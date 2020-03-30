Пользователи соцсетей активно обсуждают коррупционный скандал разразился в ближайшем окружении Владимира Зеленского. Уволенный с должности советника президента депутат от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи разговоров якобы Дениса Ермака - брата главы Офиса президента, где тот обсуждает вопросы назначений неких лиц на госдолжности

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в коррупции и в предательстве национальных интересов. В подтверждение своих обвинений Лерос опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеозаписи разговоров Дениса Ермака — брата главы Офиса президента, в августе-октябре 2019-го, где тот обсуждает вопросы назначений неких лиц на различные должности, в том числе в киевскую таможню.

Кроме того, в интервью украинскому изданию «Цензор.нет» Лерос утверждает, что в коррупционных связях замешаны и другие известные представители команды президента. Речь может идти о его коллеге по фракции Николае Тищенко и руководителе СБУ Иване Баканове.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника после того, как тот раскритиковал действия близких к президенту людей. При этом депутат заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его «подставляет».

Комментариев пользователей соцсетей по этому поводу было немало, и все они носили критический по отношению к команде президента характер.

Сам Гео Лерос в пояснении к опубликованному видео написал:

«Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве.

Киев помнит героев, из-за которых столица превратилась в город ларьков и нелегальных парковок, киноиндустрия помнит мелких жуликов, которые кидали всех, кто не мог постоять за себя, а сейчас страна с ужасом смотрит, как дерибанят Украину, а что останется, отдадут стране поребрика.

Это все звенья одной цепи, одно барыжное ДНК, которое уничтожает все живое, оставляя выжженную землю. Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему», — призывает депутат Рады.

А вот украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook предположил, что компрометирующие записи могли быть сделаны сотрудниками киевского управления СБУ, так сказать, в качестве «страховки».

«Очередной суперскандал в окружении Владимира Зеленского. Народный депутат "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи разговоров Дениса Ермака — брата главы Офиса президента, в августе-октябре 2019-го, где Денис обсуждает вопросы назначений неких лиц на различные должности, в том числе киевскую таможню, и обсуждает "пятерку", которую ему кто-то неизвестный должен передать, и, судя по контексту, речь идет о деньгах.

По данным Цензор.нет, видеозаписи были сделаны одним из сотрудников киевского главка СБУ. Думаю, скоро выясним точно источник записей.

Конечно, надо разобраться, о чем именно идет речь, из контекста не вполне ясно, что именно сделал в результате разговоров Денис, но то, что есть основание для детального расследования и для подозрений — все всякого сомнения. Потому что Лерос выдвинул против Ермака тягчайшие обвинения в коррупции и государственной измене», — отмечает Бутусов.

Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook пришел к выводу, что этот информационный слив лишь подтверждает, что Украиной сейчас управляют коррупционеры.

«Конфликт Лероса и Ермака: страной управляют коррупционеры.

Предлагаю вашему вниманию два поста, опубликованные сегодня единомышленниками, друзьями и соратниками президента Зеленского: Гео Леросом, заместителем главы Комитета информполитики Рады, и Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины. Лерос обвинил Ермака и его брата в коррупции, в «продаже» государственных должностей, лоббировании чужих интересов за многомиллионные взятки и назначении во власть «красивых женщин» за оказанные ими сексуальные услуги.

К посту Лерос приобщил сделанное скрытой камерой видео, на котором брат Ермака ведет соответствующие переговоры о многомиллионных взятках, о своих поездках на Банковую и размерах женских губ… В ответ Ермак в своем посте заявляет, что и он сам, и его незабвенный братец, цитирую: «чесні та порядні люди», и завтра же он потребует от СБУ, ГБР и прочих правоохранительных органов установить и наказать заказчиков «кассетного скандала»…» — написал бывший заместитель генпрокурора Украины.

Между тем вся эта привычная для современной Украины коррупционная возня с взаимными обвинениями, по мнению многих политологов, идет на пользу лишь открытым врагам Зеленского и, прежде всего, Петру Порошенко.

Об этом, в частности, написал политический и экономический эксперт Андрей Головачев. Головачев: Коррупционный скандал с Ермаком спас Порошенко © Facebook, Головачев Андрей

«Порошенко спасен! Ряд видео, размещенных сегодня депутатом от СН Гео Леросом, на которых показано, как торгует государственными должностями брат Ермака, оказались спасительным подарком для… Порошенко.

Думаю, что отныне он может совершенно не волноваться по поводу своего уголовного преследования.

Анализ психологического портрета Зеленского однозначно показывает, что он никогда не пойдет на то, чтобы уволить руководителя своего офиса Ермака и поручить Генеральной прокуратуре расследовать делишки его брата и, скорее всего, и его самого. Это выше Богом данных Зеленскому душевных сил. Он и Юзика своего отмазал, не то что свою правую руку!

А раз так, то придется замять дело Ермака и дать отмашку сворачивать дела Порошенко. Что называется, «стороны обменялись взаимными ударами и признали баланс сил».

Как бы ни старался «известный юрист» проталкивать дела «главного государственного преступника», отныне он упрется в глухую стену», — констатирует он, имея в виду Андрея Портнова.

Головачев убежден, что Зеленский в точности повторил путь всех своих предшественников, которые приходили к власти с громкими обещаниями посадить «попередников», однако очень скоро сами становились фигурантами коррупционных скандалов.

«Ну а Петр Алексеевич теперь может спокойно вздохнуть, отряхнуться от дерьма и выпрямить плечи. Впереди безоблачное будущее. Он дождался того, чего так упорно ждал. Кто такой Ермак, знающие люди прекрасно понимали, думаю, «охотились» за ним и не сомневались, что радостное событие непременно настанет. Оно и настало!» — полагает Головачев.

Схожие выводы из разгорающегося скандала делает и украинский политолог Юрий Романенко. Он считает, что история с видеозаписью компромата на брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака будет иметь серьезные кадровые последствия. Украинский политолог: Через несколько дней Ермак для Зеленского станет токсичным © Facebook, Юрий Романенко

«В Офисе президента было землетрясение. Зеленский рвал из-за информации по делишкам Андрея Ермака, на брата которого накануне нардеп Гео Лерос слил компромат-видео, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака — Денис Ермак — обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности за бабло.

Зеленский пришел в бешенство и потребовал объяснений. Ермак оправдывался, что это все провокация, и обещал, что расследование силовиков покажет, что он чист. То есть он на полном серьезе думает, что бумажка из ДБР или СБУ поможет отмыться от этого скандала.

При этом похоже, что скандал имеет все шансы стать сериалом. И через несколько дней Ермак станет токсичным настолько, что Зеленскому будет проще и правильнее слить его, чем цепляться за призрачные надежды, что Ермак ему даст мир с Россией.

Во-первых, тема ОРДЛО стала второстепенной на фоне коронавируса.

Во-вторых, Ермак уже вызывает такое отторжение у активной части патриотического лагеря, что дальнейшее продвижение линии на примирение с ОРДЛО на фоне коллапсирующей системы здравоохранения и экономики из-за вируса и мирового кризиса приведет Зеленского на политическое кладбище в таком же турборежиме, как он и пришел в политику», — отмечает Романенко.

Какими бы ни были реальные последствия нового «кассетного скандала» для его главных фигурантов — братьев Дениса и Андрея Ермаков, очевидно одно: украинская политика развивается по накатанной траектории, где каждая новая власть неизбежно получает свою порцию антикоррупционных разоблачений.

И можно быть уверенным, что этот инцидент в окружении Зеленского будет не последним, поскольку политическая борьба на Украине идет по одним и тем же лекалам уже не один десяток лет.