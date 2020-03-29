Звание «Герой Советского Союза» было учреждено в 1934 году, и сначала к нему не полагалось ничего. Первые 11 летчиков нашедшие команду парохода «Челюскин» получили грамоты ЦИК. Отцом ритуала был Сталин. Он придумал звание, медаль, разрешил награждать повторно

Сегодня аналоги этого советского звания есть во всех странах бывшего СССР. Рассказ о белорусах, дважды героях.

Время первых

Сергей Иванович Грицевец не просто дважды Герой Советского Союза. Это самый первый в СССР, кто был удостоен звания дважды. Он погиб в 1939-м, но его автограф был оставлен на Рейхстаге в 1945-м. Ни на одной его фотографии вы не найдете медаль «Золотая Звезда».

ак получилось потому, что этот знак ввели уже после гибели Грицевца. И все же он самый первый дважды Герой, причем еще до Великой Отечественной войны, когда героев и дважды героев стало намного больше.

Жизнь Сергея Грицевца была, как взлет и причудливый полет, с фигурами высшего пилотажа. Родившийся в крестьянской семье, Сергей Иванович хотел стать рабочим-металлистом, но случилась индустриализация. Грицевец, как «ударник» — делегат соответствующего съезда, а затем в его жизни новый вираж: он направлен по комсомольской путевке в Оренбургскую летную школу. Летчик — это во «время первых» было очень почетно. Грицевец показал способности и его «мотает» по великой стране, от Киева до Хабаровска, от Одессы до Гянджи. И дальше. Герои российского сериала «Ликвидация» вышли на одесскую улицу © Facebook, Елан Мистець

В июне 1938 года, в порту Гавра, с борта теплохода «Алексей Жданов» сошла группа молодых людей, в модных, английских костюмах. Их путь лежал в Испанию. Там, советский доброволец Сергей Грицевец одним из первых вступил в бой с будущей «грозой небес» и основным самолетом Люфтваффе, еще секретным «Мессером», Ме-109. С ним не шутили: из 42 молодых людей в английских костюмах 23 погибли в первый же месяц. Но именно Грицевец доказал, что советский И-16, превосходит «мессера» в маневренности. Доказал победами. Каждый десятый Ме-109 был «приземлен» Грицевцом. За что 22 февраля 1939 года стал Героем СССР.

Британская «Daily News» назвала его «человеком изумительной храбрости». Затем был Халхин-Гол. Майор Грицевец спасает сбитого за линией фронта командира 70-го истребительного полка, майора Забалуева. Как в вестерне, Грицевец сел рядом, на глазах «самураев», засунул товарища в одноместный «ишак» и улетел к своим. Узнав о том, что майор Грицевец уже Герой Советского Союза, товарищ Сталин сказал: «Этот человек должен носить два таких звания». Погиб первый ас случайно, 16 сентября 1939-го, накануне вторжения в бывшую Польшу: сел на полевой аэродром, но из-за плохой видимости, попал под самолет садившегося боевого товарища, комполка, майора Хары. Виновника отдали под трибунал, но вины не было — это была нелепая случайность. Именно подполковник Хара, дойдя до Рейхстага, и расписался на нем дважды: за себя и за Сергея Грицевца.

Отцы и дети

В 2015 году, в эфире Первого национального канала Украины вышел фильм «Восточная война. Черный список украинской армии».

Получасовой видеосюжет-донос и «черный список» чиновников, которых журналисты подозревали в том, что ВСУ не стали «защищать» Крым, были разбиты на Донбассе в пух и прах. В стилистике 1937 года «декоммунизаторы» рассуждали о том, кто после бегства Януковича остался в руководстве армией, будучи ставленниками экс-министра обороны, крымчанина Павла Лебедева.

Если отбросить «ура-патриотические» слезы и сопли, кинцо образцово-показательно демонстрирует то, как украинские генералы переобувались в красивом прыжке не раз и не два. Среди них был и начальник оперативного управления Генштаба, генерал-майор Александр Шутов. Именно он руководил действиями ВСУ в Донбассе, в самый первый период войны. После того, как повстанцы сбили Ил-76 с десантниками на борту над Луганском, Шутова отстранили от службы. Так что генерал-майор был вынужден давать интервью, оправдываться, ругать Россию последними словами, среди которых яркой звездой сияли «фашисты». Пишут, что отлежавшись «в тине» генерал-майор Шутов восстановился в ВСУ, чтобы не терять выслугу лет, пенсию, квартиру и прочие героические вещи. Печальный конец последнего поколения советских офицеров.

А ведь Александр Шутов — внук представителя совсем другой формации военных, совсем из другого теста слепленных. Его дедушка — дважды Герой Советского Союза, гвардии-полковник, Степан Федорович Шутов. Участник не только Великой Отечественной. Он повоевал на Гражданской войне, бился с белополяками, как диверсант-партизан бил врага на его территории, в Речи Посполитой. Кавалерист, затем танкист. Не только летчики были самой почетной профессией в то героическое время. Киев упразднил термин «Великая Отечественная война», а СССР назвал «зачинщиком» войны © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

«И друзьям желаю я, быть танкистами — почётно это звание, друзья!», — писали в детских книжках. Шутов всю войну прошел в танке. Не раз был подбит, а «гореть» для него было делом будничным. С самого начала войны и почти до конца. Он защищал Москву, делал попытки наступать на Волховском фронте, за освобождение Киева получил первого Героя. В октябре 1943 бригада Шутова первой из танковых частей переправилась на Лютежский плацдарм и 4 ноября достигла пригородов Киева. За овладение нефтеносным районом Плоешти в Румынии получил второго Героя. Поднялся до уровня корпусного командира, но через несколько дней был ранен в Венгрии, потерял левую руку. После войны, на крупных партийных должностях в Белоруссии, похоронен в Киеве. Но вот память о дважды герое земляки не хранят. Внуку тоже довелось «повоевать». Но не с теми и не там. Теперь он на стороне тех, кто ненавидит Советскую армию, а значит и его деда, и стремятся уничтожить память об освободительной кампании, которую вела против гитлровцев армия его деда.

Крестьянский маршал

Дважды Герой Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский родился в деревне Зайцево на Могилевщине. В 1932 году его, рабочего кирпичного завода, слушателя педагогических курсов, по комсомольской путевке направили в Красную Армию. Он не мог знать своего будущего, куда заведет его «кривая мечты». А она готовила Ивану Игнатьевичу карьеру, вскружившую бы любую голову, а не только принадлежащую сельскому пареньку.

Он станет маршалом Советского Союза, очень близко подойдет к посту министра обороны СССР, будет служить главнокомандующим группы Советских войск в Германии (единственный, кто был им дважды), а также возглавлять объединенные вооруженные силы Варшавского договора. Высота недостижимая для теперешних поколений военных.

Первого Героя Якубовский получил за форсирование Днепра и освобождение Киева. Второго — за возвращение Львова. Хотя в более широком смысле — он командовал крупными операциями в ходе окончательного изгнания врага с территории Советского Союза и начала освободительного похода в Европу. Он один из немногих удачливых генералов Великой Отечественной, кто не испытал после окончания войны ни опалы, ни понижения. Все время шел вверх.

После смерти Сталина и первого внутрипартийного переворота Хрущева генерал Якубовский не был уволен из вооруженных сил во время чисток рядов от нелояльных лично Никите Сергеевичу. Наоборот: именно при Хрущеве Якубовский и получил фантастическое назначение командующим ГСВГ. И это была не командировка на курорт. Мир стоял на пороге ядерной, третьей мировой войны, Берлинский кризис Якубовский не просто видел — он был стороной конфликта, за которым могли последовать боевые действия в центре Европы. Термин «Великая Отечественная война» уберут из украинских учебников © РИА Новости, Владимир Гребнев | Перейти в фотобанк

На короткое время, после брежневского переворота, сместившего Хрущева, в 1965-м, Якубовский понижен до должности командующего Киевским военным округом. Но уже в 1967-м он возвращается на командные должности в системе Варшавского договора, поставлен во главе объединенных вооруженных сил Советского блока. Его могила — в Кремлевской стене. По нынешним меркам — фантастическая карьера, удивительная судьба.

Космические братья

После войны число почетных профессий, которыми гордились всем народом, вышло далеко за рубежи военных специальностей. А на первые полосы газет и первые сюжеты телевизионных новостей вышли космонавты. Безусловно, тоже военные, но люди смотрели на них, как на отдельную профессию будущего.

Раз «на Марсе будут яблони цвести», значит работать на иных планетах придется очень многим. С садоводством в космосе сложилось не так скоро, как хотелось бы. Однако, оранжереи за пределами земли есть. В тот момент, когда межпланетные полеты были заморожены, а США взялись за тупиковую программу «Шаттл», СССР поставил на создание долговременных, орбитальных станций. И выиграл космическую гонку. До самого сегодняшнего дня основным символом присутствия землян в космосе является МКС, прообразом которой были советские «Салюты».

В числе тех, кто обживал их, учился много времени проводить в невесомости, предоставил себя для изучения влияния космоса на человеческий организм, давая бесценные знания ученым, были дважды герои Советского Союза Владимир Коваленок и Петр Климук. Свои полеты они совершили в 70-е годы, когда космический ажиотаж в мире несколько охладился тем, что человечество поняло, что освоение космоса — это долго, дорого и невероятно сложно. А для человека вообще вряд ли возможно.

Местом исследований становится орбита, куда СССР отправляет станции типа «Салют». И Коваленок, и Климук, два белоруса, однажды встретились на орбите во время одной из программ. На станции «Салют-6» работала международная миссия «Интеркосмос». На этой орбитальной советской базе работали космонавты из Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. А 27 июня 1978 года Климук, в качестве командира международного экипажа, совместно с космонавтом-исследователем, гражданином Польской Народной Республики Мирославом Гермашевским на космическом корабле «Союз-30» встретились на орбитальной станции «Салют-6» с её экипажем — Ковалёнком и Иванченковым. В те времена фамилии космонавтов звучали в каждом выпуске новостей, так что эти помнят все, кто жил тогда в нашей общей стране. Прошли годы, сегодня все описанные события и люди для молодежи имеют очень мало значения. Есть и такое, что многие не связывают себя с теми событиями, людьми и страной. Но это временно. Потому что каждый семейный альбом говорит каждому: твоя Родина — Советский Союз.