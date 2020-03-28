По состоянию на 20:00 28 марта в мире зафиксировано почти 630 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 28,8 тыс. человек скончались, свыше 141,5 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Хотя по официальным данным ситуация в Китае с каждым днем становится все лучше и лучше (82282 случаев заражения и 75124 случаев выздоровления), политолог Дмитрий Дробницкий сомневается в правдивости этих цифр.

По его мнению, официальный Пекин, желая любым способом восстановить репутацию страны и представить ее в качестве спасителя мира, либо перестал считать число смертей, либо не проводил подсчеты в отдаленных провинциях.

Более 30 тысяч случаев заражения на сегодня также зафиксировано в Испании, Германии, Иране, и Франции, а более 10 тысяч — в Великобритании и Швейцарии, к которым также подбираются Нидерланды.

Ситуация на Украине. Возвращение домой и игра Авакова

На сегодняшний день на Украине зафиксировано 311 случаев коронавируса (+115 случаев за 28 марта), 8 случаев смерти (+3) и 5 случаев выздоровления (+4). Более 20 заболевших сегодня зафиксировано в Киеве и Киевской области, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, почти 700 граждан Украины, которые на сегодняшний момент находятся в Москве, прибудут в воскресенье в Киев на поезде №905.

Он уточнил, что встреча поезда будет проходить по стандартным процедурам, согласованным с Минздравом, включая температурный скрининг и добровольную самоизоляцию прибывших.

Также стало известно, что болезнь наносит очередной удар по украинской власти: тест на коронавирус депутата верховной Рады Анны Скороход оказался положительным, она стала четвертым заразившимся парламентарием. В своем Telegram-канале она призвала самоизолироваться всех, кто контактировал с ней в последнее время.

Если говорить о политических аспектах, напрямую не связанных с пандемией, то обращает внимание интервью влиятельного главы МВД Арсена Авакова изданию «Бабель».

Он в частности заявил, что его ведомство имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако пока речи об этом не идет, и в принципе он против этого.

Аваков также категорически опроверг слухи о том, будто бы он метит на место президента или собирается устраивать госпереворот, отметив, что и глава государства, и премьер-министр хорошо выполняют свои прямые обязанности.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, если из-за ситуации с коронавирусом в стране будет введен режим чрезвычайного положения, то он фактически приведет к установлению авторитарного режима Авакова, которому будут помогать контролируемые им украинские националисты.

С ним не согласен политолог Владимир Фесенко: поведение Авакова он считает нормальным поведением для любого политика, который чувствует в себе силы проявлять больше инициатив в кризисных ситуациях.

На его взгляд, как только кризисная ситуация закончится, Авакова будут задвигать на второй план и резко уменьшать его влияние, в чем заинтересованы многие политические фигуры как во власти, так и в оппозиции.

Ситуация в России. Хождение парами и меры правительства

В России на сегодняшний день зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом (+224 сегодня), 7 случаев смертей (+3) и 54 случая выздоровления (+7). В регионах введены ограничительные меры, которые включают в себя закрытие заведений общепита, торговых центров, театров и так далее. Наиболее жестко повели себя в Карелии, где полностью прекратил работу общественный транспорт.

Рар: Немцы дисциплинированы и точно соблюдают карантин, поэтому успешны в борьбе с эпидемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович раскритиковала россиян за то, что они в условиях пандемии продолжают ходить по улицам очень близко друг к другу и не соблюдают дистанцию.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России может улучшиться через два-три месяца. Свое мнение он основывает на опыте других пандемий, которые были серьезнее ситуации коронавирусной инфекции COVID-19.

Остальной мир. Оптимизм Белоруссии и катастрофа в Испании

Как было сказано, в Испании уже зарегистрировали свыше 70 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса и 6 тысяч случаев смерти, однако немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало в своем материале жутки подробности.

По сведениям журналистов, десятки тел складируют в Ледовом дворце Мадрида, а ситуация близка к катастрофе. В СМИ подчеркивают, что испанский сценарий практически ничем не отличается от того, что уже дней десять назад происходило в Италии.

Врачи действуют по режиму военного времени, а именно лечат тех, у кого больше шансов выжить. По сведениям немецкого издания, пациентов старше 75 лет в Испании вовсе не доставляют в реанимацию.

При этом, как отмечал немецкий политолог Александр Рар, несмотря на большое число зараженных в Германии, там гораздо меньше случаев коронавируса, поскольку германская медицина на сегодняшний день является едва ли не лучшей в мире, и потому что в немецком обществе преобладает сегодня страх и самодисциплина.

Хотя в Белоруссии число зараженных приближается к сотне человек, президент Александр Лукашенко по-прежнему не спешит вводить жесткие ограничительные меры и даже играет в хоккей.

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объясняет это поведение тем, что власти страны довольно быстро выявили и изолировали первого пациента и контактирующих с ним, и тем, что Минск не объявлял о своем намерении идти в Европу и не намерен слепо копировать ее методы.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица