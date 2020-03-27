Пандемия не намерена отступать. И коронавирусом уже охвачены самые отдаленные уголки планеты. Принцы и звезды Голливуда заражены вирусом, а на карантин ушли более миллиарда человек. Мы собрали новую пятерку фактов о современном проклятии человечества

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Коронавирусом заразился наследник британской короны — принц Чарльз. Ему 71 и, как уже шутят в соцсетях, он наконец-то дождался свою «корону». Главред журнала «Русская жизнь» Александр Тимофеевский первым написал об иронии судьбы: «Принц Чарльз заразился, дай Бог ему поскорее выздороветь, от всей души желаю. Но какая насмешка судьбы: получил Чарльз свою корону, дождался».

Престолонаследник находится с супругой на карантине и чувствует себя хорошо, сообщают источники. «Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У принца слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась. Согласно рекомендациям правительства, пара находится в самоизоляции дома в Шотландии», — говорится в заявлении канцелярии. Скорее всего, Чарльз заразился на встрече с князем Монако Альбером II, который тоже подхватил вирус. Об этом сообщает и издание Daily Mail. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

2-е место

Князь Монако Альбер II стал первым руководителем государства, которого одолел Covid-19. Шестидесятидвухлетний монарх переносит болезнь в легкой форме. Она началась у него нетипично — с насморка. И только позже присоединились характерные симптомы — кашель и повышенная температура. «За князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя «Принцесса Грейс». Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах. Он поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также со своими ближайшими сотрудниками», — сообщается в заявлении княжеского дворца.

3-е место

Кто споет «Этот день Победы…» на главном торжестве 9 мая? Народный артист России Лев Лещенко находится в реанимации в московской больнице в Коммунарке. Туда отправляют всех пациентов с подтвержденным или предполагаемым диагнозом "коронавирус". Именно поэтому в прессе появилась информация о заражении Лещенко Covid-19. Певец находится в тяжелом состоянии, у него двухстороннее воспаление легких. По словам его родных, наличие вируса в организме еще не подтверждено, результатов теста еще нет.

Журналист Аркадий Бабченко, известный своими хейтерскими постами в Facebook, написал по этому поводу сообщение: «Сам Лещенко в распространение вируса не верил и уверял поклонников, что все это делается ради раздувания паники. Вернувшись из Соединенных Штатов, певец не стал соблюдать режим самоизоляции и расхаживал по тусовкам. После приезда Лев Валерьянович побывал на празднике в честь дня рождения Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого. Поздравить юбиляршу прибыли практически все знаменитости Москвы. Крутой устроил роскошное празднество для любимой сестры. Лев Лещенко при встрече расцеловал генерала Громова, и теперь его жена Фаина очень переживает. Позже он стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!», посвященной памяти Валентины Толкуновой. Рядом с артистом за одним столом находились 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича — Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры».

4-е место

С подозрением на коронавирус госпитализирован Игорь Николаев — певец и композитор. Такую информацию распространил телеграм-канал "112". Народного артиста также направили в больницу в Коммунарке. Сообщается, что последними, с кем контактировал Николаев, были коллеги по цеху — Валерия и Иосиф Пригожин, Надежда Бабкина, Стас Михайлов, Алла Пугачева. Быстряков сказал, какие предвыборные обещания Зеленскому помог выполнить коронавирус © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

5-е место

«Модную болезнь» подхватил и писатель Борис Акунин. Именно так он охарактеризовал свое заражение Covid-19 на своей странице в Facebook. А еще написал, что не так страшна болезнь, как ее малюют. Писателю 63 года? и он как раз в ходит в группу риска. После выздоровления писатель пообещал поделиться своими впечатлениями. Акунин находится сейчас в Лондоне, где ситуация с коронавирусом наgряженная. Высокие темпы распространения вируса вынудили власти отказаться от прежнего плана по «выработке коллективного иммунитета» и все же ввести повышенные меры борьбы с ним — всеобщий карантин.