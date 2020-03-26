Вместе против вируса. На Украине храмы и монастыри разных конфессий превратят в госпитали

Церкви Украины одна за другой заявляют о готовности предоставить свои культовые здания под нужды заболевших коронавирусом, которых все больше и больше

Первым с таким предложением выступил 22 марта на проповеди в киевском кафедральном соборе Воскресения Христова глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук: «Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня на передовой. Вы те, кто отдает свои здоровье и жизни, чтобы спасти здоровье и жизни больных людей. Ваша Церковь вместе с вами. Мы молимся за вас, но сегодня хочу сказать больше…

Как во время Майдана все наши церкви и монастыри открылись и превратились в лечебницы, полевые госпитали. Если потребуется, все церковное, духовное пространство станет госпиталями, где мы будем вместе с вами спасать человеческие жизни. Только вы научите нас, как это делать».

Интересно, что это обращение транслировалось и онлайн, через YouTube-канал «Живое телевидение», упомянутое мною видео проповеди имеет около 55 тысяч просмотров. Тяжелая поступь пандемии коронавируса. Главные темы соцсетей 25 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что употребленное Шевчуком выражение «духовное пространство» достаточно расплывчато, так что 25 марта УГКЦ выпустила на том же YouTube-канале «Живое телевидение» специальное пояснение со стороны патриаршего (УГКЦ с 1978 года явочным порядком присвоила своему главе титул патриарха, что Ватикан не признает) эконома, священника Любомира Яворского: «Про что говорится? Не только про само здание, культовое сооружение, храмы, которые мы могли бы перестроить под госпитали. Это говорится про иные дополнительные наши ресурсы, имущества, здания, которые можно использовать во время пандемии коронавируса — например, мы имеем реабилитационные центры, мы имеем реколлекционные центры, мы имеем патриарший дом, другое имущество, которое можем отдать для того, чтобы спасать человека…

Можно в наших тех зданиях организовать, например, проживание медиков, лекарей, которым далеко ездить, и они могли бы жить в тех наших помещениях. Или, например, те, кто возвращается сегодня из-за границы и не знает, где переждать карантин, Церковь также готова отдать эти помещения для того, чтобы они могли полноценно пережить карантин».

Стоит заметить, что в самом заявлении Яворского не говорится буквально «нет, храмы не будут переоборудованы в госпитали», однако официальный сайт УКГЦ подал его заявление именно в таком ключе: «Украинская греко-католическая церковь готова предоставить для потребностей в борьбе с пандемией COVID-19 прежде всего не храмы, а имущество, которое находится в собственности Церкви: реколлекционные и реабилитационные центры, лечебницы». Спасай себя сам: как украинское общество самоорганизуется в условиях карантина © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Честно говоря, это выглядит как шаг назад по сравнению со смелым заявлением Шевчука, которого бросилась поправлять собственная канцелярия.

Между тем, уже 24 марта с заявлением, аналогичным по духу обращению Шевчука, выступил глава "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний (Думенко). «Помещения, находящиеся в моем распоряжении как митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных, — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Епифания в Facebook. — Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и необходимость, в епархиях по всей Украине. Поэтому и этот непростой период пройдем бок о бок вместе. Так, как это было в бурные времена Революции достоинства, когда Свято-Михайловский Златоверхий собор и трапезный храм Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова первыми открыли свои двери для борцов за правду и на определенный период стали не только духовной поддержкой, но и спасительным и надежным убежищем и даже операционной».

Стоит пояснить, что, во-первых, «в распоряжении как митрополита» у Епифания находятся лишь храмы и монастыри Киевской митрополии как одной из многих епархий ПЦУ, прочие управляются другими архиереями, и решение за них Епифаний принимать не может (канонически все они равны между собой).

Во-вторых, и здесь не очень понятно, о каких именно церковных зданиях идет речь: монастырях, храмах, духовных училищах или, например, о личной резиденции митрополита?

25 марта озвучила свою позицию и Украинская православная церковь (УПЦ), находящаяся в канонической связи с Московским патриархатом.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) разослал по епархиям официальное письмо: «Канцелярия Киевской митрополии Украинской православной церкви информирует, что, с благословения митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, всем монастырям вверенной вам епархии необходимо безотлагательно подготовить помещения для возможного приема больных коронавирусом.

В случае критического ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при котором медицинские учреждения будут не в состоянии госпитализировать всех инфицированных, монастыри Украинской православной церкви должны быть готовыми принять как можно большее число больных».