У ломбардов сложилась неприятная репутация: они скупают краденое, занижают цену принесенных вещей, там постоянно крутятся мошенники. Для многих киевлян ломбарды - это еще один легальный инструмент по отъему денег у населения. Издание Украина.ру познакомилось с жизнью ломбардов в пору эпидемии

Но в киевской коронавирусной блокаде ломбарды могут быть полезны. Особенно людям, которые на время карантина сидят в неоплачиваемом отпуске дома.

Такого же мнения придерживаются управленцы Национального банка Украины. Они говорят, что «услуги по обмену валют, переводу средств, небанковского кредитования, ломбарды, а также другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения». При этом банки и страховые фирмы работают, а ломбарды — вроде как и нет.

Ввиду этого Нацбанк предлагает Кабинету министров внести изменения в постановление №211 от 11 марта, позволив предоставлять услуги всем финансовым учреждениям во время действия ограничительных мер. Например, в США, куда, похоже, переносится центр эпидемии коронавируса, ломбарды в этих условиях признают необходимыми.

Я заглянул почти в двадцать ломбардов на левом берегу украинской столицы и могу сказать, что они всё-таки не закрыты. Фактически перешли на режим онлайн-продаж, однако все работники — на своих рабочих местах. «Спирта нет, берите водку». Прогулка по Киеву в условиях жёсткого карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сидим для красоты

Итак, моя легенда: хочу сдать и купить музыкальные инструменты. Например, гитару. Время: 19 часов вечера.

«У нас такого нет. И вообще мы пока не продаем, но консультируем клиентов. Люди заходят, и чтобы они в очередях не стояли, оповещаем их о возможности проконсультироваться насчёт перезалога онлайн. Начнем работать полноценно после карантина», — сообщил мужчина за стеклом.

Примечательно, что здесь же, за прилавком, где можно купить подержанный товар, сидит еще один человек. Однако роллет перед прилавком опущен наполовину: мол, закрыто. То же самое наблюдалось почти везде, куда бы я ни зашел.

Девушка-консультант в другом ломбарде через 30 метров тоже сказала, что ломбард работает в режиме консультации.

«Сидим для красоты. Если придут клиенты, чтобы не было катастрофы, полиции и так далее, если будут забирать что-то. Онлайн работаем: что-то понравится — заказываете, мы отправляем вам», — объяснила она.

"Вы к ним не ходите"

Почти то же я услышал и в других ссудных кассах. Чаще всего ломбарды размещаются на первых этажах жилых домов. В одном доме может размещаться 3-4 кассы. Я решаю проверить другой район, где по обе стороны улицы наберется с десяток ломбардов.

Захожу в первый попавшийся. Дверь заперта, хотя до конца рабочего дня чуть меньше часа. Не беда. Через 10 метров уже маячит следующий. На всякий случай уточняю у парочки мужчин неопределенного возраста: закрыт ларёк или все-таки работает?

«Работает-работает, сюда стучать надо, — просветили меня тут же. — Но они такие п…сы, вы к ним не ходите. Они за телефон, который мы сдали туда (показывает на следующий ломбард в 10 метрах. — Ред.), давали в три раза меньше».

Следующий пункт работал полным ходом: витрина открыта — выбирай что хочешь. Изучаю, что предлагается по части музыкальных инструментов. Нахожу что-то вроде микшерного пульта.

Иду в следующий ломбард.

— Продаж нет. Только золото, — с улыбкой проинформировал меня охранник, как только я ступил на порог.

— У нас только сдача техники под ссуду, — сообщила девушка еще в одном ломбарде, в котором витрины с товаром не было.

На его входной двери было вывешено объявление, что на время карантина он не работает.

— Посмотрите на нашем сайте, можно даже из других регионов заказать товар. Это ломбард, а магазин у нас под арендой и работает с 10:00 до 20:00, — уведомили меня в очередной ссудной кассе.

Закрыты чёрной пленкой

На следующий день я «добил» еще парочку ломбардов. И тут выяснилось следующее:

— Мы так-то работаем, но сейчас все продажи только по телефону или в онлайн-режиме. В связи с новым уведомлением нам сказали продавать только средства связи, — удивил меня новостью консультант. Ты лишний в этой маршрутке. Как живёт Киев в жёстком карантине © REUTERS, | REUTERS, | Перейти в фотобанк

— Сейчас мы продаем только планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны. Мы действуем по предписанию городских властей и ничем другим не торгуем. Даже если бы торговали, музыкальных инструментов сейчас у нас нет, — подтвердили новость в другой комиссионке.

Мне-то казалось, распоряжение правительства касается только точек продажи мобильных гаджетов и комплектующих и аксессуаров к ним. Ан нет, в эту же категорию попали и ломбарды. Вот почему витрины с остальным товаром завешены чёрной пленкой или скрыты роллетом.

Работаем только с проверенными

Значит, нуждающийся в деньгах гражданин может сдать в ломбард только мобильные телефоны или гаджеты? А если их у него нет, зато есть другие вещи, которые бы он мог продать? Чтобы получить ответы на эти вопросы, я позвонил в несколько ломбардов.

"В период карантина действительно режим работы дистанционный, — сказали мне в кол-центре ломбардной сети, предоставив номер одного из отделений в моем районе. — Мы можем продавать только средства связи. Через онлайн-сервис можно заказывать и другие товары, которые мы отправим «Новой Почтой». Но если вы наш новый клиент и хотите сдать товар, то мы не можем обслуживать вас в период карантина. Если вы хотите продать мобильный телефон, вам нужно обратиться к сотруднику отделения. Прием товара не всегда возможен, и детали нужно согласовывать с сотрудником".

Звоню по предоставленному номеру и слышу привычное: если я хочу что-то приобрести в этой сети ломбардов, я могу заказать покупку в онлайн-формате. А продать? Тот же мобильный телефон, например?

— Сейчас мы, к сожалению, не работаем с новыми клиентами, — расстроили меня.

Звоню в другую крупную сеть ломбардов. Соединяют с одним из магазинов подержанной техники, которыми владеет эта сеть. Магазин (менеджер сделал упор на то, что это магазин, а не ломбард) работает с новыми клиентами, но принимает от граждан только все те же средства связи: мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Напомню, власти Украины 17 марта запретили небанковским финучреждениям увеличивать проценты за просрочку потребительских займов с 1 марта 2020 по 31 мая 2020 года. Так клиентов ломбардов освободили от ответственности за невыполнение условий договоров за указанный период.