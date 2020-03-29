29 марта (17 марта по старому стилю) — одна из памятных дат для всего русского военно-морского флота. Именно в этот день в Николаеве начали строить первый военный боевой пароход, который получил название «Метеор»

Лежащий на юге Украины Николаев ведет свою историю со дня основания судостроительной верфи в устье Ингула. С тех пор город корабелов прославился в Российской империи, а затем и в Советском Союзе как один из важнейших центров судостроение. Николаев — Родина всех советских авианосцев.

А еще — это Родина первого русского боевого военного парохода, который заложили в далеком 1823 году.

От мечты к реальности

Еще в Ι веке н.э. Герон Александрийский писал об использовании энергии пара для движения и даже описал первую безлопастную центробежную турбину. Однако с тех пор прошло свыше 1500 лет, пока наконец не появился первый пароход. Летом 1783 года — а именно 15 июля — маркиз Клод Жоффруа д'Аббан продемонстрировал свой «Пироскаф» — судно, которое приводилось в движение одноцилиндровой паровой машиной двойного действия. Эта машина вращала расположенные по бортам судна два колеса. Судно прошло по французской реке Сона около 365 метров. Заняло это 15 минут, после чего двигатель сломался. Для того, чтобы получить патент Академии наук, д'Аббану нужно было починить свое изобретение и отправиться в Париж. Самый высокопоставленный грек России. Граф Каподистрия в Бессарабии, Новороссии и Элладе © Public domain

Однако грянула революция, и опыты пришлось приостановить. Изобретатель вынужден был позаботиться о своей жизни и скрыться из Франции. На родину он вернулся в 1795 году, но не пожелал служить Наполеону и вернулся к работе лишь после реставрации Бурбонов. Правда, к тому времени, когда маркиз спускал на воду свой следующий пароход — «Шарль-Филипп» — в 1816 году, изобретателем пароходов весь мир признал американца Роберта Фултона. Последний запустил регулярное пароходное сообщение в США. Кстати, Фултон успел поработать и на Наполеона. Более того, его проект лег в основу проекта Зеленого моста в Санкт-Петербурге.

Когда «Шарль-Филипп» только готовился бороздить воды Сены, в победившей Наполеона России вот уже как год между Санкт-Петербургом и Кронштадтом курсировал пароход «Елизавета» Чарльза Берда.

Спустя два года — в 1817 году — недалеко от Санкт-Петербурга, в Колпине, на Ижорском заводе построили первый в России военный транспортный пароход — «Скорый». А спустя шесть лет на другом конце империи — в Николаеве — заложили первый военный боевой пароход, который получил название «Метеор». Его строительство вел дворянин Илья Разумов, а паровые машины этого корабля были созданы на фабрике Берда. Кроме того, что «Метеор» стал первым русским военным боевым пароходом, он стал первым вооруженным паровым судном на всем Черном море.

Мал, да удал

На воду «Метеор» спустили два года спустя после закладки — в 1825 году. В следующем — 1826 году этот 14-пушечный корабль вошел в состав Черноморского флота. Его командиром стал Григорий Михновский, окончивший Черноморское штурманское училище в Николаеве. Михновский был из унтер-офицерских детей. В будущем ему суждено было стать одним из родоначальников пассажирских и грузовых пароходных перевозок в Черном море.

В 1828 году началась очередная русско-турецкая война. «Метеор» возглавил лейтенант Александр Скрягин, а Михновский стал штурманом. «Метеор» среди прочих судов участвовал в блокаде и взятии Анапской крепости — одного из последних укреплений турок в Крыму. Именно на «Метеор» прикрывал русские сухопутные войска во время штурма крепости. Своим огнем он выбивал черкесов и турок из укреплений. Благодаря низкой осадке он свободно переходил с одного места на другое. Как в Черном море встретил старость британский «Ленин» © из собрания Лемачко Б.В. | из собрания Лемачко Б.В. | Перейти в фотобанк

Именно с «Метеора» эскадрой при взятии Анапа командовал вице-адмирал Алексей Грейг. И именно на «Метеоре» Грейг 13 июня отправил к императору Николаю Ι флигель-адъютанта Егора Толстого с известием о занятии Анапы русскими.

Позже прославленный пароход принял участие в осаде Варны. 23 июля Грейг вместе с адмиралами и генералами прошел вдоль укреплений этой крепости. На следующий день «Метеор» вместе с бригом «Меркурий» — сопровождал в Одессу фрегат «Флора», на котором находился Николай I.

В следующем, 1829 году «Метеор» принял участие во взятии Василико (ныне — Царево) и Агатополя (ныне — Ахтопола).

«21 июля. Занятие г. Василико десантом в составе 3 рот, высаженных с фрегата «Поспешный» (капитан-лейтенант Е. И. Колтовской), брига «Орфей» (лейтенант Н. А. Власьев) и парохода «Метеор» (капитан-лейтенант Г. И. Немтинов). Турецкий гарнизон в составе 300 человек, боясь окружения, без боя оставил город. 24 июля. Отряд капитан-лейтенанта К. Н. Баскакова в составе фрегатов «Флора» и «Поспешный», брига «Орфей», парохода «Метеор» и 8 иолов, подойдя к городу Агатополь и подавив береговые батареи, высадил десант в составе 800 человек, который овладел городом. Турецкий гарнизон в составе 1200 человек, не принимая боя, отступил, оставив в городе 7 орудий, большое количество снарядов и около 400 пудов муки», — описывались те события в выпущенной в 1948 году «Воениздатом» «Боевой летописи русского флота: Хронике важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г.».

Кстати, капитан-лейтенант Немтинов участвовал и в осаде Анапы за год до этого. В ночь на 20 мая 1828 года русскими гребными судами под его начальством были взяты из-под стен тогда еще османской крепости три турецких судна. День в истории. 20 декабря: Умер внук гетмана Разумовского и «сатрап» Тараса Шевченко © Public domain

В общем, и создавали, и командовали, и просто находились на «Метеоре» выдающиеся люди. Однако спустя десять лет после окончания той русско-турецкой войны пароход разобрали. Неумолимая поступь прогресса: когда-то передовой корабль «Метеор» устарел.

Однако именно благодаря ему и другим кораблям и их командирам, а также русским солдатам и офицерам Анапа — русский город, а не турецкая крепость.