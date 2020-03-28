По состоянию на 16:00 28 марта в мире зафиксировано более 620 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 28,4 тыс. человек скончались, свыше 141,3 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на третьем месте с результатом 81,9 тыс. заболевших, пропустив вперед Италию с 86,9 тыс. инфицированных, и США, которые лидируют с большим отрывом — более 105 тысяч зараженных.

В десятке также Испания, которая с 72,2 тыс заболевших догоняет Италию, Германия (53,5 тыс.), Иран (35,4 тыс.), Франция (33,4 тыс.), Великобритания (14,7 тыс.), Швейцария (13,2 тыс.), Южная Корея (9,4 тыс.).

В Италии от коронавируса скончались более 9,1 тыс. человек, в Испании — более 5,6 тыс., в Китае — почти 3,3 тыс., в Иране — больше 2,5 тыс., во Франции — почти 2 тыс. человек, в США — более 1,7 тыс., в Великобритании — 761 человек, в Нидерландах — 547, в Германии — 399, в Бельгии — 353, в Швейцарии — 240, в Южной Корее —144 человека, в Швеции — 105.

Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, пока не достигло 100.

Россия: возвращение домой

В России по состоянию на 28 марта зафиксировано 1264 случая заболевания, четверо заразившихся умерли, 49 выздоровели.

Как рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью изданию Украина.ру, в России эпидемии коронавируса нет, но ситуация серьезная.

«Мы вовремя озаботились тем, что такая ситуация может возникнуть. Прогноз оказался верным. И это сыграло роль. В России нет эпидемии, потому что хорошо сработала прогностическая служба Роспотребнадзора. И, наверное, Министерство обороны, как теперь это понятно», — сказал эксперт в ответ на вопрос о том, почему в РФ не наблюдается такая же картина распространения заболевания, как в Италии и США.

28 марта из Киева в Москву прибыл специальный поезд N 906, отправленный на Украину для возвращения россиян, так как в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 украинские власти решили полностью перекрыть границы.

Состав прибыл на Киевский вокзал, проследовав по маршруту без остановок. Как уточнял представитель РЖД, в пути пассажиры прошли пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

В субботу в 19:35 поезд N 905 с гражданами Украины отправится в обратном направлении и прибудет в Киев утром 29 марта. В поезде 18 вагонов и около 800 мест.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, почти 700 граждан Украины, пожелали выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса. Спикер ведомства уточнил, что встреча поезда будет проходить по стандартным процедурам, согласованным с Минздравом.

«Там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, соответственно, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они пройдут пограничный контроль», — пояснил он.

Тем временем на Украине

За 27 марта, перед закрытием украинских границ, в страну прибыло 37,3 тысячи граждан. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда в страну въехали 18 тыс. человек, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 28 марта. Также сообщается, что за указанный период страну покинуло 12 тыс. человек, из них 4,4 тыс. иностранцев.

«За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опроса о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. Выявлены двое граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено», — сообщили в ГПСУ.

Большинство украинцев пересекали границу пешком — более 22 тыс. человек. Днем ранее таких было 6,5 тыс. В аэропорту «Борисполь» за сутки приняли 5,5 тысяч украинцев, вернувшихся в страну почти 30 рейсами.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как сообщается, болезнь наносит очередной удар по украинской власти. Тест на коронавирус депутата верховной Рады Анны Скороход оказался положительным. В своем Telegram-канале она призвала самоизолироваться всех, кто контактировал с ней в последнее время.

«Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу», — написала женщина.

Скороход попала в Верховную Раду при поддержке президентской партии «Слуга народа», однако из-за разногласий с руководством в ноябре 2019 года была исключена из парламентской фракции.

Первым заразившимся коронавирусом нардепом стал парламентарий от группы «Доверие» Сергей Шахов.

Позднее коронавирус был обнаружен у депутата Верховной Рады Сергей Рудика и у депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева.

Как рассказал политолог Кирилл Молчанов изданию Украина.ру, многие украинские парламентарии буквально в панике от коронавируса.

А ведь им еще нужно собраться на внеочередное заседание и принять важные для выживания страны законы, без которых МВФ не даст очередной кредит.

«В целом, вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум $10 млрд», — заявил президент Владимир Зеленский.

Политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру отмечал, что без мощных финансовых вливаний извне Украина уже к лету окажется неспособной выплачивать пенсии и выполнять другие социальные обязательства перед гражданами.

Есть и хорошие новости. Ольга Куриленко — украинская модель и актриса — вылечилась от Covid-19. Как у нее протекала болезнь, от кого она заразилась, что чувствовала она и ее ребенок, находясь в домашнем лазарете, Куриленко подробно описала в своем посте в Инстаграм.

Напомним, что пару недель назад звезда кино, которая сыграла главные роли в партнерстве с Томом Крузом, Дэниэлом Крэйгом, объявила о своем диагнозе. Лечение она проходила дома, находясь в Лондоне. Почувствовав себя нехорошо, Куриленко сдала тест и получила позитивный результат. После обследования в больнице, врачи пришли к выводу, что Куриленко может остаться дома и не нуждается в госпитализации. В изоляции она оказалась вместе с ребенком.

«Я не знаю как и где (заразилась —ред). Вирус меня не предупредил в тот момент. А так как он сейчас везде, это могло быть где угодно. Я обсудила этот вопрос с медработниками в больнице (оставить ребенка рядом или нет — ред), и мне сказали оставаться с ребенком. Проблема была в том, что он уже мог быть носителем коронавируса. А значит он мог заражать других людей. Поэтому мне сказали ни к кому его не подпускать, кроме меня. Но так как с нами была и няня, то мы все втроем изолировались»,- поделилась информацией Ольга Куриленко со своими подписчиками.

Актриса подчеркнула, что даже ее собственная мать не могла помочь ей в тяжелую минуту и находиться рядом. Болел ли ребенок Куриленко, она не знает. У него был небольшой насморк и недомогание, без высокой температуры. Тест ему не делали. Такие же симптомы наблюдались и у няни. Очевидно, что они перенесли заболевание в легкой форме, либо у них сформировался иммунитет.

Ситуация в мире

Сегодня США прочно захватили первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Как отметил президент страны Дональд Трамп, это вызвано увеличением количества проведенных тестов на наличие коронавируса у американцев.

Однако статистика может быть недостоверной в той части, что затрагивает Китай, сказал политолог Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

Сейчас для Пекина очень важно показать, подчеркнул эксперт, будто бы они полностью победили коронавирус и стали главной надеждой человечества, поэтому китайская сторона сейчас активно рассказывает о том, каким странам они оказывают помощь или продают соответствующие товары.

«Вся информация о коронавирусе сейчас исключительно идеологическая. У меня есть ощущение, что они в какой-то момент перестали считать умерших», — категоричен Дробницкий.

Тем не менее, подчеркнул политолог, в Китае каждый день умирают люди, только за последние сутки, по официальной информации, скончались 5 человек, а как обстоят дела с вирусом в отдаленных провинциях не знает никто.

В префектуре Токио отмечен очередной самой большой суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 — свыше 50. Об этом 28 марта сообщает японский телеканал NHK.

Украинская девушка Бонда победила коронавирус © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Между тем, отмечает телеканал, по всей стране за сутки в общей сложности выявлены свыше 60 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число случаев, включая завезенные из-за рубежа, выросло в Японии до 1585.

Помимо них, 712 случаев выявлены у бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, и общее число инфицированных в Японии составило 2297. Больше всего инфицированных приходится на Токио — 349 человек. На втором месте район Осаки — 176 человек, на третье остров Хоккайдо — 171.

От COVID-19 в Японии скончались 63 человека, включая 10 бывших пассажиров Diamond Princess. Общая численность населения страны составляет почти 125 млн человек.

Тем временем Сейм Польши готовится к парламентским выборам в условиях пандемии.

В рамках комплекса мер по борьбе с эпидемией коронавируса внес изменения в избирательный кодекс, которые предусматривают заочное голосование для людей старше 60 лет и лиц, находящихся в изоляции или домашнем карантине.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Правительство намерено проводить голосование несмотря на протесты оппозиции, которая требует их перенести из-за эпидемии коронавируса.

Принятые парламентом изменения также позволяют пожилым избирателям и инвалидом вместо заочного голосования выбрать голосование по доверенности. О намерении проголосовать заочно нужно будет сообщить за 15 дней до выборов, а если в случае карантина — за 5 дней.

Эти изменения вызвали бурную реакцию части оппозиции. Так, депутат оппозиционной «Гражданской коалиции» Бартоломей Сенкевич заявил, что поправки «нарушают все правила избирательного законодательства».

По последним данным коронавирусная инфекция подтверждена в Польше у 1436 человек, 16 из них скончались. Ранее в стране был введен режим эпидемии.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица