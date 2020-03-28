На сегодняшний день лидером по числу заболеваний являются США (105751 случай заражения, 1730 случаев смерти и 2399 случаев выздоровления), следом — Италия (86931 заболевших, 9183 умерших и 10950 выздоровевших), третье место занимает Китай.
Хотя по официальным данным ситуация в Китае с каждым днем становится все лучше и лучше (82282 случаев заражения и 75124 случаев выздоровления), политолог Дмитрий Дробницкий сомневается в правдивости этих цифр.
По его мнению, официальный Пекин, желая любым способом восстановить репутацию страны и представить ее в качестве спасителя мира, либо перестал считать число смертей, либо не проводил подсчеты в отдаленных провинциях.
Более 30 тысяч случаев заражения на сегодня также зафиксировано в Испании, Германии, Иране, и Франции, а более 10 тысяч — в Великобритании и Швейцарии, к которым также подбираются Нидерланды.
Ситуация на Украине. Возвращение домой и игра Авакова
На сегодняшний день на Украине зафиксировано 311 случаев коронавируса (+115 случаев за 28 марта), 8 случаев смерти (+3) и 5 случаев выздоровления (+4). Более 20 заболевших сегодня зафиксировано в Киеве и Киевской области, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, почти 700 граждан Украины, которые на сегодняшний момент находятся в Москве, прибудут в воскресенье в Киев на поезде №905.
Он уточнил, что встреча поезда будет проходить по стандартным процедурам, согласованным с Минздравом, включая температурный скрининг и добровольную самоизоляцию прибывших.
Также стало известно, что болезнь наносит очередной удар по украинской власти: тест на коронавирус депутата верховной Рады Анны Скороход оказался положительным, она стала четвертым заразившимся парламентарием. В своем Telegram-канале она призвала самоизолироваться всех, кто контактировал с ней в последнее время.
Если говорить о политических аспектах, напрямую не связанных с пандемией, то обращает внимание интервью влиятельного главы МВД Арсена Авакова изданию «Бабель».
Он в частности заявил, что его ведомство имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако пока речи об этом не идет, и в принципе он против этого.
Аваков также категорически опроверг слухи о том, будто бы он метит на место президента или собирается устраивать госпереворот, отметив, что и глава государства, и премьер-министр хорошо выполняют свои прямые обязанности.
По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, если из-за ситуации с коронавирусом в стране будет введен режим чрезвычайного положения, то он фактически приведет к установлению авторитарного режима Авакова, которому будут помогать контролируемые им украинские националисты.
С ним не согласен политолог Владимир Фесенко: поведение Авакова он считает нормальным поведением для любого политика, который чувствует в себе силы проявлять больше инициатив в кризисных ситуациях.
На его взгляд, как только кризисная ситуация закончится, Авакова будут задвигать на второй план и резко уменьшать его влияние, в чем заинтересованы многие политические фигуры как во власти, так и в оппозиции.
Ситуация в России. Хождение парами и меры правительства
В России на сегодняшний день зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом (+224 сегодня), 7 случаев смертей (+3) и 54 случая выздоровления (+7). В регионах введены ограничительные меры, которые включают в себя закрытие заведений общепита, торговых центров, театров и так далее. Наиболее жестко повели себя в Карелии, где полностью прекратил работу общественный транспорт.
Кроме того, правительство в связи с пандемией приняло ряд решений, в частности, ограничило движение через российско-белорусскую границу, выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы, а также утвердило список товаров первой необходимости, куда попали детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты и многое другое.
В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович раскритиковала россиян за то, что они в условиях пандемии продолжают ходить по улицам очень близко друг к другу и не соблюдают дистанцию.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России может улучшиться через два-три месяца. Свое мнение он основывает на опыте других пандемий, которые были серьезнее ситуации коронавирусной инфекции COVID-19.
Остальной мир. Оптимизм Белоруссии и катастрофа в Испании
Как было сказано, в Испании уже зарегистрировали свыше 70 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса и 6 тысяч случаев смерти, однако немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало в своем материале жутки подробности.
По сведениям журналистов, десятки тел складируют в Ледовом дворце Мадрида, а ситуация близка к катастрофе. В СМИ подчеркивают, что испанский сценарий практически ничем не отличается от того, что уже дней десять назад происходило в Италии.
Врачи действуют по режиму военного времени, а именно лечат тех, у кого больше шансов выжить. По сведениям немецкого издания, пациентов старше 75 лет в Испании вовсе не доставляют в реанимацию.
При этом, как отмечал немецкий политолог Александр Рар, несмотря на большое число зараженных в Германии, там гораздо меньше случаев коронавируса, поскольку германская медицина на сегодняшний день является едва ли не лучшей в мире, и потому что в немецком обществе преобладает сегодня страх и самодисциплина.
Хотя в Белоруссии число зараженных приближается к сотне человек, президент Александр Лукашенко по-прежнему не спешит вводить жесткие ограничительные меры и даже играет в хоккей.
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объясняет это поведение тем, что власти страны довольно быстро выявили и изолировали первого пациента и контактирующих с ним, и тем, что Минск не объявлял о своем намерении идти в Европу и не намерен слепо копировать ее методы.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица