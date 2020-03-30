Заседание Верховной Рады 30 марта готовилось в условиях очень тяжёлых. Его переносили минимум три раза, переговоры президента и главы его офиса даже с собственной фракцией отличались редкой нервозностью. Это, в общем, можно понять – ведь речь шла о принятии законов о банках и о земле, вокруг которых происходит политическое противостояние

Опубликованная повестка дня на 30 марта этих законов не включала, но даже то, что рассматривалось обещало скандал.

Первое заседание

В понедельник Рада начала работать в режиме «бешенного принтера» и буквально за 37 минут напринимала кучу решений:

1. Изменения в закон о борьбе с эпидемией (в целом)

Закон предполагает меры по ускорению регистрации и возможности использования незарегистрированных (но прошедших апробацию) препаратов в условиях эпидемии.

«За» голосовали 312 депутатов из всех фракций (только «За будущее» в зале почти отсутствовала и дала всего 5 голосов).

2. Об экономических гарантиях на время эпидемии (в целом)

Закон очень разношёрстный, включающий множество разных норм — и гарантии социальной поддержки, и снижение налогов, и дистанционную работу местных советов, и обеспечение судебных решений.

Также 312 голосов, но «За будущее» дала только два голоса и 4 воздержались.

3. Включили в повестку и приняли в первом чтении закон о криминализации вывоза медтоваров.

«За» — 274 депутата, почти в полном составе воздержались «Европейская солидарность» и «Голос».

4. Изменения в УПК на время карантина (в первом чтении).

Закон меняет порядок следственных и судебных действий в соответствии с реалиями карантина.

«За» — 274 голоса. Воздержались — «Европейская солидарность» и «За будущее».

5. Изменения в закон о комитетах Рады (в целом).

Закон описывает особенности работы комитетов в условиях карантина, в частности — проведение дистанционных заседаний.

319 «за», только «За будущее» дала лишь 3 голоса.

6. Отправили в отставку министра финансов Игоря Уманского.

Насколько известно, Уманский не договорился с премьером Шмыгалем. Судя по всему, Шмыгалю захотелось работать с кем-то более близким к нему по духу.

«За» — 249 голосов. Воздержались ОПЗЖ, «Батькивщина», «За будущее». Против голосовали и люди Коломойского в «Слуге народа».

7. Отправили депутаты в отставку министра здравоохранения Илью Емца.

«За» — 271 голос. ОПЗЖ голосовала против. Воздержались «Батькивщина» и «За будущее».

8. Провалила назначение министром финансов Сергея Марченко.

Марченко работает в сфере государственных финансов с 2002 года. В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

Голосовали «Слуга народа», «Голос» и «Доверие». Не хватило буквально трёх голосов.

9. Провалила назначение министром здравоохранения Максима Степанова.

Степанов — профессиональный врач, бывший Одесский губернатор, отказавшийся обеспечивать голосование в области за Петра Порошенко. В 2017 году внёс залог за нациста и убийцу Сергея Стерненко.

Его поддержали «Слуга народа» и ОПЗЖ (казус со Стерненко их не смутил). Не хватило 9 голосов.

После провала этих двух кандидатур президент отказался от попытки назначить министром энергетики Ольгу Буславец.

10. Провалила секвестр бюджета

Голосовали «Слуга народа» и «Доверие», не хватило трёх голосов.

* * *

У вас рябит в глазах от цифр и названий групп? У нас тоже. Более того, мы полагаем, что в точности знают, что означают именно такие голосования фракций и групп только несколько ведущих политиков Украины.

Действительно ли люди из ЕС и «Голоса» барыжили масками или чем-то ещё, а теперь товарищи спасают их от ответственности, или они принципиально выступают за открытый рынок и «свободную конкуренцию» — непонятно. Скорее всего, и то, и другое.

Второе заседание

За пять (!) минут Раза приняла изменения в бюджет об обеспечении питания военнослужащих (в целом).

302 голоса «за», воздержалась ОПЗЖ.

Не спрашивайте нас зачем нужно было проводить отдельное заседание даже без перерыва. Мы не знаем.

Третье заседание

В перерыве президент опять провёл работу с депутатами и сумел кое чего достичь. В частности — удалось поставить таки в повестку дня вопросы о банках и о земле.

Правда, в процессе этих достижений «отвалился» спикер Дмитрий Разумков, который не захотел нарушать регламент и способствовать принятию этих законов.

Верховная Рада со второго захода таки назначила министром финансов Марченко (256 голосов «за»: голосовали «Слуга народа», «Голос» и «Доверие») и министром здравоохранения Степанова (246 «за»: кроме «Слуги народа» поддержали «Доверие» и почти половина ОПЗЖ).

Затем, после эмоционального выступления в парламенте президента, Рада проголосовала в первом чтении за «антиколомойский закон». «За» — 267 голосов: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Голос» и «Доверие».

Руководство Рады, впрочем, не пошло на то, чтобы нарушать регламент и пытаться принять закон сразу же во втором чтении. Понятно, что таким образом обмануть МВФ не удастся, а вот сможет ли Зеленский протащить этот закон позже и чего ему это будет стоить — большой вопрос.

После этого Рада занялась рассмотрением поправок к закону о земле. Представители ОПЗЖ, правда, указали, что закон в целом может приниматься только на пленарном, а не на внеочередном заседании. В случае попытки его принять фракция будет оспаривать решение в Конституционном суде.

Общие выводы

Заседание Рады 30 марта не стало началом общеполитического кризиса, но продемонстрировало критическое состояние «Слуги народа» и президента.

Во-первых, фракция партии «Слуга народа» утратила монополию на большинство и нуждается в поддержке хотя бы одной крупной фракции или двух групп. Иначе никак.

Во-вторых, люди Коломойского находятся в некоторой растерянности — группа «За будущее» практически отсутствовала на заседании.

Как будет развиваться ситуация дальше мы не знаем. Но, собственно, тут процесс ещё далёк до завершения. Банковский закон ещё не принят и даже если он будет принят, существуют перспективы его судебного опротестования. Опять же, неясно насколько Коломойский недоволен сложившейся ситуацией и как он будет мстить Зеленскому.

В-третьих, примерно складываются очертания частной коалиции на основе «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса».

Две последние фракции готовы поддержать МВФовские законы, а им, по слухам, гарантируются гарантии от преследования Порошенко. Последний, кстати, принципиально настроен на принятие решений, который «уронят» рейтинг Зеленского и создадут условия для его возвращения на пост президента (как ему кажется).

Знает ли об этом Зеленский? Скорее всего да. Но он также знает, что перспективы возвращения Порошенко на пост президента существуют только в его фантазиях, а принятие законов для МВФ нужно Ахметову, чьё влияние на президента сейчас очень велико.

Напомним, что Ахметов, Пинчук и Коломойский пережили уже четырёх президентов, из которых двое ставили целью ликвидацию олигархов как класса. Переживут и ещё парочку. Не впервой.