Брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака - Дениса - подозревают в коррупции. Глава Офиса президента уже обратился в Службу безопасности Украины

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Гео Лерос 29 марта обратился к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

«Андрей Борисович, вижу, у тебя выходит смешить людей, под твоими оправданиями все валяются)

Прям Пушкин переродился: «Мой брат самых честных правил…». По сути коррупции ж нечего сказать, волнует только то, что у меня есть ещё и как узнал? Пойми, в нашей, чужой для тебя, стране все против тебя, поэтому желающих помочь больше, чем ты можешь себе представить. Раз украинцам не хочешь объяснить про факты коррупции, изложенные в моем посте, а для русских ты находка, потрудись в НАБУ объяснить, как ты барыжишь государством <…> Отправляю в НАБУ обращение с флешкой и жду 10% от награбленного, отправлю в детский дом», — написал Лерос в Facebook.

Так он отреагировал на обвинения Ермака в том, что Лерос перешел «красную линию».

«Сегодня мною будут поданы заявления в СБУ и ГБР касательно распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения эти записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса <…> Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо сказал это тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и тут. Если говорить о «красных линиях», за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел», — ранее написал Ермак в Facebook.

Глава Офиса президента бурно отреагировал на то, что ранее Лерос распространил видео с братом Ермака. Эти могут свидетельствовать о наличии торговли должностями в Офисе президента и о коррупции, пронизывающей этот орган власти.

Конкурс на щедрость

Видео, которые обнародовал Лерос и которые он передал журналистам, касаются брата главы Офиса президента. На них, по-видимому, запечатлен Денис Ермак, ведущий переговоры с людьми, которые позже будут рассматриваться на руководящие посты в разных областях Украины.

«Принимают решение — окей. Не принимают — заходим с другого пути. Вот это, что мы можем предложить. Первым лицам сказать, что все нормально, дать рекомендации. [неразборчиво]. Будет принято решение — зашибись. Не будет — пожалуйста, у нас есть альтернативные варианты», — рассказывает он во время одной из встреч.

Встречи происходили год назад, когда его брат еще не возглавлял ОП, но был советником президента.

Кроме того, Лерос обнародовал видеозаписи с человеком, которого издание «Схемы» идентифицировало как помощника Дениса Ермака Сергея Шумского. На них этот человек прямо говорит о суммах, которые получает его руководство за решение кадровых вопросов.

«Получить деньги — это вопрос принципа. А то, что мы ей поможем, это по-любому <…> Давай сделаем так: Денису говорить не надо, Денис берет четыре из пяти. По $500 раскинем, б*я. Это твои друзья», — говорит он во время одной из встреч.

Что примечательно, идентифицированные на видео претенденты на должности их так и не получили.

Так, журналисты «Схем» утверждают, что на обнародованных Леросом видео присутствует Руслан Комар-Чёрный, который подавал декларацию кандидата на должность главы Тернопольской ОГА. На должность его не назначили. Еще один человек на видео, утверждают журналисты — Анатолий Хмельковский, в 2015-2017 годах руководивший агентством по развитию Черкасского областного совета. На видео обсуждается возможность его работы в Одесской области, вероятно, на должности замглавы Одесской ОГА. Это назначение также не состоялось. Комар-Чёрный отказался комментировать видео, а Хмельковский заявил, что встречался со многими людьми как общественный деятель. Головачев: Коррупционный скандал с Ермаком спас Порошенко © Facebook, Головачев Андрей

Таким образом, максимум, что могут вменить Денису Ермаку, если подтвердится, что он брал деньги у претендентов на должности, — это мошенничество. Ведь никто из его протеже во власть не попал. Но его брату от этого не легче.

АТО как оправдание и плацдарм для атаки

Рассказывая о брате, глава Офиса президента утверждал: Денис — достойный человек и гражданин.

«Мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях как доброволец. Его хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов», — написал Ермак в Facebook.

Позже адвокат Маси Найем, известный среди прочего защитой подозреваемого в убийстве человека праворадикала Сергея Стерненко, заявил, что на Лероса собирают компромат.

«Гео Лерос — клиент нашей компании. Достаточно давно. Еще с того времени, как мы увиделись в Авдеевке, когда там нарисовали мурал учительницы, а я в это время был на боевых в составе 122-го бата, 81-й бригады. Об этом знает много кто. В частности, один прокурор, который кинул сообщение, что пришло и в чат. Содержание сообщения следующее: «Доброе утро! Кто-то помнит у нас производства относительно муралов?» То есть прокуратуре дали указание искать на депутата от «Слуги народа» любые производства», — написал Найем в Facebook.

По его словам, это красноречиво свидетельствует о «независимости» Офиса прокурора под руководством Ирины Венедиктовой.

Лерос известен среди прочего и тем, что 19 марта он дал интервью, в котором подверг критике подписание Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут представители ДНР и ЛНР. На следующий день президент Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника.

Фактически, Лерос стал на сторону «ястребов» в вопросе Донбасса, тем самым пойдя против линии властей Украины, настроенных на мирное решение проблемы.

Публикация видео, которые, очевидно, записывал близкий к Ермаку человек, свидетельствует о наличии в «Слуге народа» «ястребов», не разделяющих точку зрения Зеленского и его окружения в отношении конфликта в Донбассе. По сути, речь идет об очередном расколе в кажущейся монолитной партии власти. Последнюю сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, спасает пандемия коронавируса, во время которой все проблемы, в том числе и коррупции (в честность властей украинцы традиционно не верят), отходят на второй план.