Этим делом интересовалась также полиция, но тогда доказательства присвоения денег не нашли.

Связь Ставницера и его брата с Соросом

Весьма интересно, что Андрей Савницер и его брат Егор Гребенников курируют ряд организаций, связанных с Джорджом Соросом — американским миллиардером венгерского происхождения, известным организатором «цветных революций» по всему миру. Инструментами влияния Сороса в Одессе являются благотворительные фонды «Корпорация монстров» и Impact Hub Odessa. «Корпорация монстров», возглавляемая некой Екатериной Ножевниковой, занимается благотворительностью по следующим направлениям: помощь больницам, помощь детским домам и интернатам, помощь пожилым людям и переселенцам с Донбасса. После введения в Одесской области карантина члены «Корпорации монстров» собирают деньги для Антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом. Среди спонсоров фонда числятся представители диаспор Канады, Израиля, США, а Андрей Савницер является его основателем. Закрытый город и дефицит в аптеках. Как живёт Одесса на карантине © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Брат бизнесмена Егор Гребенников возглавляет Impact Hub Odessa, выступающего одним из доноров для «монстров». Основная заявленная сфера деятельности фонда — поддержка социального предпринимательства и общественных инициатив. С 2016 г. одесский Impact Hub — крупнейший получатель грантов от соросовского фонда «Возрождение». За последние 4 года он предоставил вышеуказанной организации более 15 млн гривен. По нашей информации, Impact Hub Odessa и «Корпорация монстров» являются кузницей кадров, центрами притяжения «соросят» в Одессе, а также источником финансовой поддержки различных «майданных организаций». Например, экс-программный директор Impact Hub Odessa Александр Славский занимал должность советника бывшего премьер-министра Алексея Гончарука — прямого ставленника Сороса.

Политические расклады в грядущей борьбе за Одессу

В свете выше описанного, политические процессы, происходящие в Одессе в последние недели, приобретают весьма интересный оборот. Далеко не секрет, что ставленник главы МВД Арсена Авакова губернатор Одесской области Максим Куцый проявил себя как слабый и некомпетентный управленец. Поэтому назначенный с подачи Зеленского руководить борьбой с коронавирусом в регионе Ставницер попытался перехватить инициативу, постоянно упрекая команду главы ОГА на своей странице в Facebook за неспособность выстроить нормальную работу и саботаж. Хотя формально в штабе по борьбе с инфекцией Куцый и бизнесмен — сопредседатели, последний воспринял свое назначение как «ярлык на княжение».

«Зеленский предложил владельцу ТИСа Ставницеру помочь региону деньгами и сотрудниками. Но Ставницер решил, что ему дали ярлык на княжение в области, и теперь ведёт себя соответственно, рассказывая органам власти, что им надо делать, и возмущаясь, если они этого не делают. А они не делают, потому что примерно половина предлагаемого Ставницером является болезненным бредом. Но и перечить Ставницеру боятся, ибо кто знает, на что его там президент уполномочил. И предпочитают тупо «морозиться». Ну и да, по старой доброй украинской традиции, свои возмущения Ставницер решил выложить в публичную плоскость, рассказав о том, как глава облздрава всё время плачет, губернатор ничего не делает, а чиновники дерутся в аэропорту за коробки с тестами на коронавирус. Интересно, а существует вообще такой вопрос, ради которого политические украинцы способны прекратить дрязги, интриги и подставы и начать действительно совместно работать?», — писал по этому поводу одесский журналист, главред издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Одним из требований Ставницера, озвученных в социальных сетях, является сделать Одесскую областную больницу и одесский онкодиспансер «опорными пунктами» в борьбе с COVID-19. Оппоненты подобной постановки вопроса справедливо замечали, что данные учреждения переполнены тяжелыми больными, которых, в случае массового своза инфицированных коронавирусом, будет просто некуда девать.

Сам он на словах отметает какие-либо политические амбиции, но фактически все идет к тому, что воспользовавшись пандемией, Джордж Сорос хочет поставить Одессу под свой контроль, сместив человека Авакова. Если Ставницер не займет кресло губернатора (чему, министр, конечно, будет ожесточенно сопротивляться), то его пиар-кампания рассчитана под мэрские выборы, которые намечены на осень нынешнего года. Информация о мэрских амбициях бизнесмена фигурирует в СМИ еще с конца прошлого года.

«На роль будущего мэра Одессы одно время у Зеленского рассматривали кандидатуру нардепа от «Слуги народа» Алексея Леонова. Но скоро в ОП дошла информация, что Леонов уже «обработан» Галантерником и это уже его человек. Впрочем, и рейтинг у Леонова в Одессе оказался «не очень», он непопулярен, его просто не знают как управленца. Поэтому на Банковой срочно начали искать альтернативу Леонову. И, по слухам, нашли — в лице Ставницера. Сейчас как раз и проходит «обкатка» его кандидатуры. И он создает себе имидж жесткого менеджера, который не боится вступать в конфликт с местными кланами», — констатирует «Страна.уа».

Если Ставницер создаст себе имидж успешного управленца, то у него будут шансы против действующего мэра Труханова, который, судя по соцопросам, потерял часть поддержки одесситов. Так или иначе, битва за власть в Одессе, являющейся стратегическим для Украины регионом, намечается нешуточная. И Сорос, очевидно, в ней сделал свою ставку. Таким образом, после отставки кабмина Гончарука, являвшегося ярким представителем "соросят" в Украине, политическая битва за страну переходит в Одессу.