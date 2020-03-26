Миллионы долларов на еду, поддержку медиков, детей и стариков: ООН помогает Украине бороться с коронавирусом

25 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил гуманитарный план по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах. Документ предусматривает выделение $33 млн Украине на помощь врачам, обеспечение продовольственной безопасности, поддержку пожилых и людей с инвалидностью

Программа, за реализацию которой будет отвечать Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, направлена на защиту миллионов людей, прежде всего наиболее уязвимых категорий, и предотвращение повторного распространения коронавируса в мире. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Мир силён лишь настолько, насколько сильна наша самая слабая система здравоохранения. Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то, боюсь, вирус закрепится в самых незащищённых странах, и весь мир останется уязвимым, пока вирус будет продолжать циркулировать по планете, не обращая внимания на границы», —предупредил Гутерриш.

Документ, состоящий из 80 страниц, предусматривает доставку медицинских средств, оснащение лагерей временного размещения беженцев сантехническими установками для мытья рук, создание транспортных хабов для доставки гуманитарных работников в наиболее нуждающиеся регионы Латинской Америки, Африки и Азии, а также проведение информационной кампании о мерах защиты от коронавируса. Помимо общих мер, план ООН включает пункты помощи отдельным странам, а именно: Украине, Сирии, Венесуэле, Ливии, Ираку, Ирану, Афганистану, Мали и Эфиопии.

Чего ждать Украине

В комментарии информационному агентству «Укринформ» постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что из общего бюджета программы, который составляет $2 млрд, на помощь Украине было заложено $20 млн, но в конечном итоге сумму увеличили до $33 млн. Эти средства будут распределены по четырём направлениям:

1. поддержка учреждений здравоохранения;

2. обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости;

3. поддержка пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции;

4. помощь в организации дистанционного школьного образования.

«Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищённые категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса», — заявил дипломат.

Какой вклад эти четыре пункта могут внести в общую борьбу с эпидемией?

Во-первых, все медицинские учреждения сейчас работают в усиленном режиме, именно от их действий и рекомендаций в первую очередь зависит дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в стране. Как сказала в интервью журналу «Новое время» вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко, систему здравоохранения на Украине на протяжении длительного времени пытались развалить, а это привело, в частности, к дефициту специалистов (даже если всё необходимое оборудование будет закуплено, то на обучение бригады слаженной работе на нём нужно время) и отсутствию производства вакцин по новым технологиям.

К тому же для Украины актуальны те же проблемы, что и для остальных стран, — нехватка масок и других защитных средств, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, тест-систем для определения коронавируса. Россия, Украина, Европа: подход к борьбе с коронавирусом один, а результаты разные © Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в фотобанк

Во-вторых, закрытие границ осложнило доставку товаров, в том числе продуктов, из-за границы. В конце февраля председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко и глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь говорили, что продукцию из Китая заменят продукцией из других стран, но она будет дороже, речь идёт о бумаге, бытовой химии, текстиле, обуви, резине, пластмассе и каучуке. Кроме того, опасаясь дефицита и резкого роста цен, люди поддаются панике и скупают товары длительного хранения (крупы, консервы, муку, сахар, туалетную бумагу).

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Украины Анна Коваленко уведомила губернаторов регионов и главу Киевской городской госадминистрации о возможных перебоях в поставках продуктов в подразделения ВСУ и попросила местные власти взять на себя обязательство по обеспечению воинских частей.

В-третьих, наиболее подвержены заболеванию люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания, их иммунная система не так хорошо может противостоять инфекции, как у более молодых. В связи с этим власти многих стран рекомендовали или даже запретили пожилым выходить на улицу. Для обеспечения этой категории продуктами, лекарствами и всем необходимым созданы волонтёрские движения. По оценке департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, 15,5% населения Украины старше 64 лет, а это 6 493 234 человека. Коронавирус атакует: украинцев старше 65 лет назвали трупами © Olivier Galibert / flickr

Хотя изоляция и ограничение людей не сможет полностью победить эпидемию, как признал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, но это позволит выиграть время распространения коронавируса и создать окно возможностей, например, для разработки вакцины.

В-четвёртых, школьники, учащиеся средних и высших образовательных учреждений на период внеплановых каникул перешли на дистанционное обучение. Однако не во всех школах, техникумах, колледжах и университетах отлажен такой формат работы, поэтому педагоги нуждаются в помощи при составлении учебных планов и решении технических вопросов. Грамотная организация режима молодёжи в условиях пандемии имеет важное значение не только потому, что близятся экзамены, но и чтобы снизить риск заболевания людей, входящих в группу риска.

Несмотря на ограничения массовых мероприятий и закрытие общественных мест, многие дети продолжают собираться с друзьями в парках и торговых центрах, и если они перенесут коронавирус в лёгкой форме и могут этого даже не заметить, то нахождение с ними на одной территории тем, кому 60-64 года, а на них ограничения не распространяются, может стать смертельным.

Помимо содействия ООН в рамках этой программы, как сообщил Сергей Кислица, украинская сторона параллельно проработала другой пакет помощи — на $38 млн — с Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) и ПРООН (программа развития ООН), который включает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.

По информации Министерства здравоохранения Украины на 10:00 26 марта, подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом (+43 за сутки), 5 пациентов умерли, 1 выздоровел и выписан из больницы. Инфекция зафиксирована в Киеве и 15 областях страны, наиболее сложная ситуация в Черновицкой области (42 случая, 1 летальный), Киеве (34 случая), Киевской (24 случая), Ивано-Франковской (16 случаев, 2 летальных) и Тернопольской (15 случаев, 1 летальный) областях.

В Запорожской области диагноз подтверждён у 7 человек, у 4 — в Одесской, по 2 — в Волынской, Днепропетровской, Житомирской (1 летальный), Львовской и Черкасской, по 1 — в Винницкой, Донецкой, Луганской, Херсонской.