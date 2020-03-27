По состоянию на 15:00 27 марта в мире зафиксировано почти 543 тысячи случая заражения коронавирусом COVID-2019. Больше 24 тысяч человек скончались, свыше 124 тысяч заболевших вылечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Италии от коронавируса скончались больше 8 тысяч 200 человек, в Испании — почти 4,5 тысячи, в Китае — почти 3,3 тысячи, в Иране — больше 2,2 тысячи, во Франции — почти 1,7 тысячи человек, в США — почти 1,3 тысячи, в Великобритании — около 600 человек, в Нидерландах — чуть больше 400, в Германии — почти 300, в Бельгии и Швейцарии — около 200, в Южной Корее —131 человек.

Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, не достигает 100.

Ситуация в России

В России подтвердили 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах. Общее число заболевших — 1 тысяча 36 человек. Более 40 вылечились и выписаны из больниц.

Власти подтвердили третий случай смерти в России. Как и два предыдущих, он произошел в Москве. Скончавшаяся пациентка — 70-летняя женщина. В течение пяти дней она лечилась самостоятельно и не обращалась к врачам. При поступлении в одну из городских больниц у нее была подтверждена двухсторонняя пневмония.

Всего в столице зафиксировали 157 новых случаев, в Крыму — 12, в Подмосковье — 8, в Волгоградской области — 3, по двое заболевших — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, а также в Дагестане и Татарстане. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (703), Московской области (49), Санкт-Петербурге (26) и Свердловской области (20).

Московскую больницу имени Филатова приготовили к приему пациентов с коронавирусом. В больнице есть 146 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Для пациентов с коронавирусом выделено 1,3 тысячи коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации. Пациентов с подтвержденным диагнозом будут размещать отдельно.

В московской мэрии заявили, что нерабочая неделя в столице может быть продлена в зависимости от развития ситуации. Все регионы страны перешли на режим повышенной готовности, о новых ограничительных мерах власти сообщают практически ежедневно.

В Москве закрывают все магазины (кроме продуктовых) и салоны красоты. Столичные рестораны, кафе, бары и столовые будут работать только на вынос или в режиме доставки, принимать посетителей им запрещено.

Власти также решили закрыть для посещения ВДНХ, Центральный парк культуры им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьбу «Кусково».

Работа кафе и ресторанов (кроме дистанционной торговли) останавливается по всей стране до 5 апреля.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо распространить ограничительные меры, принятые в Москве, на все регионы России. Он попросил россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции в связи с коронавирусом, отказаться от развлечений и всех поездок, кроме экстренных, и оставаться дома.

Коронавирус и Украина

Число заболевших коронавирусом на Украине, по данным Минздрава, увеличилось до 218 человек. Подтверждены пять летальных случаев, четверо человек выздоровели.

За рубежом зафиксировали смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса.

Продолжает расти и количество заболевших в Киеве. В украинской столице подтвердили еще 8 случаев инфицирования. Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин в возрасте от 43 до 59 лет.

Хоронить умерших от коронавируса жителей столицы рекомендуется в патологоанатомических мешках.

На Львовщине подозревают коронавирус у 119 человек. На Закарпатье подтвержден первый случай коронавируса. В Черновицкой области зафиксировали пять новых случаев коронавируса: среди инфицированных двое детей.

В Днепре сразу дюжина вернувшихся из Польши украинцев сбежала из-под карантина. Их разыскивает полиция.

При этом в Штабе по ликвидации ЧС рассмотрят возможность открытия продуктовых рынков. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что часть рынков сможет работать в случае соблюдения всех санитарных и противоэпидемических правил безопасности. Однако из-за большого скопления людей в таких торговых точках большинство из них все же будет закрыто во время карантина.

Опрос исследовательской компании «Градус» показал, что в условиях жесткого карантина у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% — на полгода или больше.

Ситуация в мире

США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом. В одном только Нью-Йорке насчитывается более 30 тысяч заболевших. Хуже статистика только в Италии. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах.

Число безработных в США после вспышки эпидемии коронавируса превзошло все прогнозы и составило 3,3 миллиона человек.

В США разработали тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут. Производитель уже направил его для одобрения в Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов.

Американский актер из сериала «Клан Сопрано» Марк Блум умер в возрасте 69 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

В Италии у 10 младенцев обнаружили коронавирус. Все случаи заражения детей произошли вскоре после рождения через контакт с ближайшими родственниками.

Италия отказалась согласовывать итоговый документ саммита Евросоюза. Премьер Джузеппе Конте заявил, что предлагаемые меры для борьбы с новой угрозой устарели. В частности, Рим не устроили финансовые механизмы, которые использовались для преодоления европейского долгового кризиса в 10-14-м годах.

Эммануэль Макрон заявил о рисках для ЕС и Шенгена. Президент Франции уверен, что единая Европа не выживет, если лидеры стран-участниц не проявят солидарность в борьбе с распространением заболевания.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что сданный им тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

В руководстве одной из лондонских больниц предупреждают, что больницы Лондона ожидает «цунами зараженных коронавирусом». Также, по словам одного из врачей, медицинские учреждения начинают испытывать нехватку коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких.

Французские власти неустанно ужесточают ограничительные меры борьбы со вспышкой заболевания. Любителям пробежек на свежем воздухе теперь нельзя удаляться от дома больше, чем на километр, и оставаться на улице дольше часа. Сотни тысяч полицейских патрулируют улицы французских городов. Нарушителей правил карантина ждет тюрьма сроком на шесть месяцев. Известны случаи, когда людей штрафуют, если они находятся в машине по двое. Выходить за продуктами может только один член семьи.

Между Словенией и Сербией назрел дипломатический конфликт: Сербия закрыла границы, оставив на территории Словении около 100 своих граждан. Все они приехали в Словению на заработки, потеряли работу, но вернуться домой не могут. По словам словенских властей, большинство из них живут в автомобилях.

Экономика Сингапура сократилась на 10% с начала года по сравнению с показателями предыдущего квартала.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица