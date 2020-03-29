На сегодняшний день лидером по числу зараженных являются Соединенные Штаты: 124,6 тысяч зараженных, 2 тысячи смертей и 2,6 тысяч выздоровлений. На втором месте — Италия (92,4 тысячи зараженных, 10 тысяч погибших и 12,3 тысячи выздоровевших).
В Китае, по официальным данным, ситуация улучшается с каждым днем: на 82 тысячи зараженных приходится 75,5 тысяч выздоровевших. При этом за время эпидемии от коронавируса в стране скончались 3,3 тысячи человек.
Более 70 тысяч случаев заражения зафиксированы в Испании, 57 тысяч — в Германии, 38 тысяч — во Франции.
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зарегистрировано 418 случаев заражения COVID-19 — девять человек скончались, пятеро выздоровели.
В Ровенской области от коронавируса умерла вторая пациентка — 58-летняя жительница села Тынное. Всего в регионе выявлено 9 случаев заражения COVID-19.
Заражение также подтвердилось у депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса. В настоящий момент он проходит курс лечения в больнице. При каких обстоятельствах Фукса заразился коронавирусом не сообщается.
Утром 29 марта в Киев прибыл спецпоезд с гражданами Украины, эвакуированными из Москвы в связи с закрытием границ из-за коронавируса. Накануне поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву. В 19:35 субботы, 28 марта, он отправился в обратном направлении с гражданами Украины, пожелавшими вернуться на родину.
По словам очевидцев, на платформу, куда прибыл состав, не пускали посторонних, а в вагоны зашли медики и пограничники в защитных костюмах.
По данным МИД Украины, за рубежом на карантине находятся более 170 украинцев. Больше всего украинских граждан,ь находящихся в карантине, в таких странах, как Польша (107), Бразилия (13) и Италия (10).
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 1 534 человека, 64 выздоровели, восемь скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 270.
За последние сутки от коронавируса в стране скончались четыре человека: двое в Москве, один — в Оренбургской области и еще один — в Санкт-Петербурге.
Один из пациентов, скончавшихся в Москве — 90-летний мужчина, страдавший от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма.
Сообщается также, что в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус попал 74-летний раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. Предположительно, его мог заразить другой раввин, который приехал из Израиля. Оба госпитализированы.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал магазины и аптеки сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им легче было держать дистанцию, которая должна составлять 1,5-2 метра. Он также отметил, что большинство москвичей прислушались к рекомендации оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения заболевания.
Городские власти также отмечают, что число пассажиров в московском метро за последние дни сократилось в три раза.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля и призвал граждан остаться дома, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса.
Ситуация в мире
Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — 124,6 тысяч.
В воскресенье, 29 марта, департамент здравоохранения штата Иллинойс сообщил о первой в мире гибели младенца от коронавирусной инфекции. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не исполнилось года. В настоящее время медики пытаются выяснить причину гибели младенца — ведь по статистике 85% смертей от коронавируса в штате приходится на пожилых людей.
Власти США также сообщили о гибели от коронавируса 49-летнего заключенного. Мужчина отбывал наказание за владение наркотическими веществами в штате Луизиана.
Коронавирус не подтвердился у Папы Римского Франциска и его ближайших сотрудников. При этом, накануне заболевание обнаружили у одного из служителей церкви, живущего в Ватикане.
В Европе осталось всего две страны, власти которых не ввели карантин в связи с распространением коронавируса — это Швеция (3,4 тысячи зараженных) и Белоруссия (94 зараженных). Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что ситуация в COVID-19 находится под полным контролем Минздрава. Накануне он вышел на лед в составе президентской хоккейной команды и заявил, что хоккей на льду и холод — «лучшее антивирусное лекарство».
По мнению белорусско-украинского политолога Игоря Тышкевича, Белоруссия успешно борется с пандемией коронавируса без жестких карантинных мер в том числе потому, что она входит в десятку стран мира по числу полноценных лабораторий, способных проводить тестирование на это заболевание.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица