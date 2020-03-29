По состоянию на 12:00 воскресенья, 29 марта, в мире зафиксировано 665,6 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 – более чем 30 тысяч человек скончались, 141,7 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с заболеванием в режиме реального времени

На сегодняшний день лидером по числу зараженных являются Соединенные Штаты: 124,6 тысяч зараженных, 2 тысячи смертей и 2,6 тысяч выздоровлений. На втором месте — Италия (92,4 тысячи зараженных, 10 тысяч погибших и 12,3 тысячи выздоровевших).

В Китае, по официальным данным, ситуация улучшается с каждым днем: на 82 тысячи зараженных приходится 75,5 тысяч выздоровевших. При этом за время эпидемии от коронавируса в стране скончались 3,3 тысячи человек.

Более 70 тысяч случаев заражения зафиксированы в Испании, 57 тысяч — в Германии, 38 тысяч — во Франции.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зарегистрировано 418 случаев заражения COVID-19 — девять человек скончались, пятеро выздоровели.

В Ровенской области от коронавируса умерла вторая пациентка — 58-летняя жительница села Тынное. Всего в регионе выявлено 9 случаев заражения COVID-19.

Заражение также подтвердилось у депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса. В настоящий момент он проходит курс лечения в больнице. При каких обстоятельствах Фукса заразился коронавирусом не сообщается.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, на платформу, куда прибыл состав, не пускали посторонних, а в вагоны зашли медики и пограничники в защитных костюмах.

По данным МИД Украины, за рубежом на карантине находятся более 170 украинцев. Больше всего украинских граждан,ь находящихся в карантине, в таких странах, как Польша (107), Бразилия (13) и Италия (10).

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 1 534 человека, 64 выздоровели, восемь скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 270.

За последние сутки от коронавируса в стране скончались четыре человека: двое в Москве, один — в Оренбургской области и еще один — в Санкт-Петербурге.

Один из пациентов, скончавшихся в Москве — 90-летний мужчина, страдавший от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 28 марта © бюллетень Ицхак Коган. Предположительно, его мог заразить другой раввин, который приехал из Израиля. Оба госпитализированы.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал магазины и аптеки сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им легче было держать дистанцию, которая должна составлять 1,5-2 метра. Он также отметил, что большинство москвичей прислушались к рекомендации оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения заболевания.

Городские власти также отмечают, что число пассажиров в московском метро за последние дни сократилось в три раза.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля и призвал граждан остаться дома, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса.

Ситуация в мире

Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — 124,6 тысяч.

В воскресенье, 29 марта, департамент здравоохранения штата Иллинойс сообщил о первой в мире гибели младенца от коронавирусной инфекции. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не исполнилось года. В настоящее время медики пытаются выяснить причину гибели младенца — ведь по статистике 85% смертей от коронавируса в штате приходится на пожилых людей.

Порно, игры и настоящая любовь. В чем помогла пандемия миру © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Коронавирус не подтвердился у Папы Римского Франциска и его ближайших сотрудников. При этом, накануне заболевание обнаружили у одного из служителей церкви, живущего в Ватикане.

В Европе осталось всего две страны, власти которых не ввели карантин в связи с распространением коронавируса — это Швеция (3,4 тысячи зараженных) и Белоруссия (94 зараженных). Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что ситуация в COVID-19 находится под полным контролем Минздрава. Накануне он вышел на лед в составе президентской хоккейной команды и заявил, что хоккей на льду и холод — «лучшее антивирусное лекарство».

По мнению белорусско-украинского политолога Игоря Тышкевича, Белоруссия успешно борется с пандемией коронавируса без жестких карантинных мер в том числе потому, что она входит в десятку стран мира по числу полноценных лабораторий, способных проводить тестирование на это заболевание.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица