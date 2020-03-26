Глобальный кризис поставил государства мира перед необходимостью решать взаимоисключающие задачи: как вводить карантин и не обрушить экономику? Пользователи соцсетей обращают внимание, что с подобным вызовом способны справиться только сильные государства

Хороших или, по крайней мере, безболезненных решений столь сложных задач, видимо, не существует. Поэтому более жизнеспособными оказываются те государственные образования, которые эффективно пользуются всеми доступными в условиях глобального капитализма рыночными и административными рычагами.

Пример Китая и России показывает, что при достаточной управляемости госаппаратом и доверии общества, можно куда быстрее выработать и применить механизмы противостояния эпидемии. Именно в этом разрезе стоит рассматривать обращение президента РФ Владимира Путина по поводу дополнительных мер в борьбе с распространением инфекции.

«Это важно не только с точки зрения сиюминутных потребностей, но и на отдалённую перспективу. Эпидемия закончится, а авторитет власти, вера народа в её способность достойно разрешить любую критическую ситуацию останутся, что немаловажно для сохранения стабильности в условиях перманентной информационной агрессии против России», — подчеркивает в материале Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Обращение Путина: три источника, три составные части © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Пользователи соцсетей также сходятся во мнении, что только своевременные, четкие и профессиональные действия государственных институтов способны противостоять столь глобальным вызовам.

При этом многие комментаторы вынуждены признать, что власти Украины не способны на подобные решения. Так глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов полагает, что нынешняя власть даже не осознает, какие решения нужно принимать в такой ситуации. Арбузов: Выйдем из пандемии и войдем в кризис © из личного архива Сергея Арбузова

«Власти не понимают, что одними админ. решениями не удастся справиться с вирусом и не ухандокать экономику в период карантина.

Потому что:

— Не будут банки идти навстречу клиентам, если государство не предложит компенсатор. Будут соглашаться, но делать ничего не будут.

— Не будут работодатели платить зарплату или сохранять рабочие места людям, если затянется процесс карантина.

— Не сможет экономика пройти без сложностей, если сейчас не принимают законы антикризисные и компенсаторные.

Все страны что-то дают бизнесу и людям, а потом к чему-то призывают. Выйдем из пандемии и войдём в кризис. Плохо, что никто не хочет слышать, потом будет поздно.

В итоге это приведет к массовым недовольствам и вряд ли удастся прикрыться борьбой с вирусом, вопрос, кто и куда направит "народные вилы"?», — задается он риторическим вопросом.

Еще одни бывший член правительства Украины, экс-министр труда и социальной политики Украины Михаил Папиев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что действия украинской власти в условиях пандемии коронавируса отбрасывают страну в «первобытное» состояние. Папиев: По итогам пандемии мы можем оказаться в роли папуасов для Запада © скриншот с видео 112.ua

«Итоги пандемии. США: нашли повод напечатать ещё около 1 трлн $, выделили из бюджета 2 трлн $ на бизнес и избирателей, скоро папуасам продадут свою вакцину от коронавируса, скупят на напечатанные $ подешевевшие ресурсы папуасов и раздадут миллиардные кредиты под %. Уже снимают карантин.

Китай: показали всему миру мощь страны, готовность мобилизовать в одночасье почти 2 млрд человек и построить больницы будущего, увеличили контроль над населением, подавили протесты в Гонконге, теперь помогают папуасам масками и тестами. Уже снимают карантин.

Украина: можем оказаться в роли папуасов… Продолжили карантин и ввели чрезвычайную ситуацию без поддержки своей экономики. Уповаем на кредит из США и халявные маски из Китая», — подчеркивает он.

А украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети написал, что если бы президент Украины Владимир Зеленский был бы ответственным и смелым политиком, он пошел бы на коренной слом существующей государственной системы ради сохранения страны. Политолог даже предположил какие слова должны были бы прозвучать в гипотетическом обращении украинского лидера к народу. Политолог пояснил, что должен сказать Зеленский народу Украины © Facebook, Юрий Романенко

«Украинская власть в лице президента, правительства, парламента сегодня стоит перед выбором, который стесняется озвучить, но, скрывая который, Украина теряет людей и драгоценное время, потеря которого приводит к потере ещё большего количества людей.

Вот какие слова сегодня должен сказать президент Украины:

«Дорогие украинцы, эпидемия коронавируса и глобальный экономический кризис поставили нас перед жёстким выбором. Он выглядит так — мы являемся настолько нищей и неорганизованной страной, что для нас карантин несет такую же угрозу, как и коронавирус.

Состояние нашего государства, экономики, социальных отношений, этики и морали таково, что мы неспособны реализовать ни одну рациональную стратегию, которую сегодня осуществляют развитые государства…

Мы сами себя полушагами, полумерами, полупоступками загнали в состояние полугосударства и полужизни. Потому нам придётся идти самым жёстким, но единственно возможным для нас путём…

Мы должны приучить себя к коллективным действиям. Нам придётся отказаться от эгоизма и алчности, которые привели нас в такое ужасное состояние. Эти шаги уменьшат потери, но не спасут всех. Это нужно принять. Это придётся принять. Однако, если мы сейчас сосредоточимся на том, чтобы максимально быстро запустить нашу экономику под внутренние нужды, то в конце концов, у нас появятся ресурсы, чтобы защитить самых слабых членов нашего сообщества.

Мы построим эффективные государственные институты, которые не только будут реагировать на угрозы, но и будут из распознавать до того, как они станут таковыми. Повторюсь, для этого нам придётся радикально измениться. Тогда и только тогда у нас появится сила, поскольку наши действия будут адекватны ситуации и вызовам.», — написал от имени Зеленского украинский политолог.

Однако Романенко признал, что такие слова никто из украинской власти произнести не в состоянии, а поэтому Украина будем микшировать разные варианты действий, потеряет кучу ресурсов, людей и время, чтобы в конце концов закономерно оказаться у «разбитого корыта»

Даже условные сторонники постмайданной власти признают, что ее действия во многом стали причиной бедственного положения. К примеру, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв отметил, что непродуманные действия прежней власти и кризис, связанный с эпидемией коронавируса, привели к росту цен на продуты питания в украинских магазинах во время эпидемии коронавируса. Карасев объяснил рост цен на продукты карантином и ликвидацией Держфининспекции

«Большинство жалоб, которые слышу от людей за первые дни карантина — это рост цен на продукты. На самом деле факторов для роста цен на рынке сложилось много, и карантин лишь подстегнул и без того ухудшающее положение.

Из-за карантина произошло ограничение импортных поставок продукции как из европейских стран, так и из Беларуси, Казахстана, России. В условиях падения курса гривны аграриям часть продукции выгоднее реализовать на экспорт. Кроме этого, скоро начало посевной кампании, для которой необходимы семена, удобрения и проч.

Вопрос в том, как же все-таки эту ситуацию держать под контролем. Напомню, что раньше в Украине существовала Держфининспекция, которая имела полномочия мониторинга цен на социально значимые продукты питания. Но ее ликвидировали вместе с Санэпидемстанцией. Поэтому вопрос введения государственной дисциплины за ценами вновь на повестке дня», — подчеркивает украинский политолог.

Но оппозиционные политики на Украине идут в своих оценках дальше обычной критики действий или бездействия властей. В частности, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что эпидемия показала — украинская власть в принципе не готова защитить социальные права своего населения. Гольдарб: Пандемии способны противостоять только социальные государства © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

«Наибольше и наилучше сопротивляются кризису и борются с ним, в первую очередь, государства, имеющие в основе своей социальную, левую, разумную, прочеловеческую идею. И напротив, страны капиталистические, с идеологией «выживает сильнейший» и «каждый сам за себя», оказались чрезвычайно уязвимыми, слабыми по своей сути — они не могут защитить своих граждан и не справляются без помощи Китая, России, Кубы.

Абсолютно ожидаемо, что отечественная государственная машина, которой последние годы руководят либералы, либертарианцы, агентура иностранного влияния и прочая продажная шваль, оказалась не в состоянии ни подготовить Украину к этой беде, ни устранить какие бы то ни было риски для каждого из нас в отдельности и для страны в целом.

Убеждён, что сейчас мы вынуждены полагаться сами на себя, особенно в условиях разрушенной экономики, отсутствия социального обеспечения и какой-то цивилизованной защиты со стороны государства», — констатирует политик.

Пользователи соцсетей ожидаемо противопоставляют подходы к решению кризису руководства России и Украины. И данное сопоставление естественно приводит весьма однозначным выводам.

Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в соцтети обратил внимание, что озвученное накануне обращение президента России Владимира Путина нужно воспринимать, как «вежливую мобилизацию» государства и общества. Уралов: В условиях кризиса Путин делает ставку на социальную справедливость © Facebook Семена Уралова

«Озвученное ВВП в обращение правильно понимать, как «вежливую мобилизацию». Тем, кто на социале — сохранение и увеличение поддержки, а рантье — повышение налогов. Что стратегически верно.

«…наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы»

Меры, предлагаемые ВВП, формально относятся к сфере экономики, но на самом деле касаются общественной жизни. Сохранение активных социально-экономических связей означает, что внутренний рынок не схлопнется. Следовательно, кризис не станет депрессией, а значит сразу после снятия карантинных ограничений начнется восстановительный рост. Как это уже происходит в Китае», — написал он.

С тем, что смысл предложений президента России гораздо более глубокий, чем просто набор антикризисных мер по борьбе с эпидемией согласен и ооссийский журналист Руслан Осташко. Осташко: Сейчас именно от самоорганизации общества зависит многое © Facebook, Руслан Осташко | Перейти в фотобанк

«Сейчас именно от самоорганизации общества зависит многое. А не от вопроса — кто за все это будет платить. Если мы сейчас не проявим гражданскую сознательность, то очень можно случиться так, что платить в итоге окажется то и некому.

Мир уже изменился. Структура экономики уже изменилась и будет меняться еще больше. Сейчас главный вопрос не должен звучать — кто оплатит эту неделю. Вопрос — как мы вообще будем жить дальше. Есть идеи на этот счёт?», — указывает Осташко.

В большой палитре оценок и мнений пользователей соцсетей можно однозначно выделить главную мысль: роль государства после кризиса будет пересмотрена и, вне всякого сомнения, усилена. Но для этого нужно в условиях нынешнего мирового шторма просто выжить.

А у властей Украины, как впрочем, любой страны, не располагающих достаточными административными и финансовыми ресурсами, просто нет и не будет второго шанса показать свою состоятельность.