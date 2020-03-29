Абсолютным лидером по числу заражений остается США: коронавирусом в стране заболели 124,6 тыс. человек, свыше 2 тыс. скончались, 2,6 тыс. выздоровели.
Не улучшается ситуация и в Италии: здесь коронавирус выявили у 92,4 тыс. человек, более 10 тыс. скончались, 12,3 тыс. выздоровели.
Положение также остается критическим в Испании (78,7 тыс. зараженных), где за последние сутки от заболевания скончались свыше 800 человек.
Вирус продолжает бушевать и в Иране — в настоящее время в стране 38,3 тыс. зараженных, 2,6 тыс. человек скончались, 12,3 тыс. — выздоровели.
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине официально зафиксировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались, пятерым удалось выздороветь.
В городе Умань Черкасской области коронавирус выявили у шестимесячного младенца. Ребенка доставили в больницу, в настоящее время он находится под наблюдением врачей. О его текущем состоянии пока ничего неизвестно.
Также стало известно, что от коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА, член Совета директоров Конфедерации строителей Украины Олег Мищенко. По словам бывшего замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе, Мищенко около недели боролся за жизнь. Он также добавил, что у скончавшегося была сложная форма сахарного диабета.
Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи. Согласно новым правилам, госпитализировать в больницы будут только больных с тяжело и средней степенью течения болезни. Все остальные будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением врачей.
В воскресенье, 29 марта, на Украину также прибыл спецрейс с 359 украинцами, эвакуированными из охваченных эпидемией Соединенных Штатов. Всем прибывшим измерили температуру в аэропорту, а в целях безопасности пассажирам не предлагали питание на борту.
Ситуация в России
В России коронавирусом заразились 1 534 человека, 64 выздоровели, восемь скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 270.
По данным московского штаба по ситуации с коронавирусом, болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей: 40% пациентов на ИВЛ (искусственной вентиляции легких) — это люди младше 40 лет. Доля таких больных от 60 лет составляет 64%.
Также отмечается, что 5,5% заболевших в Москве составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть распространителями вируса.
В Воронеже приземлился самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда. Борт прилетел не из Пхукета, а из Москвы, где он прошел соответствующую обработку. Всех прилетевших изолируют на 14 дней — домой они поехали в сопровождении скорой и полиции. Туристов с признаками ОРВИ госпитализируют.
Отмечается также, что всех туристов обяжут подписать бумагу, подтверждающую запрет покидать дом на время карантина.
Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде — от туристов, возвращавшихся из Германии. Супружеская пара к настоящему времени уже полностью выздоровела и была выписана из больницы. Всего коронавирусом заразились четыре пассажира поезда «Москва — Новый Уренгой», среди них 9-летняя девочка.
Ситуация в мире
Власти Китая заявили о том, что распространение коронавирусной инфекции на территории страны удалось остановить. По состоянию на 29 марта количество подтвержденных случаев заражения составляет меньше трех тысяч.
Однако политолог Дмитрий Дробницкий сомневается в правдивости этой информации. По его мнению, официальный Пекин, желая любым способом восстановить репутацию страны и представить ее в качестве спасителя мира, либо перестал считать число смертей, либо не проводил подсчеты в отдаленных провинциях.
Многие жители южной Италии из-за тотального карантина остались без средств к существованию, из-за чего в обществе звучат призывы к разграблению супермаркетов. В связи с этим власти задумываются о введении гарантированного дохода.
Отмечается, что люди, получавшие зарплату в конвертах, не могут рассчитывать даже на пособия. Количество таких нелегальных работников оценивается в более чем 4 миллиона.
Болеющий коронавирусом премьер-министр Борис Джонсон не прекращает руководить действиями правительства даже в условиях самоизоляции. При этом Джонсон предупредил граждан, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться и потребовал от британцев оставаться дома, а также «спасать службу здравоохранения и свои жизни».
Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица