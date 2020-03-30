Гулять так гулять. Киевляне и малый бизнес массово нарушают карантинные запреты

В последние выходные марта природа побаловала киевлян теплом. Множество людей вышли гулять на улицы, словно забыв, что действует режим чрезвычайного положения, а мэрия выпустила спецпротокол об ограничениях на период общенационального карантина

Карантин в Киеве — гибридный.

"Большие" рестораны в городе действительно закрылись. А малому бизнесу приходится нарушать режим и работать на свой страх и риск. При этом граждане, которые должны бы сидеть дома и экономить деньги, гуляют и тратят. Причём гуляют и днём, и ночью — проверено лично.

Сперва немного о запретительном протоколе. Документ запрещает продажу шаурмы, алкоголя на разлив и свежесваренного кофе навынос. Тем не менее, МАФы (малые архитектурные формы, т.е. ларьки) и пивнушки, в которых всё это можно купить (кроме шаурмы), работают подпольно.

Так, например, возле одной из остановок общественного транспорта в ночном мини-маркете спокойно делают кофе. Только стаканчик обязательно закрывают крышкой.

В киоске возле одного из озёр Днепровского района бариста делает кофе и отдает его не через главное окошко, а за углом, у входа в строение. Все они, естественно, работают незаконно, но — в маске и перчатках. Санитайзер для клиентов стоит рядом.

«Несите телефоны, остального не берём». Как работают ломбарды Киева в условиях коронавируса © franch.biz

Причём этот конкретный киоск снимает площадь в отдельно стоящем здании. В нём помещения также снимают фастфуд-ресторанчики и пивнушки. Вместе с этой крошечной кофейней здесь варят кофе ещё как минимум в двух местах. К этим точкам выстраиваются очереди из 5-8 человек, немало клиентов — родители, которые вышли на прогулку с маленькими детьми. Малыши бегают или стоят рядом. Кое-кто ждёт своей очереди без медицинской маски.

Об алкогольных точках и говорить нечего. Работают они в обычном режиме, вот только делать заказ может только один человек в помещении. Поэтому здесь тоже очереди.

Такая ситуация — во всём Киеве. Малому бизнесу некуда деваться. Если в первые дня два после введения режима ЧС и обнародования протокола всё выполнялось строго — в рамках проверки в один из супермаркетов в моём районе наведался даже спецназ полиции — и людей в маркеты пускали по одному-два, то теперь такого нет. Все заходят как обычно.

Остались только требования к покупателям надевать маски, а если нет — натянуть на лицо шарф или какую-то ткань. Но и из-за этого тоже вспыхивают скандалы. Часто — в продовольственных магазинах: охранники на входе требуют надеть маску, а у горожан ни масок, ни «заменителей» при себе нет, но продукты купить надо. Впрочем, как мне сказали, за нарушение охрана может сделать только устное замечание.

В общем же результаты отдыха в столичном «короно-карантине» вы можете видеть на фотографиях. К сожалению, опасность заболеть не приучила киевлян культурно отдыхать и не мусорить. Уборщик, который уже начинал работать, сказал мне так: «Будто бы и не убирали. После карантина мусора меньше не стало. А придет лето — будет еще хуже».

Удивляет только, где же полицейские патрули, которые должны следить за порядком? В своем жилмассиве я не видел ни пеших патрулей, ни автомобильных.

Мои друзья, проживающие в других местах моего района, тоже не видели полиции, которая бы наказывала за нарушение протокола мэрии. Синие мигалки мы видели только тогда, когда вводился режим ЧС.