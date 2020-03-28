Все мировые фондовые индексы падают. Но цены на золото только выросли: в неспокойные времена золото всегда считалось лучшим вложением

Из-за эпидемии коронавируса биржи лихорадит. В период неустойчивой экономической ситуации инвесторы предпочитают активы, защищённые от полного обесценивания. Поэтому с декабря 2019 года цена на золото заметно подросла и находится сейчас на новом рекордном уровне. Это не удивляет, ведь в неспокойные времена золото всегда считалось лучшим вложением.

Откуда появился на планете Земля этот желтый металл, задает вопрос журналист австрийской газеты Der Standard. По нынешним представлениям ученых, планеты возникают в космосе из сгустившихся пылевых облаков. Элементы пылевого облака зарождаются при слиянии звезд и из суперновых. Эти астрономические события происходили примерно 130 миллионов лет назад. То есть находящееся сейчас на Земле золото могло возникнуть не здесь.

Можно предположить, что в результате галактических катаклизмов и из-за высокой плотности золото в жидком состоянии сначала опустилось в ядро Земли. Но в ходе вулканической деятельности металл поднимается на поверхность, поэтому в районах с повышенной вулканической активностью часто обнаруживают месторождения золота. Возможными источниками желтого металла могут быть метеориты, на протяжении миллионов лет падавшие на поверхность Земли. Музейщики Крыма призвали суд Амстердама вернуть золото скифов домой © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

Хотя время от времени и обнаруживают крупные самородки, большая часть золота содержится внутри горной породы в виде мелких частиц, так называемые россыпи. Самые большие месторождения золота находятся в Южной Африке, Австралии, России, Китае и США. По добыче россыпного золота РФ занимает первое место в мире.

При промышленной добыче породу в шахтах взрывают и измельчают. Затем из нее с помощью раствора цианида или ртути извлекают золото и очищают его. При этом возникают ядовитые отходы — синильная кислота, цианидная пыль и остатки ртути, что приводит к большим экологическим проблемам.

Золото присутствует в зубных протезах и в электронных приборах. Золото можно сколько угодно переплавлять и использовать вновь. Количество находящегося сейчас в обороте благородного металла оценивается приблизительно в 190 000 тонн, большая часть — ювелирные украшения.

Любопытный факт: на начало 2012 года граждане Индии владели 18 000 тонн золота, а государственный золотой запас этой страны составлял около 560 тонн. Что еще продать: Золотовалютные резервы Украины неумолимо тают © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Золото — стабильный элемент, встречающийся в природе, в основном в чистом виде. В обычных условиях оно не радиоактивно, не разлагается и не ржавеет. Но человеческие представления о ценности, согласно которым золото превосходит другие металлы с аналогичными свойствами, имеет скорее исторические корни.

Эффектный цвет и сравнительная простота обработки сделали золото привлекательным для наших предков. Не в последнюю очередь стремление обладать этим драгоценным металлом и периодические «золотые лихорадки» закрепили за золотом мифический флер. И не последнюю роль в его высокой стоимости играет трудоемкость золотодобычи.

Люди добывали золото с незапамятных времён. С желтым металлом человечество столкнулось уже в V тыс. до н. э. в эпоху неолита благодаря его распространению в самородном состоянии.

По предположению археологов, начало системной добыче было положено на Ближнем Востоке, откуда золотые украшения поставлялись, в частности, в Египет. Там в гробнице королевы Зер и одной из королев Пу-аби Ур в шумерской цивилизации были найдены первые золотые украшения, датируемые III тыс. до н. э.

Помимо того, что золото использовалось для чеканки монет, в древние времена оно служило для демонстрации богатства и власти. Начиная от египетских фараонов и до современных любительниц украшений оно никогда не утрачивало своей магической привлекательности. Подаривший Чукотке золото: Как украинец нашел богатства Арктики © РИА Новости, В. Алексеев | Перейти в фотобанк

Волхвы принесли младенцу Христу золото в дар, монархи носили золотые короны, европейские колониальные державы были заинтересованы в обладании золотыми месторождениями Африки и Америки.

Крупнейшей военной добычей в мировой истории считается выкуп у испанских конкистадоров правителя инков Атауальпы в 1533 году. За своего вождя коренные обитатели американского континента отдали около 6 тонн золота и примерно вдвое большее количество серебра в виде драгоценностей, религиозной утвари, посуды и предметов роскоши. В ценах 2000 года это около 7 миллиардов долларов США.

Современные валюты более не привязаны напрямую к золотым запасам, но центральные банки продолжают хранить большие золотые резервы. Частные инвесторы рассматривают золото как надежное средство защиты накоплений от кризисов. Правда, при этом нужно мириться с тем, что прибыль, получаемая от таких вложений, ничтожна.

Как любая цена на рынке, цена на золото регулируется спросом и предложением. Предложение определяется золотодобычей, где разработки ведутся на все большей глубине, и поэтому отрасль сталкивается со значительными социально-экономическими проблемами. Предложение возникает также при продаже золотых резервов и вторичной переработке золотых изделий. Бизяев рассказал, что мировой финансовый кризис сделает с экономикой Украины © Facebook, Руслан Бизяев

Спрос возникает преимущественно в ювелирной промышленности. Кроме того, возрастает интерес к инвестициям в золото во время кризисов. Несмотря на ценовые колебания, эксперты считают ценность золота довольно стабильной. Это означает, что за один грамм золота по сегодняшним ценам можно купить такое же количество товаров, как 100 и даже 1000 лет назад.

С ростом благосостояния людей повышается спрос на золото как на статусный символ и средство вложения капитала. Помимо стоимости, золото в нашем обществе олицетворяет собой роскошь, высокое качество и стабильность. Это видно по таким выражениям, как «черное золото», «золотое сечение», «золотой стандарт» или «золотые руки».

Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте. Бумажные купюры в то время выполняли функцию удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.

Золотой запас Российской Империи до 1914 года был самым большим в мире и насчитывал 1400 тонн. Связано это с тем, что до этого в России существовал золотой стандарт, и рубль был привязан к золоту (1 рубль — 0,774235 грамма золота).

Имеющееся в мире золото сейчас распределено следующим образом: около 10% — в промышленных изделиях, остальное делится приблизительно поровну между централизованными запасами (в основном в виде стандартных слитков химически чистого золота) и собственностью частных лиц в виде слитков и ювелирных изделий. Жириновский предложил вывести золотой запас России из США © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Цена на золото, учитывая его особую функцию, с начала существования золотого стандарта и до 1970-х годов устанавливалась денежными властями государств, как правило, центральным банком.

В 1944 году было принято Бреттон-Вудское соглашение. Тогда казначейство США обязалось обменивать доллары на золото иностранным правительственным учреждениям и центральным банкам в соотношении 35 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма). Для сравнения: 6 сентября 2011 года стоимость унции на бирже кратковременно поднималась до отметки 1920 долларов.

В 1971 году президент США Ричард Никсон отменил привязку доллара к золоту. Это означало, что американская валюта больше не была обеспечен ничем, кроме долговых обязательств самих Соединенных Штатов.

По состоянию на 2017 год золото занимало 8-е место среди наиболее торгуемых международных товаров, общий объем торговли оценен в 331 млрд долларов США.

На момент подготовки этого материла цена одной унции составляла 1620,70 доллара США за унцию. В России один грамм благородного металла сейчас стоит 4051,63 рубля. Золотой резерв Российской Федерации к декабрю 2019 года составлял 2261 тонну.

При подготовке материала использован перевод сайта inosmi.ru