К шести часам вечера 26 марта в мире коронавирус выявили у 491 623 человек. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса, специалисты которого отслеживают распространение пандемии в режиме реального времени

В Китае, откуда коронавирус начал свое шествие по миру, эпидемия идет на спад. Общее количество выздоровевших в Поднебесной достигло 74 181 человека.

В Европе, где сейчас находится центр пандемии, по-прежнему самая тяжелая ситуация складывается в Италии. В этой стране количество умерших почти в два раза превышает число погибших в КНР: более 7,5 тысячи на Аппенинах против почти 3,3 тысячи в Китае.

В Испании зарегистрировали немногим более 56 тысяч заболевших, свыше четырех тысяч из которых скончались.

В США — более 69 тысяч случаев коронавирусной инфекции и более тысячи смертей.

Коронавирус на Украине

К 26 марта на Украине коронавирус диагностировали у 156 человек. Жертвами пандемии стали пять человек, один пациент сумел побороть болезнь. В столице, по словам мэра Виталия Кличко, количество зараженных достигло 40 человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 26 марта

В администрации президента готовятся к росту заболеваемости и планируют приспособить под госпитали дворцы спорта в Киеве, Запорожье и в одном из городов на Западной Украине.

Тем временам Кабмин Украины разрабатывает мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции, планируется, что в будущем этот девайс будет сообщать о контакте с зараженным.

Не все граждане Украины готовы к изоляции во время карантина. Так, полиция Харьковской области разыскивает 10 украинцев, девять из которых прибыли рейсом из Парижа и после контакта и с больным коронавирусом указали ложные данные.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который возглавил Антикризисный штаб, в Facebook опроверг информацию о том, что правительство распорядилось создавать особые палаты с охраной для чиновников, которые лечатся от коронавируса.

В четверг, 26 марта, руководимый им Кабмин решил смягчить правила карантина и разрешил водителям маршруток возить более 10 человек.

В России

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 случая коронавируса.

Только в Москве выявили 136 инфицированных, семь — в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В медицинском центре в Комммунарке с двусторонним воспалением легких находится Народный артист РСФСР 78-летний Лев Лещенко. СМИ сообщили, что у певца диагностировали коронавирус. Однако, по словам его друга Владимира Винокура, результаты анализов Лещенко пока неизвестны.

«Нормально он себя чувствует, не собирается ни в какой мавзолей идти. Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70 лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним», — рассказал Винокур.

В мире

Среди членов экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» обнаружили новых заболевших COVID-19. Ранее сообщалось о трех инфицированных. Несмотря на это, боевой корабль продолжает службу и направляется на базу в Гуам.

Всего среди американских военных моряков зафиксировали 104 случая коронавирусной инфекции.

Аналитики крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase оценили потери одной из крупнейших экономик мира из-за пандемии коронавируса. По их подсчетам, ВВП США во II квартале упадет на 25%.

Вечером 26 марта израильский национальный авиаперевозчик El Al прекратит все зарубежные рейсы.

Лидеры стран Евросоюза рассматривают план срочных мер по противодействию последствиям пандемии коронавируса, который председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал новым планом Маршалла.

В Казахстане, где к 26 марта подтвердилось 109 случаев заболевания, скончалась первая пациентка. Столица республики Нур-Султан и крупнейший мегаполис Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица