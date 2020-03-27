Италия ужесточает штрафы за нарушение карантина до 3000 евро. На другом конце света бразильская полиция разгоняет отдыхающих на пляже вертолётами

В Индии полицейские дубинками вколачивают в головы манифестантов мысль о необходимости соблюдать запрет на проведение массовых мероприятий.

Иордания. За то же нарушение арестованы 1600 человек. Британия. Нельзя собираться больше двух, иначе полиция имеет право вас задержать.

Дубай. Арестована женщина, призывавшая игнорировать официальный карантин.

США. В Орландо задержан мужчина, нарушивший комендантский час.

Франция. За неделю власти выписали 40 тысяч штрафов за нарушение правил безопасности во время эпидемии, сообщается о сотнях задержанных.

В Эстонии правительственная кризисная комиссия распорядилась создать аналитическую программу, которая поможет воспрепятствовать распространению коронавируса. Для этого будут использоваться анонимные данные электронной связи, другими словами — мобильное позиционирование. Цель анализа — выяснить, как эстонцы воспринимают меры, которые были применены в связи с чрезвычайным положением в стране. Первым шагом станет анализ передвижения людей до и после введения режима карантина. Испания становится вторым по смертности очагом коронавируса в Европе после Италии © REUTERS, Nacho Doce | REUTERS, Nacho Doce | Перейти в фотобанк

Но если посмотреть на велосипедистов и бегунов, заполонивших нью-йоркские парки, на туристов, осматривающих британские достопримечательности, и на группы людей, шатающихся по многолюдным пляжам Калифорнии, возникнет впечатление, что никакой опасной пандемии в мире нет, отмечается на сайте американского телеканала CNN.

Но число заболевших продолжает расти, и Италия может многое рассказать о том, что будет дальше. Когда там возникла эпидемия, власти стали вводить режим строгой изоляции в «красных зонах» на севере. Однако болезнь продолжала распространяться, и 9 марта строгую изоляцию объявили по всей стране. Нарушителям пригрозили штрафом в размере 232 доллара и шестимесячным тюремным сроком.

Но после этого сотни тысяч итальянцев получили от полиции повестки за нарушение запрета, а представитель Красного Креста Китая на прошлой неделе заявил, что хотя в Италии приняты самые строгие из числа европейских стран меры, они оказались недостаточно жесткими.

На помощь призвали военных, чтобы они помогли обеспечить выполнение правил, так как количество жертв коронавируса резко увеличилось, а больницы уже не справлялись с колоссальной нагрузкой. К минувшим выходным только за два дня в стране умерло свыше 1400 человек, власти были вынуждены ввести еще более строгие ограничения. Коронавирус в Европе: Италия опередила Китай по числу умерших, Меркель вспомнила о Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Европа приняла от Китая эстафетную палочку эпицентра пандемии, но многие страны так ничему и не научились на горьком опыте Италии.

В Лондоне люди устремились в парки, чтобы в солнечные выходные насладиться хорошей погодой, хотя правительство рекомендовало населению сидеть дома. Британский премьер Борис Джонсон ужесточил меры по борьбе со вспышкой и фактически ввел режим строгой изоляции.

«Людям разрешается покидать свои дома лишь в некоторых ограниченных целях», — заявил он, после чего назвал четыре основные причины, по которым граждане могут выйти на улицу: купить предметы первой необходимости, раз в день заняться физическими упражнениями, оказать медицинские услуги и пойти на работу, если это жизненно важно.

Джонсон добавил, что полиция будет обеспечивать выполнение этих правил, разгоняя сборища людей и выписывая штрафы.

Однако профессор Школы бизнеса Университета Уорвик Ник Чейтер считает, что принятых мер совершенно недостаточно. Западные лидеры подают «весьма неоднозначные сигналы», постепенно закрывая бары, рестораны, театры и школы. Чейтер призвал общество прислушиваться к советам, чтобы не допустить распространения Covid-19.

«Когда людям вежливо и мягко рекомендуют что-то сделать, не следует считать, что они обязательно будут прислушиваться к этим советам, — сказал он. — Дело в том, что у них подспудно возникает впечатление, будто это не так уж и важно. Будь это важно, власти говорили бы по-другому. Ведь никто не говорит: «Мы советуем вам не переходить улицу на красный свет, мы советуем соблюдать правостороннее движение». Нет, нам просто говорят, что мы обязаны поступать так-то и так-то. А если мы так не поступаем, мы нарушаем закон». Жизнь в пандемии. Американцы вооружаются, биржевые индексы падают, канадцы не поедут на Олимпиаду в Токио © REUTERS, Lucas Jackson/File Photo | REUTERS, Lucas Jackson/File Photo | Перейти в фотобанк

Западные страны с неохотой вводят драконовские меры строгой изоляции, которые очень быстро ввел Китай, как только там началась вспышка коронавируса. Вместо этого правительства Британии, Германии и Австралии советуют людям соблюдать правила социального дистанцирования, а компаниям — наладить работу персонала на дому.

В выходные дни толпы людей устремились на калифорнийские пляжи, на маршруты для пеших прогулок и в парки, демонстративно игнорируя предписание властей избегать близких контактов друг с другом. На знаменитый австралийский пляж Бонди приходили тысячи людей, пока власти в субботу не закрыли его для публики.

Депутат английского парламента Нил Койл разместил в Твиттере снимок переполненного поезда и заявил, что обратился к правительству с просьбой об уголовном преследовании безответственных работодателей, которые рискуют жизнью людей и нашей системой здравоохранения. Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Возмущенные пользователи делятся в соцсетях снимками заполненных людьми улиц и туристических достопримечательностей, называя пренебрегающих правилами "КОВИДиотами". Отпускники ринулись в отдаленные районы, из-за чего возникли опасения, что маленькие местные больницы быстро переполнятся.

Однако Чейтер отмечает, что этого недостаточно. «Налицо огромный провал в общении, — сказал он. — Мы смотрим на Китай, мы можем посмотреть на Корею, и мы увидим, что там стратегии реально работают, что они не просто теоретические».

Китай уже сообщил о том, что новых случаев заболеваний в стране нет. Правда, из-за таких мер некоторые жители больше месяца не покидали свои квартиры, а в экономике начался резкий спад.

Некоторые европейские страны принимают более действенные меры, чтобы замедлить распространение вируса. Во Франции органы власти выписали тысячи штрафов за нарушение запрета на все поездки, кроме жизненно важных, и начали закрывать все больше парков и пляжей.

Однако Чейтер считает, что власти должны сделать свои правила и рекомендации обязательными для выполнения. И сделать это надо как можно быстрее — пока не поздно, предупреждает он.

Людям, отправленным по домам, остается работать "на удаленке", глазеть в окно или в телевизор и резко увеличивать свою активность в социальных сетях. Официально: коронавирус добрался до Тернополя © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Там владельцы малого и среднего бизнеса делятся невеселыми мыслями о том, как будут выживать во время эпидемии и надолго ли хватит финансовой подушки безопасности.

Русскоговорящая жительница Нью-Йорка сообщает, как изменилась повседневная жизнь его обитателей. Метро и автобусы продолжают функционировать, ибо работникам важнейших служб надо как-то добираться на работу.

Те, у кого есть маски, стараются ходить в масках везде, но пока их не хватает. Работники госпиталей призывают жертвовать маски N95, которые народ скупал упаковками в строительных магазинах и не использует.

Бедные беременные женщины мечутся между родами дома с акушеркой, так как боятся короновируса, и родами в госпитале, большинство госпиталей в городе теперь не позволяют даже мужу присутствовать на родах и не разрешают посещать после родов.

Власти пригнали плавучий госпиталь, корабль на 1000 коек для больных не с короновирусом, чтобы разгрузить госпиталя хоть немножко. Около 3000 врачей на пенсии вышли обратно на работу, чтобы помочь своим коллегам, среди заболевших уже немало полицейских и врачей.

В сети популярностью пользуются сообщения из Бразилии. На одном видео видно, как группа полицейских пытается разогнать по домам молодых людей, собравшихся на пляже. Последние активно сопротивляются, и полиция открывает огонь резиновыми пулями, а затем кидает гранаты со слезоточивым газом. Полиция заблокировала город в Тернопольской области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Жители нескольких районов Рио-де-Жанейро получили сообщения от неких представителей преступного мира, в которых объявляется комендантский час в связи с пандемией коронавируса. В них говорится, что они не должны выходить на улицу после 8 часов вечера. «Любой, увиденный на улице после, научится уважать других», — прозрачно намекают бандиты.

В другом сообщении говорится: «Мы хотим лучшего для народа. Если правительство не способно справиться, это сделает организованная преступность».

В соцсетях активно обмениваются идеями и рецептами изготовления лицевых масок из подручных материалов, от марли до туалетной бумаги.

В Испании парня оштрафовали на 600 евро за то, что тот во время карантина пошёл в магазин и купил только пиво. Его поход в магазин был признан случаем не первой необходимости.

В видео, снятом в каком-то испанском городке, показано, как полицеские жестко, с применением силы, арестовывают некую любительницу бега. Ее обращение за помощью к жителям, наблюдающим с балконов за процессом исполнения закона, вызывает бурю негативных откликов, часто в нецензурной форме: «Дура! Безответственная идиотка!», «Ребята, вы всё правильно делаете!» — кричат многие, обращаясь к полицейским.

Есть место и шуткам. Например, для среднестатического американца лучший способ узнать, есть ли у него коронавирус, это кашлять в лицо богатому человеку и ждать результатов его теста.

При подготовке текста использованы материалы сайтов inosmi.ru и pikabu.ru