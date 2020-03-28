Скандал в Одессе. Клиника университета не станет больницей для избранных. Фоторепортаж

На фоне наступающей на Украину эпидемии коронавируса в Одессе разгорелся новый скандал, в который оказались втянуты руководство медуниверситета, Одесская мэрия и даже СБУ. О том, как клиника Одесского медуниверситета чуть не превратилась в госпиталь для вип-персон, рассказывает Украина.ру

первые в истории независимой Украины ее министрам, топ-чиновникам, народным избранникам, отцам-основателям коррупционных схем, акулам откатов и просто олигархам придется на себе испытать все прелести отреформированной украинской медицины. Запертые в Украине, лишенные возможности привычного для них лечения в Австрии, Германии и Швейцарии, представители украинской элиты оказались лицом к лицу с убийцей, который с одинаковым безразличием лишит жизни как простого украинского селянина, так и народного депутата. Единственным спасением для тех, кто тридцать лет подряд закрывал больницы, унижал врачей нищенскими зарплатами и вымывал из медицины настоящих профессионалов, стала созданная ими же украинская медицина. В Одессе для элиты попытались выделить целую больницу. Когда «уже» опережает «ещё». Что показала эпидемия коронавируса на Украине © REUTERS, OGI/AP | REUTERS, OGI/AP | Перейти в фотобанк

Строптивый доктор

История скандала с клиникой медуниверситета на Тенистой, 8 началась благодаря смелости и гражданскому мужеству одного-единственного человека, Александра Тимакова, врача клиники медуниверситета, который публично заявил со своей страницы в сети Facebook о закрытии клиники и изгнании из нее всех пациентов.

«Всех сотрудников клиники отправляют в «вынужденный простой», — сообщил в социальной сети Тимаков. — Очень интересная формулировка. Ургентировать не разрешают, хотя пациенты приезжают с разными острыми состояниями. Мы их должны отправлять только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть девять аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, высококлассные специалисты, оказывается, не нужен ни университету, ни городу именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса… Хотя опыт Китая показал, что иногда нужно даже быстро строить дополнительные стационары, хоть и временно», — возмущается врач. — Пищеблок закрыли, а заведующей сказали, что со вторника здание будет охранять военизированная охрана… и в здание без разрешения никто не попадет».

Неудивительно, что волна возмущения, поднятая Тимаковым, была быстро подхвачена местными и центральными СМИ Украины. Впрочем, Одесский национальный медицинский университет, в подчинении которого находится клиника, давно стал источником скандалов. Еще с середины 2018 года между бывшим ректором университета Валерием Запорожаном и экс-министром здравоохранения Украины Ульяной Супрун началось противостояние за контроль над самым доходным вузом юга Украины, окончившееся победой опального ректора, о чем наша редакция уже писала.

В условиях эпидемии, когда выживание больных зависит от аппаратов искусственного дыхания, закрытие клиники, реанимация которой обладает девятью аппаратами ИВЛ и пятью кислородными концентраторами, генерирующими кислород на шесть коек, выглядит весьма странным. Поэтому Украина.ру решила лично проверить эту информацию.

Палаты люкс

Несмотря на скромный внешний вид, клиника Одесского медуниверситета последние три года пользуется репутацией стационара для избранных. Обветшалый фасад административного корпуса, построенный в начале 70-х годов прошлого века, скрывает за собой настоящий медицинский комбинат, в котором лечебное учреждение совмещено с современным отелем и мощным диагностическим мрт-центром «ЛидерМед». Если обойти фасад административного корпуса, открывается огромная клиника, больше похожая на санаторий, нежели на лечебное учреждение. Главный корпус медклиники, расположенный внутри территории, разделен на две части вдоль оси здания. Со стороны фасада находится главный вход, реанимационное отделение, операционные и общие палаты, а вот арьергард здания представляет собой вид типичной гостиницы со следами свежего ремонта. Отремонтированные одноместные и двухместные номера занимают все пять этажей здания и тянутся на всю длину корпуса. По самым скромным подсчетам, только индивидуальных палат со всеми удобствами в главном корпусе клиники оборудовано не менее семидесяти. Клиника расположена на территории, то есть 1,6 гектара, в одном из самых престижных районов города, больше похожа на красивый городской парк, нежели на депрессивные скверики большинства одесских больниц. На всех входах в корпус висят таблички, информирующие о закрытии клиники на карантин до особого распоряжения руководства. Однако постоянное движение людей в окнах и большое количество припаркованных машин во внутреннем дворе говорят об обратном. В клинике постоянно находится медперсонал. В «вынужденный простой» были отправлены все непрофильные коронавирусу специалисты, в числе которых оказался Александр Тимаков. Плюрализм во время чумы. В Украине нет самого необходимого для борьбы с эпидемией © REUTERS, Roman Baluk | REUTERS, Roman Baluk | Перейти в фотобанк

Больница с фейс-контролем

Впрочем, репутацию клиники на Тенистой как заведения для городской элиты в свое время пролоббировал даже Одесский горсовет. Комиссия по вопросам здравоохранения горсовета в августе 2017 года запретила скорой помощи производить неотложную госпитализацию в клиники университета на улицах Пастера и Тенистой, и это при острой нехватке мест в одесских больницах. Формальным основанием такого решения стало то обстоятельство, что больные, доставлявшиеся скорой помощью в клинику, не могли рассчитывать на бесплатные лекарства, предусмотренные муниципальной программой «Здоровье». Поскольку скорая помощь не проводит фейс-контроль своих клиентов, то в клиники медуниверситета доставляли профильных больных из всех социальных классов, в том числе и бездомных, что руководство медуниверситета не устраивало в принципе.

Удобно расположенная недалеко от фонтана и центра города, основных мест проживания одесской элиты, клиника на Тенистой удивительным образом не была внесена в перечень госпиталей для лечения коронавируса в Одессе. Вместо нее принимать пациентов с коронавирусом должны были Городская инфекционная больница, Областная клиническая больница, Областной онкологический диспансер и Одесский областной клинический медицинский центр, бывшая Больница водников. Все эти лечебные заведения суммарно обладают 65 аппаратами искусственной вентиляции легких, а кислородными концентраторами обеспечена только Областная клиническая больница. С учетом того, что городские больницы уже загружены больными, закрытие на карантин клиники, наиболее подходящей для лечения коронавируса, выглядело очень странным. Впрочем, это было странно для неосведомленных людей. Источники в правоохранительных органах Одессы, в том числе в прокуратуре, сообщают, что крупные чины этого ведомства уже забронировали себе места в клинике медуниверситета на случай тяжелого течения коронавирусной инфекции. Ведь негоже прокурорам, судьям и депутатам местных советов лечиться в общей палате с простыми смертными, когда для них созданы отдельные номера в институтской клинике.

В скандал вмешалось СБУ

Ситуация с клиникой на Тенистой вызвала большой общественный резонанс. Чтобы как-то урезонить зарвавшегося экс-ректора и разрядить волну возмущения, поднимаемую СМИ, в региональный конфликт пришлось вмешаться Офису президента через Службу безопасности Украины. 24 марта СБУ провела обыск по месту жительства Валерия Запорожана, в помещении ректората медуниверситета, а также у Юрия Сухина, сторонника Запорожана, исполняющего в данный момент обязанности ректора. Следственные действия проходили по старому уголовному производству о присвоении и растрате на сумму более 45 миллионов гривен. Посланный, таким образом, сигнал был услышан, и к вечеру 24 марта, то есть спустя несколько часов после окончания обысков, клиника официально стала в очередь на прием больных COVID-19.