В Китае, откуда коронавирус начал свое шествие по миру, эпидемия идет на спад. Общее количество выздоровевших в Поднебесной достигло 74 181 человека.
В Европе, где сейчас находится центр пандемии, по-прежнему самая тяжелая ситуация складывается в Италии. В этой стране количество умерших почти в два раза превышает число погибших в КНР: более 7,5 тысячи на Аппенинах против почти 3,3 тысячи в Китае.
В Испании зарегистрировали немногим более 56 тысяч заболевших, свыше четырех тысяч из которых скончались.
В США — более 69 тысяч случаев коронавирусной инфекции и более тысячи смертей.
Коронавирус на Украине
К 26 марта на Украине коронавирус диагностировали у 156 человек. Жертвами пандемии стали пять человек, один пациент сумел побороть болезнь. В столице, по словам мэра Виталия Кличко, количество зараженных достигло 40 человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
При этом умершие в столице Украины от коронавируса вряд ли смогут рассчитывать на достойные похороны. Специальная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций при КГГА рекомендует хоронить жертв COVID-19 в патологоанатомических мешках.
В администрации президента готовятся к росту заболеваемости и планируют приспособить под госпитали дворцы спорта в Киеве, Запорожье и в одном из городов на Западной Украине.
Тем временам Кабмин Украины разрабатывает мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции, планируется, что в будущем этот девайс будет сообщать о контакте с зараженным.
Не все граждане Украины готовы к изоляции во время карантина. Так, полиция Харьковской области разыскивает 10 украинцев, девять из которых прибыли рейсом из Парижа и после контакта и с больным коронавирусом указали ложные данные.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который возглавил Антикризисный штаб, в Facebook опроверг информацию о том, что правительство распорядилось создавать особые палаты с охраной для чиновников, которые лечатся от коронавируса.
В четверг, 26 марта, руководимый им Кабмин решил смягчить правила карантина и разрешил водителям маршруток возить более 10 человек.
В России
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 случая коронавируса.
Только в Москве выявили 136 инфицированных, семь — в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае.
Таким образом, общее число больных коронавирусом в России достигло 840 человек, 546 из них — в Москве, 38 пациентов выздоровели, двое умерли. Около 139 тысяч остаются под наблюдением врачей.
В медицинском центре в Комммунарке с двусторонним воспалением легких находится Народный артист РСФСР 78-летний Лев Лещенко. СМИ сообщили, что у певца диагностировали коронавирус. Однако, по словам его друга Владимира Винокура, результаты анализов Лещенко пока неизвестны.
«Нормально он себя чувствует, не собирается ни в какой мавзолей идти. Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70 лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним», — рассказал Винокур.
В мире
Среди членов экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» обнаружили новых заболевших COVID-19. Ранее сообщалось о трех инфицированных. Несмотря на это, боевой корабль продолжает службу и направляется на базу в Гуам.
Всего среди американских военных моряков зафиксировали 104 случая коронавирусной инфекции.
Аналитики крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase оценили потери одной из крупнейших экономик мира из-за пандемии коронавируса. По их подсчетам, ВВП США во II квартале упадет на 25%.
Вечером 26 марта израильский национальный авиаперевозчик El Al прекратит все зарубежные рейсы.
Не остаются в стороне от борьбы с коронавирусом и зарубежные звезды спорта. Так, экс-чемпион мира по боксу Амир Хан решил отдать под госпиталь четырехэтажное здание в Болтоне.
Лидеры стран Евросоюза рассматривают план срочных мер по противодействию последствиям пандемии коронавируса, который председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал новым планом Маршалла.
В Казахстане, где к 26 марта подтвердилось 109 случаев заболевания, скончалась первая пациентка. Столица республики Нур-Султан и крупнейший мегаполис Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица