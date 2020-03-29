По состоянию на 15:00 29 марта в мире зафиксировано 678,7 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Больше 31 тыс. человек скончались, свыше 145,6 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в режиме реального времени

Абсолютным лидером по числу заражений остается США: коронавирусом в стране заболели 124,6 тыс. человек, свыше 2 тыс. скончались, 2,6 тыс. выздоровели.

Не улучшается ситуация и в Италии: здесь коронавирус выявили у 92,4 тыс. человек, более 10 тыс. скончались, 12,3 тыс. выздоровели.

Положение также остается критическим в Испании (78,7 тыс. зараженных), где за последние сутки от заболевания скончались свыше 800 человек.

Вирус продолжает бушевать и в Иране — в настоящее время в стране 38,3 тыс. зараженных, 2,6 тыс. человек скончались, 12,3 тыс. — выздоровели.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально зафиксировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались, пятерым удалось выздороветь.

В городе Умань Черкасской области коронавирус выявили у шестимесячного младенца. Ребенка доставили в больницу, в настоящее время он находится под наблюдением врачей. О его текущем состоянии пока ничего неизвестно.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Олег Мищенко. По словам бывшего замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе, Мищенко около недели боролся за жизнь. Он также добавил, что у скончавшегося была сложная форма сахарного диабета.

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи. Согласно новым правилам, госпитализировать в больницы будут только больных с тяжело и средней степенью течения болезни. Все остальные будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением врачей.

В воскресенье, 29 марта, на Украину также прибыл спецрейс с 359 украинцами, эвакуированными из охваченных эпидемией Соединенных Штатов. Всем прибывшим измерили температуру в аэропорту, а в целях безопасности пассажирам не предлагали питание на борту.

Ситуация в России

В России коронавирусом заразились 1 534 человека, 64 выздоровели, восемь скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 270.

По данным московского штаба по ситуации с коронавирусом, болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей: 40% пациентов на ИВЛ (искусственной вентиляции легких) — это люди младше 40 лет. Доля таких больных от 60 лет составляет 64%.

Также отмечается, что 5,5% заболевших в Москве составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть распространителями вируса.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 29 марта

Отмечается также, что всех туристов обяжут подписать бумагу, подтверждающую запрет покидать дом на время карантина.

Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде — от туристов, возвращавшихся из Германии. Супружеская пара к настоящему времени уже полностью выздоровела и была выписана из больницы. Всего коронавирусом заразились четыре пассажира поезда «Москва — Новый Уренгой», среди них 9-летняя девочка.

Ситуация в мире

Власти Китая заявили о том, что распространение коронавирусной инфекции на территории страны удалось остановить. По состоянию на 29 марта количество подтвержденных случаев заражения составляет меньше трех тысяч.

Однако политолог Дмитрий Дробницкий сомневается в правдивости этой информации. По его мнению, официальный Пекин, желая любым способом восстановить репутацию страны и представить ее в качестве спасителя мира, либо перестал считать число смертей, либо не проводил подсчеты в отдаленных провинциях.

Будни катастрофы. Западные СМИ об эпидемии коронавируса © REUTERS, Denis Balibouse | REUTERS, Denis Balibouse | Перейти в фотобанк

Отмечается, что люди, получавшие зарплату в конвертах, не могут рассчитывать даже на пособия. Количество таких нелегальных работников оценивается в более чем 4 миллиона.

Болеющий коронавирусом премьер-министр Борис Джонсон не прекращает руководить действиями правительства даже в условиях самоизоляции. При этом Джонсон предупредил граждан, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться и потребовал от британцев оставаться дома, а также «спасать службу здравоохранения и свои жизни».

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица