Настроения в СМИ касательно российско-белорусского «нефтяного» диалога абсолютно контрпродуктивны. Российский угол ринга стоит в позе обманутого жениха, цитируя заголовки другой стороны

Они обидные: «Лукашенко поставил Москву на колени», «Россия проиграла эту нефтяную войну», «Дешевая нефть помогла Лукашенко «додавить» Путина», «Сила солому ломит. Лукашенко «нагнул» Москву», «Лукашенко объявил о победе в нефтяном споре с Россией».

Все это читают. А российской аудитории, которая ждет от своих СМИ объяснений, очень обидно. Выходит, Москва сейчас в очередной раз подняла руку и опустила, выручив дефолтную экономику союзной страны, «стоящей в третьей позиции»? СМИ не сглаживают углы — прессе нужен конфликт и драматургия. Очень плохо, потому что объяснения есть. Ради красного словца. Почему Лукашенко не защищает от коронавируса Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Война цитат и ее участники

Заголовки сами себя не пишут, у каждого есть автор. Каждый процитированный был опубликован в соответствующем СМИ. Найдем источники. «Лукашенко поставил Москву на колени» — это интернет-издание «NAVINY.BY», принадлежащее частной информационной белорусской компании БелПАН. Юридический адрес в Минске, так что спрос за то, что влезли в политику (а заголовок политтехнологический, манипуляционный), был бы вдвойне. «Бы», потому что заголовок выглядит не так: «Нефть: Лукашенко поставил Москву на колени?». Знак вопроса — это не утверждение, а приглашение к дискуссии и ответам. Звучит все равно обидно, но важна точность.

«Россия проиграла эту нефтяную войну» — тоже NAVINY.BY, тоже наврали. На самом деле: «Россия проиграла эту нефтяную войну, но Лукашенко ее не выиграл». Согласитесь, совсем другое звучание. «Дешевая нефть помогла Лукашенко «додавить» Путина» — это 19RUS, информационного агентства «Хакасия», лауреат конкурса «Хакасия, вперед!». Юридический адрес в Абакане, Республика Хакасия, Сибирский ФО. Другой часовой пояс, 7000 километров от Минска, семь часов на самолете, 65 часов на автомобиле, причем некоторые дороги — платные. С берегов Енисея многое видится с аберрацией. «Сила солому ломит. Лукашенко «нагнул» Москву». Это оппозиционный UDF.BY. Юридический адрес не указан, контакт через «мыло». Это змагары «из-за бугра». Писать могут что угодно, по методичке тех, кто их и «нагибает» во имя unity, democracy, freedom, как написано на логотипе «независимого» издания.

Наконец, «Лукашенко объявил о победе в нефтяном споре с Россией» — написало издание «Издание», pardon за мой французский — «Office life». Нечто из интернета с белорусскими контактными мобильными телефонами. Джентльмены в поисках десятки. Лукашенко не объявлял о «победе». Он уточнил у своих, на что именно Россия пошла в нефтяном споре при условиях Белоруссии. Что только и является правдой. В эпоху заголовков, увы, верят заголовкам, не проверяя. И зря: дело-то было совсем не так. Безпалько: Россия все больше теряет интерес к Белоруссии, и вина в этом руководства Республики © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

А на самом деле

Первоисточник всей информации по итогам переговоров — Александр Лукашенко, который в прошлую субботу, 21 марта, высказался в следующей форме: «Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. (18 марта. — Ред.) Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?»

На что глава АП Игорь Сергеенко ответил утвердительно, переведя стрелки от себя на то, что предложения России рассмотрела на заседании «рабочая группа».

Далее источником работал премьер Сергей Румас, который разъяснил, что Белоруссия не будет платить премию российским компаниям за поставки нефти, часть из которой будет погашаться за счет выплат из российского бюджета. Компании будут поставлять нефть с премией в цене 4,7 доллара. Эти деньги будут урегулированы межбюджетными расчетами. «То есть правительство РФ возьмет эти 4,7 доллара на себя», — заявил Румас. И добавил, что Минск при выборе поставщиков будет в первую очередь отдавать приоритет тем компаниям, которые продолжали поставки нефти в начале года. Чьи это компании, не «бином Ньютона». Они принадлежат российскому нефтяному магнату и большому другу Бацьки Михаилу Гуцериеву. Если сказать еще проще: премия за тонну нефти якобы сокращена более чем в два раза — до 4,7 доллара. Платить оставшуюся премию российским компаниям за поставки нефти в Белоруссию «будет правительство России». Выходит, Гуцериев закрепил роль посредника, за что получил маржу. Это справедливо, но есть нюансы.

В прошлом году разница в стоимости нефти для Белоруссии составляла около 15 долларов за баррель за счет экспортной пошлины. Разница между каждым баррелем нефти Urals для Белоруссии в среднем в 2019 году составляла 14,7 долл. Сейчас эта разница понижается за счет того, что понижаются мировые цены, и от этого уменьшается экспортная пошлина. Но Москва измеряет нефть не в баррелях, а в тоннах. На основании данных Белстата цена одной тонны российской нефти для Белоруссии в январе 2020 года составила 361 доллар за тонну, или 49,5 долл./барр. При этом средняя стоимость барреля нефти Urals для других потребителей в этом же январе составляла 61,7 доллара. Берем калькулятор: разница в январе составляла 12,2 доллара с каждого барреля. Даже если бы российское государство приняло решение сделать уступку Минску, непонятно, как оно заставило бы частные компании предоставить скидки.

Так что, как бы ни хотелось продвинуть тезис о том, что падение цен на нефть «заставило» Москву пойти на уступки — это не так. Это чисто внутренние разборки, с внешними обстоятельствами никак не связанные. Кстати, это не белорусские условия, а как раз российские, которые предлагались изначально. В общем, неудобно получилось с заголовками СМИ. Не так все это было. Совсем не так. Ермаков: Два капиталиста, Россия и Белоруссия, перед выбором: поглощение или союз? © Тимофей Ермаков

Чем дальше в лес, тем гуще нефть

В первом квартале нефть в Белоруссию поставляли в основном компании группы «Сафмар» упомянутого Михаила Гуцериева. Общий объем — 1,3 млн тонн. Еще 200 тысяч тонн поставят пять небольших российский компаний, среди которых «УДС нефть».

Что теперь? График поставок российской нефти в Белоруссию на второй квартал предполагает отгрузку почти 6 млн тонн. На Мозырский НПЗ и новополоцкий «Нафтан» планируется поставить по 2 млн 935 тысяч тонн. Но прокачка начнется тогда, когда будут заключены договоры между заводами и нефтяными компаниями. Они пока не подписаны! Хотя заявки на поставки нефти в Белоруссию подали все крупные российские компании, в том числе «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». В прошлом году на них пришлось 97% от всех поставок — более 17 млн тонн. Пока же ни об объемах, ни о поставщиках ничего не известно, как и об условиях.

Очень может быть, что в Белоруссии поставят только половину от заявленных объемов — около 3 млн тонн. Потому что реэкспорта на Украину больше не будет. И это существенная сдача позиций Минском. Раз так, то Белоруссии уже не нужно 6 миллионов тонн, брать будут только для предприятий. А раз нет реэкспорта — нет и перетаможки.

Но ведь есть еще один неприятный момент. Цены на нефть и правда упали. Но уже после того, как белорусские чиновники нашли альтернативных поставщиков: Азербайджан и Норвегию. А может, даже Казахстан и США. Искали везде, публично суетились, чем ухудшали свои переговорные позиции. А потом цены на нефть обрушились, и Белоруссия осталась с носом при одних обязательствах по закупке нефти перед альтернативными поставщиками. В марте 250 тысяч тонн нефти через порт Одессы поставила Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR). 320 тысяч тонн нефти куплено у трейдеров с доставкой через порт Клайпеды.

Независимо от договоренностей с Россией белорусские власти намерены ежемесячно закупать минимум два танкера альтернативной нефти — это 160-180 тысяч тонн. И хоть договоры не долгосрочные, отказаться от них нельзя, денег в обрез, Минск обязан взять определенные объемы. Их на квартал — около миллиона тонн. Единственное, чем помог всемирный «компот» с паникой, распадом ОПЕК+ и коронавирусом — это в том, что российские компании скопили большие запасы нефти в хранилищах из-за резкого снижения экономической активности. Так что если какой случай и помог Бацьке, то уж точно не нефтяная игра на понижение, затеянная саудитами. Помог как раз коронавирус. Ну и вот почему еще не стоило верить фейковым заголовкам СМИ: в концерне «Белнефтехим» и Министерстве энергетики России пока никак не комментируют договоренности между Минском и Москвой. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

А был ли Румас?

Бацька никогда не говорил, что Россия пошла на условия Белоруссии — он публично спросил об этом у своих «верных кунаков». Повод для хайпа дали как раз они, под свою ответственность. Это их проблемы, но и на премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса точно так же перевели стрелки, подставив его под очень спорное и никем пока не подтвержденное заявление. Российские частные компании не подчиняются Румасу, не обязаны спасать его репутацию. Так что озвученные премьером условия поставок российской нефти с «обнулением» премий — на его совести.

Кстати, если договоренность и есть, то она — заслуга не Румаса, а посла РБ Семашко, первого вице-премьера Крутого, главы «Белнефтехима» Рыбакова. Между белорусской и российской сторонами свою роль сыграл Михаил Гуцериев — человек между мирами. Россия — это глава «Роснефти» Сечин, министр Новак и президент РФ Путин. То, что именно Румас озвучил итоги успешных переговоров с Москвой, означает как раз что неопределенность сохраняется, статус-кво может быть нарушен в любой момент.

К примеру, когда пандемию «выключат» (ее выключат), саудиты надорвутся (они надорвутся) и цена на нефть вернется к позиции 60-70 долларов за баррель (еще как вернется!). А позиции Минска были и остаются очень шаткими, особенно если вспомнить анонсированную первым вице-премьером Дмитрием Крутым очень рискованную спецоперацию по реструктуризации внешней задолженности Белоруссии. Потому что дело придется иметь не с Норвегией, даже не с США. А с Россией.

Так что не верьте заголовкам в СМИ. Не надо!