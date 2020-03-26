По состоянию на 16:00 26 марта во всем мире коронавирус был выявлен у 487,6 тысячи человек, из них умерли 22 тысячи людей, 117,7 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию COVID-19 в режиме реального времени

В Китае продолжают выздоравливать зараженные коронавирусом пациенты — за последние сутки заболевание удалось победить примерно 400 людям. Во многих городах страны уже нет активных переносчиков болезни. Наибольшее их количество пока находится в провинции Хубэй — 3,4 тысячи человек.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как прогнозирует ВОЗ, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Италии достигнет пика уже на этой неделе. Это значит, что в дальнейшем число случаев заражения начнет уменьшаться.

В Испании COVID-19 диагностировали у 49,5 тысячи человек, 3,6 тысячи скончались, 5,3 тысячи выздоровели. В Германии коронавирусом заразились 39,3 тысячи человек, 222 скончались, 3,5 тысячи людей выздоровели.

Коронавирус в мире

Стало известно, что Соединенные Штаты, где зарегистрировано уже более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом, выделят 2 триллиона долларов на помощь жителям и предприятиям страны во время пандемии.

В частности, Штаты выделят единовременную финансовую помощь в размере 1200 долларов одному взрослому американцу и 500 долларов несовершеннолетним гражданам. Предприятия, штаты и города получат суммарно 500 млрд долларов. Еще 367 млрд долларов получат малые предприятия, 130 млрд выделено на больницы и пакет страхования от безработицы.

В Армении, где, согласно последним данным, зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусом, пациентов с легкой формой COVID-19 будут размещать на карантин в местных гостиницах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также отметил, что власти обсудят с отелями все детали, в том числе стоимость проживания.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 26 марта

В Грузии, где, согласно последним данным, подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом, его впервые обнаружили у беременной женщины. Состояние у пациентки не тяжелое, в настоящее время она находится в одной из клиник Тбилиси.

Коронавирус на Украине

Согласно последним данным, на Украине подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались, один выздоровел. О первом случае заболевания COVID-19 сообщили в Черниговской области.

В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Вводится запрет на митинги. Продуктовые магазины, банки, аптеки, почта, заправки, службы ритуальных услуг могут работать по измененному графику.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, из-за коронавируса на Украине стали дорожать продукты первой необходимости. По его словам, он передал антимонопольщикам информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи. Он также подчеркнул, что на Украине запасов зерна, круп, сахара достаточно для того, чтобы много месяцев обеспечивать население.

В это же время Кабинет министров Украины, по словам депутата от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, предлагает Верховной Раде увеличить дефицит бюджета на 2020 год на 202 миллиарда гривен в связи с пандемией коронавируса.

По словам нардепа, будут, в частности, полностью уничтожены все программы развития образования, регионального развития и поддержки сельхозпроизводителей. Финансирование дорожных работ сократят почти на 8 миллиардов гривен, а национальный кинематограф, театры, Украинский институт книги и вовсе потеряют финансовую поддержку государства. Также будут урезаны расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

Ситуация в России

Обращение Путина: три источника, три составные части © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса с 28 марта временно закрываются рестораны, торговые центры, кинотеатры и фитнес-клубы, работать будут только аптеки, продуктовые магазины и магазины стройхозтоваров.

В связи со сложившейся ситуацией также планируется закрыть авиасообщение между Краснодаром и Сочи, а также межмуниципальные перевозки на Кубани. В регионе также закупили 500 тысяч медицинских масок для защиты от коронавируса врачей, социальных работников, волонтеров и полицейских.

В Россию по-прежнему продолжают прибывать находившиеся за рубежом граждане, которые отныне обязаны пройти двухнедельную изоляцию. Так, в Южно-Сахалинск из Таиланда прибыли свыше 240 граждан России, которых разместят на карантине в одном из оздоровительных центров.

Сообщается также, что московские городские службы в связи с распространением заболевания начали проводить дезинфекцию подъездов. Особое внимание уделяется тем домам, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица