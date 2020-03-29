Страны, охваченные новой пандемией, каждый день сталкиваются с новыми и новыми проблемами. Прежде всего беспокоит статистика болезни. Но и проблемы промышленности таковы, что в конце концов они могут привести к радикальному изменению нашей жизни

Швейцария больна

Новостные ленты информационных агентств приносят все новые цифры, описывающие эпидемиологическую обстановку в мире. Эти цифры все больше настораживают. Аналитики сравнивают показатели заболеваемости и смертности, каждый день обновляя прежние рекорды. Это соревнование наоборот, в котором каждый участник хочет проиграть. Швейцарская газета Le Temps опубликовала статью под красноречивым названием «В Швейцарии самая высокая плотность людей, зараженных коронавирусом». «Вчера вечером были некоторые сомнения, но обновление цифр подтверждает этот факт. Среди стран с населением более миллиона человек, исключая Люксембург, Швейцария, становится территорией, где доля людей, зараженных вирусом, является самой высокой", — указывает издание. Информационные агентства ведут учет заболевших в странах с населением более 1 млн человек, где количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 100. Список стран-участниц этого мирового соревнования постоянно пополняется. «Со времени своей последней оценки (вчера, 24 марта, в 8 часов вечера по швейцарскому времени) агентство AFP сообщает, что о первых случаях заболевания на своей территории объявили новые страны: это Камерун, Нигер, Ливия, Лаос, Белиз, Гренада, Мали и Доминика", — пишет корреспондент Le Temps. Ведется и учет плотности больных на совокупное число жителей. Именно в этом рейтинге начиная со вторника этой недели Швейцария обошла Италию. Дружить с Россией и Китаем сам Брюссель велел: как коронавирус меняет конфигурацию Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Эпидемия распространяется по миру с головокружительной быстротой. «После того как Индия ввела карантин, согласно заключению, полученному из базы данных AFP, в настоящее время 2,6 млрд человек вынуждены не выходить из дома. Это составляет более трети мирового населения, которое по оценкам ООН в 2020 году составляет 7,8 млрд человек", — указывает издание.

Итоговые цифры на 25 марта выглядят так. "Наиболее пострадавшими странами являются: Италия (6820 смертей от коронавируса на 69 176 случаев заражения); Китай (81 171 случай заражения, в том числе 3277 смертей и 73 159 случаев излечения); Испания (2696 смертей на 39 673 случаев заражения), Иран (1934 смерти на 24 811 случай заражения), Франция (1100 смертей на 22 302 случая заражения) и Соединенные Штаты (600 смертей на 49 768 случаев заражения)", — резюмирует Le Temps.

В мире кончается бумага

Немецкое издание Die Welt вышло со статьей под заголовком «Производители туалетной бумаги в Германии бьют тревогу». Разрывы экономических цепочек и паралич многих отраслей экономики приводят к последствиям, которые трудно предугадать и еще труднее преодолеть. Одними из первых об этом заявили производители бумаги.

"В связи с актуальной ситуацией в течение неопределенного срока вывоз мусора согласно графику будет осуществляться только из баков с остаточными отходами", — сообщила компания по переработке мусора в городе Вюрцбург. Таким образом, среди прочего не будет осуществляться и вывоз макулатуры. Ограничения в работе компании вызваны нехваткой персонала в связи с эпидемией коронавируса, говорится в статье. А между тем макулатура является основной сырьевой базой для производства упаковочной и туалетной бумаги. Нет макулатуры — нет бумаги. "Еще несколько недель назад макулатуры было в избытке. Однако во время коронакризиса рынок полностью изменился. Производители туалетной и упаковочной бумаги бьют тревогу, ведь дефицит может повлечь за собой серьезные последствия", — сообщает издание. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 22 марта

Поставщиками макулатуры традиционно были коммунальщики, собиравшие мусор, и пункты приема вторсырья. И мусора, и вторсырья по-прежнему много и даже больше, чем в обычные дни. Оно и понятно: люди, вынужденные сидеть по домам, принимаются за генеральные уборки и избавляются от старого хлама. Но собрать этот хлам некому. Мусорщики и приемщики вторсырья больше не могут выполнять свои профессиональные функции из-за опасности заражения.

"Перерыв в коммунальном сборе макулатуры может непосредственно привести к перебоям в снабжении у производителей упаковочной, гигиенической и типографской бумаги", — предостерегает Генри Фермойлен, вице-президент ресайклинговой компании Smurfit Kappa и председатель комитета по сбору макулатуры в Союзе немецких бумажных заводов (VPD). — (…) "Без макулатуры не будет ни туалетной бумаги, ни упаковки, ни газет", — сказал он в разговоре с Die Welt. Если дело пойдет так и дальше, мы можем лишиться простейших вещей. Например, полностью из макулатуры изготавливается гофрированный картон, из которого делаются коробки и транспортная тара. В коробках для продуктов питания макулатуры 85%, а в линейке гигиенической бумаги, к которой относится и туалетная, — 50%.

Рассчитывать на импорт бумажникам тоже не приходится. Границы закрыты, а логистические компании распускают персонал по домам. "С другой стороны, стало значительно меньше промышленных отходов, а эта сфера дает около половины всего объема макулатуры, сообщает немецкое издание. — Повсеместное закрытие магазинов также способствует дефициту макулатуры. Один лишь магазин Ikea в обычное время поставляет огромное количество бумаги и картона от упаковок для мебели".

Отсутствие соответствующей бумаги и картона может привести к тому, что под угрозой окажется доставка продуктов питания населению.