Источник в руководстве фракции «Слуга народа» рассказал изданию Украина.ру, что Зеленскому не понравилось в отставленных Верховной Радой министрах

Сегодня украинский парламент снял со своих постов министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского, которые не проработали на своих должностях и месяца.



Также Рада не смогла вместо них назначить новых министров — Максима Степанова и Сергея Марченко. За них не хватило голосов. Провалил парламент и голосование по бюджету.



Хороший хирург, но плохой менеджер



Источник издания Украина.ру, близкий к руководству фракции «Слуга народа», объяснил, что стоит за отставками Емца и Уманского.

«Что касается Емца, то он попросту плохой менеджер, причем плохой менеджер в период страшной эпидемии, хотя и великий хирург. Среди причин отставки две составляющих: одна — это его восприятие Министерства здравоохранения, когда он туда пришел, вторая — это восприятие его Офисом президента после назначения.

Напомню только, что Емец уже был почти год министром здравоохранения в правительстве Азарова при Януковиче. Так что министерский опыт у него был. Но тут вот какое дело: быть великим хирургом и менеджером — две большие разницы.

Он делает прекрасные операции на сердце детям, к нему все приезжают перенимать опыт. Он, когда делал операции за границей, потом, приезжая в Киев, лечил бесплатно украинских детей. Великий гуманист, тут ничего не скажешь.

А что теперь? Он приходит в Министерство здравоохранения и что видит? А там — бардак, оставленный после Супрун, и везде ее люди. Команды у него своей нет. Не на кого опереться.

Но это только одна сторона. Вторая — он перестал своей позицией нравиться Офису президента. Во-первых, он был за введение чрезвычайного положения, как и Аваков. Это не понравилось [в ОП]. Во-вторых, не нравилось его неконструктивное поведение на заседании Кабмина. Он мог прийти, спросить во время дебатов по эпидемии у министров: как вы меня будете лечить, если я заболею коронавирусом, — послушать их недоуменные реплики, подняться и уйти.

Вот и вспомнили, что ему уже 64 года, и через год пора уходить с государственной службы», — пояснил нам ситуацию с отставкой наш источник.

Был за дефолт



Также собеседник Украина.ру разъяснил, почему отправлен в отставку Уманский.

«Все почему-то думали, что Уманский — это креатура Коломойского, на том основании, что Уманский — племянник Александра Шлапака, который имел отношение к "Приватбанку". Но это не так. Игорь — хороший специалист. Он ведь и в правительстве Тимошенко и.о. министра финансов работал.

Но проблема в том, что Зеленский считает его виновником провала переговоров с МВФ по получению очередного транша. К тому же Уманский был сторонником объявления дефолта, но противником секвестра бюджета. Мол, это дешевле обойдется Украине, чем снова брать новый кредит, чтобы погасить старый. А Зеленский никакого дефолта не хочет. Вот Уманскому и пришлось уйти в отставку», — сообщил наш собеседник.



Внутренние интриги



Взамен Емца и Уманского сегодня Верховной Раде на посты министров здравоохранения и финансов были предложены Максим Степанов и Сергей Марченко. Однако голосование по ним было провалено. Не хватило считаных голосов. Причем Марченко — трех.

«Ну, это просто Зеленскому его «партнеры» показывают, что он без них ничто. Наверное, не договорились», — рассказал изданию Украина.ру вышеуказанный источник.