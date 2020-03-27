Украина оказалась в центре очередного международного скандала. На этот раз лишиться работы рискуют десятки тысяч украинских моряков, дипломы которых могут признать недействительными за пределами Украины

Украина, получившая от Советского Союза торговый флот и мощную сеть подготовки морских кадров, продолжает терять щедрое наследство. Свой флот в виде самой крупной в мире судоходной компании «Черноморское морское пароходство» украинское государство промотало за первые 10 лет независимости, а теперь рискует потерять и моряков.

На пути в чёрный список

Проблемой для Украины стало заявление Комитета по безопасности на море Международной морской организации. Оказалось, что Киев не выполнил требований Международной морской конвенции о подготовке и дипломировании моряков, не предоставив отчетность по системе подготовки кадров. Отчет Мининфраструктуры Украины, поданный в начале прошлого года, был возвращен профильным комитетом организации обратно с требованиями устранить в нем ряд замечаний. Однако Мининфраструктуры просто проигнорировало требования международной организации, пропустив, таким образом, сроки подачи отчетности, которые истекли в январе 2019 года.

Международная морская организация, или ИМО, является уважаемым международным институтом, специализированным учреждением ООН, ответственным в том числе за решение юридических вопросов, связанных с международным судоходством. Несмотря на рекомендательный характер резолюций ИМО, решения этой организации воспринимаются страховыми и судоходными компаниями как обязательные для исполнения. Украинские моряки в итальянских тюрьмах: судьба контрабандиста © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Такая халатность Мининфраструктуры может привести к тому, что на ближайшем заседании Комитета по безопасности на море Украину могут внести в перечень стран, которые не соблюдают требования конвенции и, соответственно, в чёрный список Международной морской организации. Это автоматически приведет к лишению украинских моряков квалификационных документов.

На практике это значит, что украинские моряки потеряют право работать на иностранных судах, а специалисты, которые в этот момент окажутся в рейсе на иностранном судне, будут заменены сразу по истечению контракта. Письмо с таким предупреждением уже было направлено в Украину и Великобританию.

«Левые» дипломы и «липовые» рейсы

Формально основные претензии ИМО к Украине свелись к ряду несоответствий законодательства Украины международным конвенциям — отсутствию ступеней высшего образования и специальностей, которые присваиваются капитанам дальнего плавания, механикам и электромеханикам первого разряда, а также бездействию Координационного совета по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Отдельным списком шли вопросы по устаревшей материальной базе специализированных учебных заведений, практической подготовке учащихся, которая не отвечает критериям организации.

Однако главной причиной, побудившей ИМО всерьез взяться за Украину, стала вопиющая коррупция, царящая в сфере профессиональной подготовки кадров. Не секрет, что на Украине можно легко купить поддельные дипломы морских вузов. Каждый год выявляются десятки подобных фактов.

Помимо поддельных дипломов, существует более серьёзная проблема: учебно-тренажерные центры повышения квалификации, формально аттестованные в Мининфраструктуры, но не имеющие необходимого оборудования, тысячами выдают сертификаты о прохождении моряками курсов повышения квалификации. Не стоит говорить, что реальная подготовка таких специалистов оставляет желать лучшего.

Отдельной проблемой являются и «липовые» рейсы. Дело в том, что для получения рабочего диплома или повышения класса моряку необходимо пройти плавательную практику. Зачастую такой плавценз приобретается, так сказать, не отходя от кассы: стоимость полугодичной плавательной практики в Одессе в среднем стоит 300 долларов.

Шутки с ИМО плохи

Поскольку факты коррупционных нарушений в этой сфере у всех на слуху, но практически недоказуемы, ИМО взялось за Украину с формальной стороны. Однако удивляет реакция Мининфраструктуры Украины, которое в этой ситуации не удосужилось даже ответить уважаемой морской организации на ее требования. Возможно, вопросы, поставленные ИМО, оказались настолько неудобными для Киева, что лучшим ответом на них стало молчание.

Впрочем, одной угрозой включения Украины в чёрный список Киев не испугать. Однако в письме ИМО отдельно предупреждает Украину, что включение в этот перечень автоматически приведёт к непризнанию квалификационных документов украинских моряков иностранными государствами.

Шутки с ИМО плохи, ведь эта Международная морская организация регулирует подготовку моряков во всех странах мира. Страны, подписавшие конвенцию Международной морской организации, имеют право сами лицензировать учебные заведения, готовящие моряков. Но они должны следить за соблюдением правил и ежегодно отчитываться перед профильной организацией. Азов и Мюнхен. Почему задержали очередное украинское судно © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Добро пожаловать в Новороссийск

Для простых граждан Украины попадание в чёрный список ИМО может обернуться настоящей катастрофой, около 70 тысяч украинских моряков, работающих по всему миру, ежегодно приносят в Украину три с половиной миллиарда долларов.

После внесения страны в чёрный список, украинские моряки вынуждены будут подтверждать свои дипломы в странах, образование которых не вызывает вопросов у ИМО. Учитывая язык обучения и географию, этим государством вероятнее всего станет Российская Федерация.

С учётом того, что Россия упростила получение гражданства для граждан Украины, получать новое образование в Новороссийском морском университете имени Ушакова или Ростовской мореходке побегут даже самые заядлые русофобы. В противном случае украинцам придется искать аналогичное, но неподъемно дорогое образование в странах ЕС или поменять океанский лайнер на днепровскую баржу с арбузами, где международный диплом не нужен.

По грузинскому сценарию

Украине стоит серьёзно обеспокоиться этой угрозой, ведь предупреждения ИМО подтверждены практикой аналогичных действий в отношении Грузии. Почти сразу после принуждения Грузии к миру в августе 2008 года ИМО довольно жестко реформировало систему морского образования этой страны, отправив Грузию в чёрный список, тем самым лишив грузинских мореплавателей рабочих дипломов. Причем предварительные действия ИМО в отношении Грузии в точности соответствуют тому протоколу, которым сейчас пугают Украину.

После такой жесткой перезагрузки системы морского образования Грузии грузинские моряки начали массово решать вопросы в украинских вузах.

Надо заметить, что численность грузинских моряков выглядит скромно на фоне числа украинцев, зарабатывающих в море. По оценкам ИМО, Украина занимает пятое место в мире среди стран-поставщиков моряков для торгового флота.

Заседание по украинскому вопросу в ИМО назначено на середину мая, но с учетом пандемии коронавируса это решение может быть перенесено на более поздние сроки.

Пока Мининфраструктуры бездействует, у украинских моряков появились более насущные проблемы. Крюинговые агентства из-за остановки авиасообщений приостановили смену и набор новых экипажей, а моряки, которые оказались в море до начала пандемии, продлевают контракты.

В целом двойной удар по морской отрасли Украины может оставить десятки тысяч украинцев без работы. А Украину — без миллионов долларов валютных поступлений.