На днях НАК «Нафтогаз Украины» порадовала украинцев новостью о том, что в марте оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр. Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года

Правда, это без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Как пояснили в «Нафтогазе», несмотря на ухудшение экономической ситуации на Украине в связи с распространением вируса COVID-19, при расчете цены "Нафтогаз" руководствовался как утвержденными ранее законодательными актами, так и дополнительными рыночными факторами, имевшими место в марте. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В частности, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается согласно постановлению Кабинета министров Украины. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые проходили с 1-го по 22-е число расчетного месяца на нидерландском газовом хабе (ТТF).

При расчете цены газа для населения на март "Нафтогаз" решил учесть новые рыночные обстоятельства. Поскольку постановлением КМУ задается максимально допустимый уровень цены, "Нафтогаз" выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставки газа Оператору ГТС Украины.

Таким образом, оптовая цена марта установлена на уровне, который на 14% ниже цены февраля и на 21% ниже, чем расчетная цена марта согласно постановлению Кабмина.

Однако, отметили в "Нафтогазе", есть нюанс — компания не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской области. Поэтому в НАКе надеются, что частные поставщики скорректируют свою цену соответственно рыночному снижению, и она не будет превышать 4,3 грн/куб.

Цену на газ для защищенных потребителей в апреле 2020 года "Нафтогаз" планирует рассчитывать также по принципу выбора наименьшего значения из двух альтернатив: индикативной цены согласно постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставки газа Оператору ГТС Украины.

Кабмин умыл руки

Стоит напомнить, что еще прошлая власть пообещала МВФ, что в 2020 году цена газа для населения на Украине будет полностью соответствовать ценам на мировых биржах. И это несмотря на достаточность собственного газа и возможность продавать его людям дешевле.

При Порошенко и Гройсмане это обязательство вписали в меморандум с МВФ "Об экономической и финансовой политике" от 05.12.2018 года: поставки по специальным обязанностями (ПСО) будут отменены до 1 мая 2020 года. Команда Зеленского, придя к власти, обещала пересмотреть эти требования в сторону смягчения, но ничего не сделала, и обязательства остались прежними.

Формула, когда население платит за газ по ценам нидерландского газового хаба (ТТF), будет работать до конца апреля. Затем, с 1 мая 2020 года, постановление правительства "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" теряет силу и такое понятие, как "возложение специальных обязанностей — ПСО", полностью исчезнет. Власти больше не будут влиять на цену газа, и цены на газ для населения с 1 мая будут полностью рыночными.

Эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский констатирует, что с 1 мая правительство самоустраняется от ценообразования, а «Нафтогаз» становится монопольным поставщиком газа для населения.

«Украина идет в логике тенденции европейского газового рынка. И никакого влияния на это ни правительство, ни «Нафтогаз» особо не оказывают, поскольку есть постановление о возложении специальных обязанностей, действующее до конца апреля. Сейчас, в принципе, у правительства есть шанс (хотя я понимаю, что никто этого делать не будет, и это глас вопиющего в пустыне) зафиксировать цену и вернуть себе контроль над ценообразованием. Но после переназначения Коболева главой «Нафтогаза», заявлений о продолжении сотрудничества с МВФ, о каком-то влиянии государства на ценообразование речи не идет вообще.

Начиная с 1 мая нас ждет абсолютно волюнтаристская политика «Нафтогаза», который не будет связан никакими обязательствами перед правительством. «Нафтогаз» будет устанавливать цену, исходя из своего монопольного положения. Будет ли у облгазов возможность получать газ из альтернативных источников и поставлять его по другим ценам, посмотрим в мае.

Альтернативные источники — это, во-первых газ украинской добычи, который раньше был дешевле импортного. Однако финансовая логика последних лет привела к тому, что украинский газ оказался дороже, если верить главе газового дивизиона «Нафтогаза». Кроме того, «Укргаздобыча» опять же находится под контролем НАКа. То есть дешевле там не будет.

Второй момент — это возможность выхода на украинский рынок «Газпрома». По крайней мере, на сегодняшний день нет никаких законодательных ограничений, для того чтобы «Газпром» вышел на украинский рынок или начал поставлять газ украинским трейдерам. «Газпромовский газ будет по определению дешевле. Даже по политическим мотивам «Газпром» будет поставлять его дешевле, чем европейский рынок, соответственно, этот ресурс будет дешевле для украинских потребителей», — сказал в комментарии изданию Украина.ру Валентин Землянский. «Нафтогаз» пообещал «порадовать» потребителей газа в феврале и летом © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Как особо подчеркнул эксперт, до сих пор не ясно, что будет происходить с тарифами на тепло и горячую воду после отмены ПСО.

«Этот вопрос остается открытым, потому что в логике ежемесячного изменения тарифов на газ мы уже видели ситуацию этой зимой — пересчеты, перерасчеты и тому подобное. То есть не ясно, какой в этих условиях будет алгоритм работы НКРЭКУ со своими лицензиатами. И, кстати, ответа на это вопрос не знают в самом «Нафтогазе» — как будут формироваться тарифы для предприятий теплокоммунэнерго. Вообще, неплохо было бы людей информировать, чтобы они могли рассчитывать свои расходы по коммуналке», — считает Валентин Землянский.

Новая схема «Нафтогаза»?

Эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук отмечает, что на первый взгляд это радостная новость для потребителей. Цена газа уменьшается. «Нафтогаз Украины» продолжает помогать президенту Зеленскому выполнять свое предвыборное обещание о снижении тарифов.

«Но если посмотреть на процесс снижения цены на газ с точки зрения финансовой политики и бухгалтерии «Нафтогаза», то мы становимся свидетелями очередной «схемы» и «махинации» руководства «Нафтогаза».

Собственно, не прошло и трех дней от продления контракта с Коболевым (20 марта 2020 г.), а он сразу взялся за старое — начал реализацию новой «схемы» по продаже газа для населения. Надежда на то, что Коболев свернет свою деструктивную деятельность на рынке газа, растаяла практически в тот же день после подписания с ним нового четырехлетнего контракта», — пишет Юрий Корольчук.

По его мнению, определение новой цены на газ на уровне 3400 грн (без НДС) за 1000 куб. м — это восстановление перекрестного субсидирования на рынке поставок газа для населения и ТКЭ.

«Стоимость газа для населения и ТКЭ в апреле составляет 4075 грн (с НДС) за 1000 куб. м. А стоимость газа для промышленности в апреле — 4880 грн (с НДС). Цена 4075 грн — это стоимость смешанного импортного газа и газа собственной добычи Украине. Цена 4880 грн — это стоимость полностью импортного газа. Поэтому на сегодня цена на газ для населения не является рыночной и не отражает биржевые тенденции хаба TTF в Нидерландах, как это утверждают в «Нафтогазе».

Возникает вопрос: для чего тогда смешивать импортный и украинский газ? Тогда нужно только газ собственной добычи направить для нужд населения. «Нафтогаз» фактически будет поставлять населению газ, который добывается на Украине компанией «Укргаздобыча». И цена газа для населения от «Укргаздобычи» на сегодняшний день составляет 3600 грн за 1000 куб. м», — поясняет Юрий Корольчук.

По его словам, именно в определении в апреле цены на газ на уровне 3400 грн за 1000 куб. м следует искать ответ на вопрос «а как Коболеву удалось усыпить бдительность президента Зеленского и снова получить ключи от кабинета в "Нафтогазе"». Ведь логического объяснения причин продления контракта с Коболевым не существует. А президент Зеленский и Офис президента старательно обходят вопрос Коболева, «Нафтогаза» и цены на газ.

«Почему раньше не смешивали импортный газ и газ собственной добычи? Потому что такие действия «Нафтогаза» — это нарушение условий сотрудничества с МВФ и условий третьего энергетического пакета. Однако оказывается, что когда решалась судьба 4-летнего нового контракта с Коболевым, то смешивать газ «разрешили». Подготовка «Нафтогаза» к приватизации: Коболев уже проконсультировался с инвесторами и банками © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Более того, все предыдущие 5 лет Коболев, как истинный сторонник итальянских макарон и лапши, рассказывал Порошенко и Гройсману о необходимости продажи газа населению по рыночной цене. В том числе для получения средств якобы для увеличения добычи газа. А теперь, значит, можно уже не вкладывать в увеличение добычи газа.

А в 2020 году при президенте Зеленском оказалось, что населению можно продавать газ по цене добычи и затрат «Укргаздобычи». И не «парить» себе голову импортным паритетом, рыночной ценой и перекрестным субсидированием», — отмечает Юрий Корольчук.

Эксперт обращает внимание, что такие действия «Нафтогаза» также являются нарушением правил третьего энергетического пакета. Фактически «Нафтогаз» за счет деятельности одного производственного сегмента («Укргаздобыча») дотирует свою трейдерскую деятельность (продажа газа населению и ТКЭ). Недаром «Нафтогаз» не обнародует документы февраля-марта, где установлена закупочная цена, по которой «Нафтогаз» получает газ со стороны «Укргаздобычи».

«Возникает следующий вопрос: для чего тогда существует «Нафтогаз Украины»? Его необходимо вообще ликвидировать. Выходом из ситуации должен быть план из трех шагов:

1. Прекращение импорта газа из ЕС. 2. Продажа газа для нужд промышленности из запасов в подземных хранилищах, которые составляют 15,8 млрд куб. м, что на 7 млрд больше обычных запасов на конец отопительного сезона. 3. Ликвидация монополии «Нафтогаза». Продажа газа для населения и ТКЭ напрямую со стороны «Укргаздобычи».

Только правоохранительные органы могут и должны дать оценку таким действиям «Нафтогаза» и его руководителей», — предлагает эксперт.

Наконец, интересная и показательная оценка цены на газ со стороны самого Коболева, в которой он фактически признает нерыночность снижения цены на газ.

«Как ответственная компания, "Нафтогаз" осознает, что сейчас очень важно поддержать домохозяйства. От экономической стабильности отдельной семьи зависит стабильность украинской экономики в целом. Мартовское снижение цены на 14% — наш вклад в минимизацию возможных негативных последствий карантина для каждого украинского гражданина, для нашего государства », — отчитывается переназначенный председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«И всё Коболев правильно и честно говорит. Снижение цены на газ — это точно «вклад» «Нафтогаза» в формирование общественного мнения, что власть снижает цены на газ для населения и ТКЭ», — резюмирует Юрий Корольчук.