Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на третьем месте с результатом 81,9 тыс. заболевших, пропустив вперед Италию с 86,9 тыс. инфицированных, и США, которые лидируют с большим отрывом — более 105 тысяч зараженных.
В десятке также Испания, которая с 72,2 тыс заболевших догоняет Италию, Германия (53,5 тыс.), Иран (35,4 тыс.), Франция (33,4 тыс.), Великобритания (14,7 тыс.), Швейцария (13,2 тыс.), Южная Корея (9,4 тыс.).
В Италии от коронавируса скончались более 9,1 тыс. человек, в Испании — более 5,6 тыс., в Китае — почти 3,3 тыс., в Иране — больше 2,5 тыс., во Франции — почти 2 тыс. человек, в США — более 1,7 тыс., в Великобритании — 761 человек, в Нидерландах — 547, в Германии — 399, в Бельгии — 353, в Швейцарии — 240, в Южной Корее —144 человека, в Швеции — 105.
Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, пока не достигло 100.
Россия: возвращение домой
В России по состоянию на 28 марта зафиксировано 1264 случая заболевания, четверо заразившихся умерли, 49 выздоровели.
Как рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью изданию Украина.ру, в России эпидемии коронавируса нет, но ситуация серьезная.
«Мы вовремя озаботились тем, что такая ситуация может возникнуть. Прогноз оказался верным. И это сыграло роль. В России нет эпидемии, потому что хорошо сработала прогностическая служба Роспотребнадзора. И, наверное, Министерство обороны, как теперь это понятно», — сказал эксперт в ответ на вопрос о том, почему в РФ не наблюдается такая же картина распространения заболевания, как в Италии и США.
28 марта из Киева в Москву прибыл специальный поезд N 906, отправленный на Украину для возвращения россиян, так как в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 украинские власти решили полностью перекрыть границы.
Состав прибыл на Киевский вокзал, проследовав по маршруту без остановок. Как уточнял представитель РЖД, в пути пассажиры прошли пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.
В субботу в 19:35 поезд N 905 с гражданами Украины отправится в обратном направлении и прибудет в Киев утром 29 марта. В поезде 18 вагонов и около 800 мест.
Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, почти 700 граждан Украины, пожелали выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса. Спикер ведомства уточнил, что встреча поезда будет проходить по стандартным процедурам, согласованным с Минздравом.
«Там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, соответственно, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они пройдут пограничный контроль», — пояснил он.
Тем временем на Украине
За 27 марта, перед закрытием украинских границ, в страну прибыло 37,3 тысячи граждан. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда в страну въехали 18 тыс. человек, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 28 марта. Также сообщается, что за указанный период страну покинуло 12 тыс. человек, из них 4,4 тыс. иностранцев.
«За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опроса о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. Выявлены двое граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено», — сообщили в ГПСУ.
Большинство украинцев пересекали границу пешком — более 22 тыс. человек. Днем ранее таких было 6,5 тыс. В аэропорту «Борисполь» за сутки приняли 5,5 тысяч украинцев, вернувшихся в страну почти 30 рейсами.
Число заболевших коронавирусом на Украине, по данным Минздрава, увеличилось до 311 человек. Подтверждены уже восемь летальных случаев, три из них за текущий день, пять человек выздоровели.
Как сообщается, болезнь наносит очередной удар по украинской власти. Тест на коронавирус депутата верховной Рады Анны Скороход оказался положительным. В своем Telegram-канале она призвала самоизолироваться всех, кто контактировал с ней в последнее время.
«Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу», — написала женщина.
Скороход попала в Верховную Раду при поддержке президентской партии «Слуга народа», однако из-за разногласий с руководством в ноябре 2019 года была исключена из парламентской фракции.
Первым заразившимся коронавирусом нардепом стал парламентарий от группы «Доверие» Сергей Шахов.
Позднее коронавирус был обнаружен у депутата Верховной Рады Сергей Рудика и у депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева.
Как рассказал политолог Кирилл Молчанов изданию Украина.ру, многие украинские парламентарии буквально в панике от коронавируса.
А ведь им еще нужно собраться на внеочередное заседание и принять важные для выживания страны законы, без которых МВФ не даст очередной кредит.
«В целом, вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум $10 млрд», — заявил президент Владимир Зеленский.
Политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру отмечал, что без мощных финансовых вливаний извне Украина уже к лету окажется неспособной выплачивать пенсии и выполнять другие социальные обязательства перед гражданами.
Есть и хорошие новости. Ольга Куриленко — украинская модель и актриса — вылечилась от Covid-19. Как у нее протекала болезнь, от кого она заразилась, что чувствовала она и ее ребенок, находясь в домашнем лазарете, Куриленко подробно описала в своем посте в Инстаграм.
Напомним, что пару недель назад звезда кино, которая сыграла главные роли в партнерстве с Томом Крузом, Дэниэлом Крэйгом, объявила о своем диагнозе. Лечение она проходила дома, находясь в Лондоне. Почувствовав себя нехорошо, Куриленко сдала тест и получила позитивный результат. После обследования в больнице, врачи пришли к выводу, что Куриленко может остаться дома и не нуждается в госпитализации. В изоляции она оказалась вместе с ребенком.
«Я не знаю как и где (заразилась —ред). Вирус меня не предупредил в тот момент. А так как он сейчас везде, это могло быть где угодно. Я обсудила этот вопрос с медработниками в больнице (оставить ребенка рядом или нет — ред), и мне сказали оставаться с ребенком. Проблема была в том, что он уже мог быть носителем коронавируса. А значит он мог заражать других людей. Поэтому мне сказали ни к кому его не подпускать, кроме меня. Но так как с нами была и няня, то мы все втроем изолировались»,- поделилась информацией Ольга Куриленко со своими подписчиками.
Актриса подчеркнула, что даже ее собственная мать не могла помочь ей в тяжелую минуту и находиться рядом. Болел ли ребенок Куриленко, она не знает. У него был небольшой насморк и недомогание, без высокой температуры. Тест ему не делали. Такие же симптомы наблюдались и у няни. Очевидно, что они перенесли заболевание в легкой форме, либо у них сформировался иммунитет.
Ситуация в мире
Сегодня США прочно захватили первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Как отметил президент страны Дональд Трамп, это вызвано увеличением количества проведенных тестов на наличие коронавируса у американцев.
Однако статистика может быть недостоверной в той части, что затрагивает Китай, сказал политолог Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.
Сейчас для Пекина очень важно показать, подчеркнул эксперт, будто бы они полностью победили коронавирус и стали главной надеждой человечества, поэтому китайская сторона сейчас активно рассказывает о том, каким странам они оказывают помощь или продают соответствующие товары.
«Вся информация о коронавирусе сейчас исключительно идеологическая. У меня есть ощущение, что они в какой-то момент перестали считать умерших», — категоричен Дробницкий.
Тем не менее, подчеркнул политолог, в Китае каждый день умирают люди, только за последние сутки, по официальной информации, скончались 5 человек, а как обстоят дела с вирусом в отдаленных провинциях не знает никто.
В префектуре Токио отмечен очередной самой большой суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 — свыше 50. Об этом 28 марта сообщает японский телеканал NHK.
Журналисты уточнили, что до сегодняшнего дня самое значительное увеличение масштабов заболевания составляло 40 случаев за сутки, после чего в течение трех дней подряд до 27 марта здесь были выявлены более 40 случаев.
Между тем, отмечает телеканал, по всей стране за сутки в общей сложности выявлены свыше 60 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число случаев, включая завезенные из-за рубежа, выросло в Японии до 1585.
Помимо них, 712 случаев выявлены у бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, и общее число инфицированных в Японии составило 2297. Больше всего инфицированных приходится на Токио — 349 человек. На втором месте район Осаки — 176 человек, на третье остров Хоккайдо — 171.
От COVID-19 в Японии скончались 63 человека, включая 10 бывших пассажиров Diamond Princess. Общая численность населения страны составляет почти 125 млн человек.
Тем временем Сейм Польши готовится к парламентским выборам в условиях пандемии.
В рамках комплекса мер по борьбе с эпидемией коронавируса внес изменения в избирательный кодекс, которые предусматривают заочное голосование для людей старше 60 лет и лиц, находящихся в изоляции или домашнем карантине.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Правительство намерено проводить голосование несмотря на протесты оппозиции, которая требует их перенести из-за эпидемии коронавируса.
Принятые парламентом изменения также позволяют пожилым избирателям и инвалидом вместо заочного голосования выбрать голосование по доверенности. О намерении проголосовать заочно нужно будет сообщить за 15 дней до выборов, а если в случае карантина — за 5 дней.
Эти изменения вызвали бурную реакцию части оппозиции. Так, депутат оппозиционной «Гражданской коалиции» Бартоломей Сенкевич заявил, что поправки «нарушают все правила избирательного законодательства».
По последним данным коронавирусная инфекция подтверждена в Польше у 1436 человек, 16 из них скончались. Ранее в стране был введен режим эпидемии.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица