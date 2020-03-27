Глава МВД Арсен Аваков набирает силу и угрожает власти Зеленского, МВФ обещает Украине денег, но для этого власти нужно продавить скандальные законопроекты в парламенте, а усиливающийся кризис может обвалить всю экономику страны

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Чрезвычайный Аваков

На неделе Кабинет министров ввёл режим Чрезвычайной ситуации по всей стране, карантин в разных городах ужесточается. По состоянию на 27 марта на Украине официально подтверждено инфицирование у 218 человек, пять человек из них скончались.

Также всю неделю обсуждалось возможное введение режима чрезвычайного положения, который гораздо жестче ЧС. «За» выступали, в частности, глава Минздрава Илья Емец и глава МВД Арсен Аваков.

ЧП так и не ввели, однако Аваков вновь показал свою силу и политические амбиции. Он предлагает Зеленскому использовать для уличных патрулей ультраправых радикалов, а также пытается решать стратегические вопросы страны.

Незаметная диктатура Авакова, замаскированная под карантин © Andrei Novitsky Руслан Бортник. По его словам, Аваков продолжает усиливаться, и наверняка Зеленский понимает риски этого процесса.

«Много кто в команде Зеленского относится к Авакову со страхом и даже ненавистью, но и обойтись без него не могут. Другого такого Авакова, другой такой фигуры, которая могла бы взять в этот кризисный период на себя управление охраной общественного порядка именно в структуре МВД, имела бы влияние на радикальные группы, сегодня в обойме власти нет», — пояснил эксперт.

Впрочем, сегодня еще усиление Авакова не подошло к критической точке, считает Бортник: хотя Аваков является таким себе теневым премьер-министром Украины, но еще к рубикону, после которого можно будет сказать, что Аваков сильнее и влиятельнее президента, пока что он не подошел.

«Если такой тренд будет усиливаться, я не исключаю, что в случае усиления кризиса Аваков может быть назначен формально премьер-министром Украины и реально сконцентрировать в своих руках полномочия, которые будут превосходить возможности президента и его команды», — сообщил политолог.

Второй после президента

Аваков еще в конце прошлого года восстановил свое влияние и фактически стал если не вторым, то третьим на тот момент по влиянию лицом в стране после президента. Об этом говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Сейчас он, думаю, что даже второй — из-за карантина.

Аваков, человек с опытом и организационными способностями, сейчас нужен Зеленскому, но и президент, и особенно его окружение не очень доверяют министру внутренних дел.

Именно по этой причине даже не рассматривалась кандидатура Авакова на пост премьера. Была отвергнута и идея назначить Авакова вице-премьером, который курировал бы силовиков, — именно для того, чтобы не допустить его чрезмерного усиления», — рассказал Фесенко.

От коломойщины к аваковщине. Чисто украинский исход © Yulia Babych Даниил Богатырёв.

Он напоминает, что в конце прошлой недели в сети наблюдалась информационная кампания, когда «советники Авакова, его люди, подконтрольные ему эксперты и, скажем так, лояльные ему СМИ раскручивали вот этот тезис о необходимости введения чрезвычайного положения. Но потом этот тезис в информационном пространстве был переломлен тезисом о том, что, наоборот, не надо вводить чрезвычайное положение из-за того, что оно нанесет большой урон экономике».

Нет согласия даже внутри «Слуги народа»

В подвешенном состоянии на неделе оказалась Верховная Рада. Несколько депутатов заразились коронавирусом, но карантина по-прежнему нет, и уже в воскресенье может состояться внеочередная сессия.

На ней могут рассмотреть скандальный «антиколомойский» закон о запрете возврата банков прежним владельцам. Принятия документа требует МВФ.

Скорее всего, внеочередная сессия состоится, но пока перечень вопросов не определен, говорит Руслан Бортник. По его словам, остро стоит вопрос дефицита бюджета: «разные группы влияния борются за то, чтобы их направления не сократили, а сократили другие направления», это первое.

«Второе — это вопрос, связанный с главным пакетом законов МВФ в части недопущения возврата «ПриватБанка» Коломойскому и других национализированных или обанкроченных банков их владельцам.

Сюда же относятся и законы, связанные с введением рынка земли. Тоже очень дискутивный блок вопросов, и голоса под это решение не удается пока что собрать.

И третья группа вопросов связана с социальной сферой, усилением социальной защищенности врачей, созданием стабилизационного фонда — создать-то можно, но где денег взять, чтобы наполнить такой фонд?

Вот эти вопросы обсуждаются для повестки дня, но все они во взвешенном состоянии. Нет даже внутри команды власти единого отношения к голосованию за эти законы», — обрисовал ситуацию эксперт.

В масках и на стадионе? Как будет работать Рада в период эпидемии © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Владимир Фесенко также не уверен, что заседание Рады состоится.

«Первая проблема — еще не готов окончательный пакет законопроектов. Вторая проблема более важная — неясно, сколько депутатов смогут физически присутствовать. Кто-то заболел, кто-то не в Киеве, а кто-то и побаивается приезжать на сессию», — пояснил политолог.

А Даниил Богатырёв считает, что на внеочередной сессии будет дорассматриваться законопроект об открытии рынка земли. Он подчёркивает, что 27 марта вышло заявление МВФ, в котором было сказано, что очередной кредит будет выделен Украине только после принятия закона об открытии рынка земли, а также закона о невозвращении «ПриватБанка» Коломойскому.

Следовательно, депутаты займутся именно этими вопросами.

Пока не дефолт, но… почти дефолт

Острейшей проблемой Украины, вслед за эпидемией, становится экономический кризис. Официальные лица уже говорят о падении ВВП минимум на 5%, падает промышленность, падает курс гривны, бюджет катастрофически недополучает доходы — его будут пересматривать.

Теоретически может помочь МВФ, но для этого властям нужно продавить в парламенте болезненные и скандальные законы.

«Не только Украина, но и многие другие страны, у которых не хватает собственных финансовых ресурсов, сейчас обращаются за помощью к Международному валютному фонду… Сейчас это главный возможный ресурс поддержки.

Фесенко: Стихийный дефолт может стать экономической и социальной катастрофой © wikipedia.org

Тренды ухудшаются, ведь даже прогнозы по некоторым из мировых экономик дают сегодня по 20-30% падения ВВП в случае продления карантинов, в случае продления эпидемиологического кризиса. Об этом говорит Руслан Бортник.

Он отмечает, что Украина сделала «ощутимый шаг… Не будем говорить слово «дефолт», скажем, к необходимости очередной реструктуризации внешних долгов».

«Правительство предлагает пересмотреть бюджет на 2020 год, который стал нереалистичным, несмотря на то что он еще недавно, по большому счету, принят, в правительстве предлагают уменьшить дефицит на 200 млрд гривен — на текущий момент это сопоставимо с $7 млрд.

Но это только начало кризиса, и очевидно, что если Украине не удастся реструктуризировать внешние выплаты, выплаты по долгам, то действительно страна может оказаться неспособной выплачивать свои долги, и в стране может начаться макроэкономический кризис», — сообщил эксперт.

Пока социальные обязательства государство выполняет, но сбор налогов в феврале составил 60% от запланированного, и без серьезной внешней поддержки Украина сможет вовремя выплачивать пенсии, зарплаты, выполнять социальные обязательства самое позднее до июля-августа.

«После этого может всё остановиться, и поэтому сегодня ведется диалог с Международным валютным фондом, поэтому ищут кредитные ресурсы внутри страны, у украинских олигархов. Страна действительно сделала ощутимый шаг к финансовому коллапсу», — заявил Бортник.

Китай как спасение экономики

По словам Даниила Богатырёва, сейчас на Украине активно раскручивается информация о том, что якобы украинскому посольству в Китае дали задание там просить займа.

Украине грозит дефолт не только из-за коронавируса — Гончарук © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Тем более что Китаю в стратегической перспективе выгодно ввозить свои товары через территорию Украины, потому что основной рынок сбыта китайских товаров в Европе — это Южная Европа. И на территории Украины очень удобно разворачивать вот этот вот новый «Шелковый путь» в сторону Южной Европы. У нас для этого есть инфраструктура железнодорожная», — рассказал политолог.

Впрочем, уверен он, развернуться в экономическом и политическом плане Украине к Китаю Запад просто не даст.

«Кредит, я думаю, взять у Китая нам дадут, а вот активизировать с ним какое-то серьезное экономическое взаимодействие, а тем более политическое, Украине, скорее всего, не позволит Запад, не позволят Соединенные Штаты в первую очередь», — сказал Богатырёв.