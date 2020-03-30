По состоянию на 18:00, по данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире было свыше 740 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-19. Более 35 тыс. из них умерли. При этом свыше 156 тыс. человек выздоровели

Лидером по количеству зараженных являются США: там свыше 143 тыс. инфицированных. Следом Италия с более чем 97 тыс. зараженных, затем — Испания с более чем 85 тыс. зараженных, далее — «родина» инфекции — Китай, с более чем 82 тыс. зараженных. Замыкает пятерку Германия с около 64 тыс. зараженных. Доигрались до отставок. Что стоит за увольнением министров здравоохранения и финансов Украины, Емца и Уманского? © Кабмин Украины, Міністерство охорони здоров'я України

Лидером по смертности является Италия, где подтверждено 10 779 смертей. Следом за ней — Испания, где подтверждено 7 340 смертей. Далее — материковый Китай, где речь идёт о 3186 смертях, после — Иран с 2757 смертями. Замыкает пятерку Франция, здесь болезнь унесла 2606 жизней.

Что касается выздоровевших, то по этому параметру лидер — «родина» пандемии Китай с более чем 75,9 тыс. выздоровевших. Следом — Испания с 16,78 тыс. выздоровевших, затем — Иран с более чем 13,9 тыс., после — Италия с 13,03 тыс. выздоровевших. Замыкает пятерку Германия с 9,2 тыс. выздоровевших.

Ситуация в России

В Российской Федерации за последние сутки зарегистрировали 302 новых случая заражения COVID-19 в 35 регионах, сообщили в оперативном штабе.

Общее число заболевших в стране составляет 1836 в 71 субъекте, девять человек скончались. Больше всего зараженных в столице — 1226 пациентов.

Президент России Владимир Путин заявил, что в магазинах и аптеках следует обеспечить особый порядок обслуживания покупателей, при котором в них не будет плотных очередей и толп.

«Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми — 1,5-2 метра. Надеюсь, что все уже об этом знают. Это не мелочь», — заявил Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах.

При этом президент назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина.

Также стало известно, что Госдума на заседании во вторник, 31 марта, планирует принять в первом чтении, а следом и в целом закон об уголовном наказании за нарушение карантина. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Завтра законопроекты будут рассмотрены в первом чтении, и мы планируем, учитывая, что все политические фракции высказали свои позиции в поддержку инициативы, что пройдут и второе-третье чтения», — заявил Володин журналистам.

Законопроект (929651-7) был внесен в Госдуму 25 марта спикером Вячеславом Володиным и главой парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Согласно документу, предлагается внесение изменений в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Цифры взяты с потолка, чтобы умыть руки. Эксперты о «коронавирусном» заявлении главы Закарпатского облсовета © Facebook, Закарпатська обласна рада

Таким образом, предлагается установить наказание за нарушение режима карантина в виде штрафа на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более человек, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Ситуация на Украине

Официальное количество инфицированных коронавирусом Сovid-19 на Украине по состоянию на 30 марта достигло 480 случаев. При этом у 62 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки, сообщила пресс-служба украинского Минздрава. 11 случаев оказались летальными.

При этом в стране распространяется паника. Так, согласно заявлению главы Закарпатской ОГА Михаила Ривиса, в области на самом деле около 5 тыс. зараженных. Такой комментарий он оставил к реплике одного из пользователей под записью Ривиса в Facebook. Она касалась 19 неподтвержденных случаев заражения в области, где до этого официально объявили об одной зараженной COVID-19. У 19 жителей области, контактировавших с зараженной, предварительный анализ подтвердил наличие вируса. Биоматериалы жителей области отправили в Киев.

«Те 19, думаю, каждый заразил столько же и так далее по цепи. Все, кто не придерживался карантина последние две недели, в зоне 87% риска быть инфицированным… Конец недели будет горячим», — пояснил свою методику подсчета в другом комментарии Ривис.

Его заместитель Алексей Гетманенко прояснил ситуацию с 19 зараженными.

«Закарпатский лабораторный центр в г. Ужгород получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц закарпатки, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица у 19, которые контактировали с женщиной, выявлены позитивные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина!» — написал Гетманенко.

По его словам, все жители области, которых подозревали в контактах с инфицированной, находятся на самоизоляции. Состояние их здоровья — под контролем врачей.

«Легкие состояния лечатся амбулаторно в соответствии с протоколами, утвержденными Минздравом. В случае ухудшения их госпитализируют для оказания соответствующей медицинской помощи», — указал чиновник.

По словам Гетманенко, для подтверждения анализов биоматериалы направят в Киев, в лабораторию Минздрава. Он также рассказал о состоянии инфицированной — жительницы Мукачево.

«Женщина находится на лечении в областной инфекционной больнице в Ужгороде. Ее состояние удовлетворительное», — написал Гетманенко.

Как считают украинские журналисты, своим заявлением Ривис пытается снять с себя ответственность за будущие заражения в области.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица.