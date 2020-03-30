Пандемия, с которой борется уже весь мир, в Европе наиболее сильно поразила Италию. Во всяком случае, она стоит в первых строчках страшного рейтинга. Но не все так однозначно плохо

Принято говорить, что пессимист — это информированный оптимист. И часто эта поговорка оправдывается. Но в нынешней ситуации, когда эпидемия коронавируса зачастую рождает панику, точная информация как раз позволяет этим настроениям не поддаваться. Даже если эта информация исходит из эпицентра эпидемии, которой стала Италия. Да, объективные данные дают основания для весьма сдержанного оптимизма, а не простого отождествления нынешней ситуации с обычным гриппом. Но все же оптимизма обоснованного.

Так, в последние дни многие интернет-ресурсы и многие пользователи соцсетей разместили статью Полины Головушкиной «Рим: Через пару недель будет поздно», первоначально появившуюся 26 марта на сайте «Эха Москвы».

Скажу сразу, настроения этой статьи достаточно типичны для очевидцев — мои знакомым их друзья из Северной Италии пишут в принципе то же самое. Но зашкаливающие и объективно оправданные эмоции не могут подменить точных фактов и цифр, а, находясь в вихре событий, люди легко допускают неточности. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Так, Головушкина пишет: «8 марта. Почти 6000 зараженных. Тесты делают всем подряд, потом меняют тактику, т.к. цифры слишком пугающие, и принимают метод большинства стран Европы: только с симптомами. Забегая вперед, скажу: сейчас тесты делают только тем, кто в риске смерти».

В общем контексте этой яркой, нагнетающей ужас статьи, кажется, что такая практика тестирования намеренно скрывает и масштаб эпидемии, и масштаб количества потенциальных жертв. Представляешь, что тысячам людей просто не диагностировали коронавирус, пока они не превратились в вероятных смертников. Но это превращение — дело времени.

Напротив, в субботней публикации «Коммерсанта» «Эпидемия по-итальянски» (автора Елена Туева) такая практика описывается, но скорей позитивно, создавая у читателей впечатление, что коронавирус все же не так страшен, ибо многие его переносят бессимптомно и не попадают в статистику.

«Сначала в Италии, как и в Китае, на коронавирус проверяли всех, с кем заболевшие вступали в контакт, независимо от наличия симптомов, но 25 февраля Минздрав Италии выпустил новые рекомендации по тестированию на коронавирус. Теперь нужно было обращать повышенное внимание на пациентов с более тяжелыми симптомами, которые нуждаются в госпитализации, и брать анализы только у них. Людям без симптомов или со слабо выраженными проявлениями болезни диагностику вообще не проводили. Такая система неизбежно привела к большому числу положительных результатов — 19,3% (21 157 человек из 109 170 прошедших диагностику на 14 марта 2020 года). Отсюда и рост летальности (напомним, это соотношение числа умерших к числу заболевших), ведь пациентов с легкой формой болезни больше не проверяли на коронавирус, они были полностью исключены из подсчетов… Ничего удивительного, что если 24 февраля летальность оценивалась в 3,1%, то на 17 марта она выросла до 7,2%»

На самом деле эта статья особо успокоить не может. В частности потому, что оперирует устаревшими и некорректными данными. Так, на вечер 29 марта рассчитанный по той же методике показатель итальянской смертности составляет уже 11,0%. Это большая цифра, разбивающая популярную в начале эпидемии версию о том, что коронавирус принципиально не отличается от обычного гриппа. Кстати, в 1970 году в СССР во время вспышки холеры, локализованной в нескольких городах, смертность была меньше.

К тому же, показатель смертности, которым оперируют в этой публикации, как и в большинстве других, некорректен. Ведь большинство заболевших продолжает болеть и немало из них, увы, умрет. А цифра в 11,0% основана на предположении, что все они выздоровеют. Это так называемая условная смертность. А есть и показатель под названием "текущая смертность". Он рассчитывается как доля умерших среди всех, чья болезнь уже завершилась смертью или выздоровлением. В Италии эта цифра поистине страшная — с 11 марта она превысила 40% и составляет сейчас 45,2%. Коронавирус в Европе: повторит ли Германия судьбу Италии и Испании? © REUTERS, MDA/Axel Schmidt | REUTERS, MDA/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

Но все же анализ официальных данных итальянского Минздрава дает почву для сдержанного оптимизма, опровергая при этом ключевые тезисы обеих публикаций. Найти эти данные не так сложно, в частности, они в виде ежедневно обновляемых таблиц и интерактивной инфографики присутствуют на сайте газеты Il Sole 24 Ore, самого тиражного европейского делового издания, принадлежащего Конфиндустрии — Федерации итальянских работодателей.

Так, в таблице, посвященной тестам и выявленным им случаям болезни (Tamponi giornalieri e contagiati), данные за 29 февраля сопровождаются примечанием «Новая политика — тесты только имеющим симптомы». Однако как практически это повлияло на показатели заболеваемости?

Действительно, 29 февраля было сделано 2966 тестов — на 715 меньше, чем днем раньше. Однако с 6 марта число ежедневно сделанных тестов неизменно превышало эту цифру и постепенно росло. Вот сколько тестов делалось во второй декаде и какой процент заболевших коронавирусом они показывали:

11 марта — 12 393 (18,7%)

12 марта — 12 857 (20,6%)

13 марта — 11 477 (22,2%)

14 марта — 11 682 (29,9%)

15 марта — 15 729 (22,8%)

16 марта — 13 063 (24,7%)

17 марта — 10 695 (33,0%)

18 марта — 16 884 (24,9%)

19 марта — 17 236 (30,9%)

20 марта — 24 109 (24,8%)

То есть в среднем тестированию ежедневно подвергалось 14,8 тысячи, вчетверо больше, чем было 28 февраля, в день наиболее массового тестирования до изменения политики Минздрава. Правда, процент заразившихся увеличился почти идентично — с 6,5% в последний день февраля до 25,0%. Но вот какие цифры дала третья декада, точнее ее 9 завершившихся дней.

21 марта — 26 336 (24,9%)

22 марта — 25 180 (22,1%)

23 марта — 17 066 (28,1%)

24 марта — 21 496 (24,4%)

25 марта — 27 481 (19,0%)

26 марта — 36 615 (16,8%)

27 марта — 33 019 (18,0%)

28 марта — 35 447 (16,9%)

29 марта — 24 504 (21,3%)

По сравнению со второй декадой число тестов растет, но процент выявленных ими носителей начинает падать. Так, в среднем ежедневно тестировали почти вдвое больше человек (27,4 тысячи), но доля заразившихся уменьшилась почти на 5% (в среднем за декаду 20,5%).

А эти цифры означают, что тесты никак не могут делать только тем, кто в группе риска смерти, как пишет Головушкина, или даже только тем, кто нуждается в госпитализации, как пишет «Коммерсантъ». Ибо это означало бы, что в четырех случаях из пяти итальянцы оказывались бы в критическом состоянии не из-за коронавируса, а из-за обычной простуды. Но это нереально. К тому же никто не сообщает об итальянских больницах, полных умирающими от обычного гриппа и ОРЗ.

Значит, круг тестируемых шире. Он, безусловно, должен включать в себя и людей с обычной легкой простудой, чьи симптомы поначалу совпадают с симптомами коронавируса (это следует и из приведенного мной примечания на сайте Il Sole 24 Ore). Вероятно, в разряд тестируемых стали попадать и близкие контакты лиц, заразившихся вирусом. Ведь проверять их объективно необходимо. Трудно поверить, что в конце марта людей с обычной простудой в Италии стало гораздо больше. Скорей всего, просто тестов у медиков стало больше.

Кроме того, за уменьшением доли заразившихся в общем числе тестированных может стоять и тот факт, что вирус оказался не так заразен для людей, с которыми контактировали заболевшие. Но, вполне возможно, это произошло не только вследствие его природы, но и потому, что сейчас в обычных человеческих контактах итальянцы оказываются куда осторожней, чем месяцем раньше.

Впрочем, эти предположения — из разряда гипотез, которые, по крайней мере пока, доказать нельзя. Между тем официальные цифры дают возможность делать не только эти гипотезы, но и вполне однозначные выводы. «Убивайте меня, режьте, рубите»: украинка на коленях извинилась за привезенный коронавирус © spassmacher778 / flickr.com

Сначала о не очень хорошем. Так, мы видим, что в последние дни ежедневное число выявленных случаев коронавируса в Италии прекратило взрывной рост, но находится на стабильно высоком уровне. Однако это происходит на фоне того, что тестировать с 25 марта стали заметно больше. То есть при прежнем уровне тестирования казалось бы, что пик ежедневной заболеваемости пройден. Следовательно, нынешняя не радующая стабильность — это следствие лучшей работы медиков, тщательней выявляющей заболевших.

А теперь о явлении однозначно позитивном. Итальянский Минздрав делит больных коронавирусом на три группы — находящиеся в реанимации (Terapia intensiva), выздоравливающие с симптомами (Ricoverati con sintomi) и находящиеся на самоизоляции (Isolamento domiciliare). Объективно последняя категория — это, скорее, не больные, а просто носители вируса, который выявлен у них тестами. Вполне допускаю, что некоторые из них могут чуть покашливать и почихивать, но недостаточно, чтобы итальянская медицина определила их во вторую категорию. В любом случае ясно, что это люди, которые наиболее легко переносит инфекцию.

И самое главное, что их доля среди болеющих неуклонно возрастает, а доля самых тяжелых случаев уменьшается. Так, 8 марта, накануне объявления беспрецедентно жестких карантинных мер по всей Италии, доля находящихся в реанимации составляла 10,2%, а находящихся на самоизоляции —и34,1% от общего числа болеющих на тот момент (и умершие, и уже выздоровевшие в этой статистике не учитываются).

13 марта эти цифры составили соответственно 8,9% и 41,5%, а 18 марта — 7,9% и 42,1%. 20 марта самоизолировавшихся стало уже больше половины от общего числа болеющих (кстати, именно в этот день произошел скачок тестировании), и в дальнейшем их доля и дальше росла. На 23 марта — 52,6%, на 28 марта — 56,4%. И наконец, 29 марта, когда эта статья дописывалась, достигла 57,6%. При этом только в трех регионах (Ломбардии, Лигурии, и Лацио) она меньше 50%, в Пьемонте — немногим больше половины, но в остальных 17 регионах превышает 60% (при этом в 8 из них даже выше 70%).

В то же время доля находящихся в реанимации составляла 23, 28 и 29-го числа соответственно — 6,4%, 5,5% и 5,4%. Да, в абсолютных цифрах их число продолжает расти, равно как и число пациентов второй группы. Но все же увеличение доли простых носителей вируса в общем числе заболевших рождает несомненную надежду на перелом ситуации. И благодаря данной статистике становится ясным, что, когда эпидемия завершится и у этих людей тесты покажут отрицательный результат, показатель смертности все же будет не таким жутким, как сейчас.