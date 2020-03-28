Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

На этой неделе ситуация постепенно вошла в свою колею — пугающий коронавирус стал просто фоном для обычных политических разборок. И то правда — вирусы приходят и уходят, а власть вечна.

С 23 марта в Киеве запрещено садиться в общественный транспорт — только по спецпропускам. Причём в первый день сажали в транспорт по любым документам, которые обосновывали необходимость проезда. А вот со спецпропусками тащили разбираться…

Дело в том, что в первый день спецпропуска тем же врачам и коммунальщикам раздать не успели, но ими уже начали барыжить сотрудники КГГА и подделывать талантливые люди.

Это слухи, распространяемые паникёрами. Но, поскольку мы живём на Украине, интуитивно понимаем — иначе и быть не может.

В понедельник на Украину прибыл самолёт с китайскими тестами на определение коронавируса. Внезапно оказалось, что тестов не миллион, как было анонсировано заранее, а всего 250 тыс.

Ответственные за перевозку лица заявляют, что тесты недодали китайцы, а их оппоненты — что тесты украли ответственные за перевозку лица.

То, что тесты не долетели, — правда. Что же касается версий, то мы предлагаем третью: «Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки, вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена» (Ильф, Петров «12 стульев»).

Арсен Аваков предложил ввести «тотальный карантин» с закрытием всех предприятий и чрезвычайное положение.

В ответ на недовольство олигархов он ответил: «Ну я же пошутил».

Чистая правда. Только сказал он не что пошутил, а что ЧП для борьбы с вирусом не помогает. Ну так он ведь не с вирусом собирался бороться…

Решая, вводить ли на Украине чрезвычайное положение или ситуацию, в Офисе президента провели мозговой штурм и установили, что ситуация — это когда страна ещё стоит, а положение — когда она уже лежит.

Наверное неправда, но похоже на правду.

СМИ сообщили, что бывший глава СБУ Валерий Хорошковский болен коронавирусом и изолирован в Александровской больнице. Вскоре он, однако, заявил, что совершенно здоров, и поехал домой. При этом он заявил, что строил страну для нас, а не для себя и не желает сидеть на шее у трудового народа.

Даже если Хорошковский последнюю фразу не говорил, это всё равно чистая правда — эту страну они строили для нас и очень удивились, оказавшись в одной лодке с нами. Это не коронавирус, а какой-то полковник Кольт — великий уравнитель…

В связи с увеличившимся количеством заболеваний депутатов коронавирусом, было решено найти место, где депутаты бы не заразились. Было решено снять Республиканский стадион — он большой, можно сидеть на безопасном расстоянии и на свежем воздухе. Авторов схемы остановила какая-то секретарша, выяснившая, что в 9 утра в Киеве на свежем воздухе будет +5 и депутатам будет немного холодно сидеть…

Похоже, история со стадионом была выдумкой. Но могла быть и правдой.

Владимир Зеленский назвал украинских врачей, которые борются с эпидемией, «киборгами», имея в виду не Шварцнеггера из "Терминатора", конечно, а тех «киборгов», которые защищали Донецкий аэропорт от пассажиров.

Это правда. Хотелось бы, конечно, чтобы борьба «киборгов» с вирусом закончилась бы немножко иначе, чем борьба «киборгов» за аэропорт.

Президент Зеленский сказал, что кто из украинцев не успел вернуться домой до закрытия границ 27 марта, тем займутся украинские дипломаты.

Это правда. Уже занялись. Певица Марув уже выяснила — наши своих не бросают, наши своих посылают в пешее эротическое путешествие.

Проект секвестра госбюджета, предложенный правительством, предполагает сокращение всех государственных расходов, кроме военных, и увеличение доли расходов на погашение внешнего долга.

На недоуменный вопрос депутатов, как же так, премьер-министр Денис Шмыгаль ответил:

— Они ж всё равно все съедят. А так деньги будут использованы с пользой.

Это неправда, но могло бы быть правдой, если бы у Шмыгаля это спросили.

В Ровно планируют установить памятник Степану Бандере. Паникёры и наймиты Путина смеются над этой святой украинской забавой, поскольку:

Во-первых, создатели макета памятника перепутали символику — у них голова Бандеры на фоне трезуба в виде меча, который был эмблемой его заклятого единомышленника Андрея Мельника.

Патриотическая общественность Ровно на это ответит, что таким образом создатели памятника осуществили посмертное примирение двух героев националистического движения.

Во-вторых, негоже этим заниматься, в то время когда свирепствует коронавирус.

Патриотическая общественность Ровно на это ответит, что коронавирус свирепствует именно потому, что памятника нет. Как построят — он в ужасе убежит. В Россию.

Это правда. Кроме того, что реакцию «патриотической общественности Ровно» мы спрогнозировали сами.

И хорошие новости: в Китае человек умер от поражения хантавирусом. Ну теперь-то мы все точно умрём!

Это правда. Жизнь вообще такая штука, смертность при которой стабильно составляет 100%.