Затянувшийся карантин меняет не только всеобщую картину мира, но и заставляет многих пересмотреть систему своих семейных ценностей. Хорошо, если эта система похожа на комедию ситуаций - смеяться можно в любом месте. Но ведь есть семьи, где что ни день - то хоррор с саспенсом, поэтому титры в конце карантина могут увидеть не все

Испытания общением — это вам не клятва быть вместе и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит. Это оно и есть: и горе, и радость в одном флаконе: самоизоляция. Если ты мужчина, то уже не скажешь половинке: «Мне срочно надо в офис, там дедлайн горит!» и не свалишь в спорт-бар на футбик с пивом и друзьями. А футбик с пивом и женой дома по плечу только очень увлеченным натрам. Или не по плечу, но сейчас не об этом.

Итак, ввиду сокращения широчайшего ассортимента внешних радостей, необходимо выстроить временные приоритеты радостей внутренних, домашних.



На первом месте, конечно, теле-новости. В них показывают всех этих идиотов, которые все это устроили и не знают как со всем этим бороться. В самом деле, «чужие» идиоты здорово отвлекают от «своих». Особенно, если новости международные. Во время международных можно даже демонстративно заняться чем-нибудь глубоко семейным (если дети спят, конечно) — это, все-таки, при чужих людях, а кто они нам? Трансляции новостей в интернете тоже могут возбудить негодование, но надо помнить о любопытных веб-камерах — говорят, что некоторые их них спонтанно самопроизвольны.



На втором месте по развлечению стоит перепост видео-курсов. То есть, не сами занятия на этих курсах, а один лишь факт дележа информацией о том, что кто-то-там-сильно-интересный-научит-чему-то-там-сильно-полезному-и-все-кто-заплатит-заработают. И вот уже спустя неделю другую можно открывать небольшой безубыточный бизнес: рассказывать о тех, кто рассказывает. И назвать свой проект «Консалтинг штрих», например. То есть, производную от пустословия. Заметьте, что бизнес этот безубыточный — ведь вы ничего не теряете — но и не факт, что прибыльный, потому что все сейчас такие же умные.



На третьем (тоже призовом) месте находятся настольные игры, причем все. Причем, не только настольные, но и напольные, наподоконные, прикроватные и внутрибалконные (если дети, конечно, спят и балкон застеклен). Играть можно в демократию, в капиталистический социализм с прибавочной стоимостью и соцпакетом, в деспотию и тиранию, доминирование и авторитаризм, охлократию и распад Римской империи. Для последней игры можно что-нибудь поставить на оргию, но в условиях ограниченных ресурсов лучше не рисковать — иначе все штрафные круги будут вашими без права на замену.



На четвертом, почетном месте, находятся просмотры мировых оперных постановок. Знатоки говорят, что на фоне «Кольца нибелунгов», например, все ваши трагедии замкнутого пространства — писк морской свинки в трехлитровой банке. Вам хотя бы видно через банку самоизоляции, что вы смотрите. А нибелунгам и прочим тайгейзерам вообще было непонятно, что Людвиг Баварский нашел в Вагнере, но сцену же не бросили! Вот и вы тоже: приведите себя в надлежащий опере вид, оденьте на свое неглиже бабочку или декольте, нарисуйте программку (не путать с меню) и включайте себе этот запах кулис.

Только помните: сначала идет настройка оркестра, поэтому не надо хлопать раньше времени, даже если вы хлопаете по спутнице/спутнику, даже если дети спят и даже если балкон застеклен. Но свет приглушить, конечно, не мешает — в опере спится, как нигде больше. Даже тролли в пещере горного короля будут вас не сильно троллить. И Пер Гюнт с ними!

На пятом месте — изучение всего, что касается коронавируса. Почему это не на первом месте?— спросите вы. Потому что поставив это на первое место, некоторые мнительные особы могут до пятого пункта и не дожить. А так хоть новости посмотрят, оперу послушают, ну, и остальное (если балкон застеклен, конечно).

На последнем на сегодня месте (специально после пятого) чтение вслух между приемами пищи вдохновляющих публикаций в фейсбуке кого-нибудь неунывающего. Приятно же знать, что, пока вы унываете, то кто-то таки нет, правда? И лучше всего, чтобы этот кто-то не унывал где-нибудь в красивом месте, иначе нам будет скучно. В Италии той же, или в Испании все просто: вышел на балкон, спел с соседями, похлопал карабинерам с жандармерией. А у нас, у славян, лыжи, санки, консервация и прочий госрезерв не даст разгуляться на балконе (пардон, в п.3 надо кое-что сократить или исправить — иногда и в лыжах на санках ок). Но у нас же есть юга! Там народ горячий, практически средиземноморский, что-нибудь ободряющее да напишет. Например, из Одессы Ставницер Андрей сообщает всему честному фейсбуку:

«Дорогие доктора, медсестры, санитары, бригады экстренной помощи. Мы думаем о вас. Мы благодарны вам за те подвиги, которые вы совершали раньше и сейчас внутренне настраиваетесь совершить. Много лет в нашей стране унижали профессию, от которой зависит теперь наша судьба. Надеюсь, медики не станут мстить. Держитесь. А мы подумаем, как облегчить вашу работу и улучшить вашу жизнь, обещаю.

Вчера развезли пожилым одиноким одесситам продуктовые наборы. Набор рассчитан на несколько недель. Очень теплый момент во всем этом марафоне. Пока крутишься и видишь только медицинские железки — печально, а когда делаешь лучше жизнь реальных людей, крылья разворачиваются. Огромное спасибо всем меценатам, которые нам с этим помогли и продолжают помогать.

Пожалуйста, оставайтесь дома. Дайте шанс нашей медицине продержаться — не гуляйте по улицам. Подпишитесь на Savva Libkin — он выкладывает кулинарные видео-уроки. Когда бы мы еще могли побывать дома на кухне у маэстро? Ешьте, спите, читайте, любите, только не выходите».

Оптимистичное пожелание. Чем и займемся — каждый у себя дома, конечно. И не будем забывать, что все временное стремится перерасти в постоянное. Так что рассчитаем приоритеты семейных ценностей сразу так, чтобы не было мучительно больно не только за испорченную самозоляцию, но и за бесцельно прожитые годы после нее.



p.s. Есть еще одно домашнее развлечение, которое подсказывает популярный сайт продажи личных вещей OLX — воспользоваться карантином для того, чтобы продать все ненужное. Но, как говорил кот Матроскин, чтобы продать что-то ненужное, надо его сначала купить.

А с этим можно и подождать — вон вверху сколько, по сравнению с шоппингом, интересных занятий!