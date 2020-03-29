По состоянию на 18:00 29 марта в мире зафиксировано 684,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 31,8 тыс. человек скончались, свыше 145,6 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в режиме реального времени

По числу зараженных неизменно лидируют Соединенные Штаты: здесь коронавирус выявили у 124,7 тыс. человек, 2,1 тыс. из них скончались, 2,6 тыс. — выздоровели. По прогнозам экспертов, пика эпидемии США достигнет только через месяц.

На втором месте по количеству зарегистрированных случаев коронавируса по-прежнему находится Италия — 92,4 тыс. заболевших, более 10 тыс. погибших и 12,3 тыс. выздоровевших.

В Китае же ситуация постепенно нормализуется: на 82 тыс. заражений здесь 75, 5 тыс. выздоровевших. За время эпидемии коронавируса в стране погибли 3,3 тыс. человек.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально зафиксировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались, пять — выздоровели.

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью средств связи провел совещание с представителями Кабмина, правоохранительных органов, а также Генштаба и СНБО. Президент сообщил, что Украина на следующей неделе ожидает еще несколько спецбортов из Китая со средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медоборудованием.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Стало известно, что в Винницкой области с диагнозом «коронавирус» госпитализировали 23 человека, в том числе одного ребенка. Большинство пациентов чувствуют себя удовлетворительно, однако ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сообщается также, что на Закарпатье 19 человек заразились коронавирусом после похода в церковь — все они контактировали с заболевшей COVID-19 жительницей Мукачево. Заболевшие, как и остальные 32 человека, с которыми контактировала женщина, находились на карантине с 23 марта.

Ситуация в России

В России коронавирусом заразились 1 534 человека, 64 выздоровели, девять скончались.

Еще один пациент с коронавирусом, имевший тяжелые сопутствующие патологии в легких, умер в Пскове. Это первый случай смерти от COVID-19 в регионе, девятый — в России.

В Москве через громкоговорители в парках просят людей ограничить посещение мест массового скопления людей. Сообщения также транслируют через громкоговорители, установленные на автомобили, которые курсируют по городу.

В это же время власти Уфы совместно с полицейскими разогнали толпу горожан, которые, несмотря на просьбы оставаться дома вышли жарить шашлыки на территории лесопарка. Мангальную зону парка закрыли на неопределенный срок, уфимцев просят оставаться дома на протяжении всей нерабочей недели.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 29 марта Александра Пальмана, эта статистика не является показательной.

«Статистика делается на больших группах пациентов. Если это десять человек и из них, положим, шесть моложе 40 лет, то это не статистически достоверно, это абсолютно случайная выборка», — заявил он эфире радио «Говорит Москва».

Он также отметил, что тяжесть болезни и искусственная вентиляция легких — это не синонимы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не слушать священников, которые призывают не придерживаться режим изоляции, а также воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса.

Ситуация в мире

Во Франции, где коронавирус выявили у 37,5 тыс. человек, приняли решение увеличить размер штрафа за нарушение ограничений на передвижение, введенных в связи с распространением заболевания.

Так, за первое нарушение нужно будет заплатить не 135 евро (11,8 тыс. рублей), а 200 евро (17,5 тыс. рублей), за повторное — не 375 евро (32,9 тыс. рублей), а 450 евро (39,5 тыс. рублей).

Будни катастрофы. Западные СМИ об эпидемии коронавируса © REUTERS, Denis Balibouse | REUTERS, Denis Balibouse | Перейти в фотобанк Борис Джонсон предупредил граждан, что ситуация пока что будет только ухудшаться, поэтому потребовал от них строго придерживаться режима самоизоляции.

Сообщается также, что в Париже на 87 году от коронавируса умерла принцесса Испании Мария Тереза Бурбон-Пармская. Она стала первой королевской особой, жизнь которой унес COVID-19.

Ранее также стало известно, что коронавирус подтвердился у британского принца Чарльза, а также у князя Монако Альбера II. Их состояние медики оценивают как хорошее, оба находятся в самоизоляции.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица