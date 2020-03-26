Эпидемия и карантин – сами по себе довольно существенные вызовы целостности страны. Это связано как с распространением эпидемии, которая требует проведения санитарных линий внутри страны, так и с угрозами чисто экономического характера, снижающими связанность территорий

Украинская власть, традиционно оказавшись в положении между централизацией и децентрализацией, решила дилемму в традиционном же ключе.

11-18 марта был принят ряд решений, которые усиливали децентрализацию, причём именно на региональном уровне.

Логика этих решений была совершенно прозрачна, поскольку распространение эпидемии по регионам неравномерно. Наиболее уязвимыми оказались те регионы, где большее количество заробитчан (неожиданно мы узнали, что лидерами тут являются Черновицкая и Житомирская области, а вовсе не Галичина и Закарпатье), и, разумеется, Киев как главные транспортные ворота страны.

Решения, нарушающие целостность нашей, на всю голову унитарной, страны были следующие:

— прекращение межрегионального транспортного сообщения;

— возможность введения дополнительных мер по введению карантина в населённых пунктах (тут же появились блокпосты вокруг некоторых сёл Черновицкой области и самого областного центра);

— возможность введения режима чрезвычайной ситуации в отдельных регионах (вводится он Кабмином, но, естественно, по инициативе местной власти).

Любопытный момент — похоже, что нынешняя власть совершенно не пытается даже изобразить подготовку к отражению возможной полномасштабной агрессии со стороны России. Хоть бы сказали, что Путин не нападёт, потому что боится заражения своего войска коронавирусом… Или нет — звучит так, как будто это на Украине больше заболеваемость, а не в граничащей с Китаем России (кстати, это правда, но так говорить нельзя). В общем, тему вообще упустили.

Так или иначе, но принятые меры действительно сокращают степень централизованности страны, а этого в Киеве боятся, независимо от действующего президента и громкости мантр о «европейской децентрализации».

Поэтому 16 марта Владимир Зеленский провёл «встречу с олигархами», а 17 марта некоторые идеи этой встречи были реализованы на законодательном уровне.

Ключевых решений, направленных на преодоление центробежных тенденций, было два.

Первое: государство в порядке компенсации потерь бизнеса сняло с предприятий налог на землю.

Отметим, что налог этот платят только крупные предприятия — пресловутый малый и средний бизнес (а именно он больше всего страдает от карантина) занимает слишком мало земли. Т.о., это расплата с олигархами, владеющими предприятиями, за ту финансовую помощь, которую они предоставят стране. Так сказать, благотворительность за безналичный расчёт.

Но главное тут не это, а то, что налог на землю — основной источник доходов местных бюджетов. Ряд мэров городов уже довольно жёстко высказались по этому поводу — из-за изменения базы налогообложения у них не только нет средств, чтобы предпринимать какие-то меры, направленные против эпидемии, но и вообще денег хватает (если хватает) только на зарплаты бюджетникам. Т.о., местные бюджеты критически зависимы от централизованного финансирования.

Так что тут Зеленский одним выстрелом убил двух зайцев.

Второе: олигархи получили под контроль регионы.

Лирическое отступление. Вообще сама по себе встреча была довольно странной. Например, среди общепринятых олигархов оказались Андрей Ставницер — человек, безусловно, влиятельный, но не входящий в сотню самых богатых украинцев, и Игорь Палица, который ранее был топ-менеджером Коломойского, а сейчас — Ахметова. А вот безусловного олигарха Олега Бахматюка вообще не было. Он, правда, находится в розыске, но скрываться от розыска в обществе президента довольно уютно (мы уже наблюдали ситуации, когда известный бандит и разыскивающий его милицейский чин оказывались в одной компании). Впрочем, его интересы тоже были учтены — на следующий день министром стал его топ-менеджер, настраивавший те самые схемы, за которые Бахматюк находится в розыске.

Тут следует отметить, что олигархи в децентрализации или, тем более, федерализации, совсем не заинтересованы. Они имеют интересы в разных регионах страны, и им интересно, чтобы в них всех были единые правила и действовали договорённости, заключённые в Киеве.

Вот, например, Игорь Коломойский получил «в управление» Запорожскую область, но его активы есть также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, а его интересы распространяются также на Харьковскую, Одесскую, Донецкую и Сумскую области. Когда в 2014 году Коломойский выступал за фактическую федерализацию, он имел в виду минимализацию влияния Киева на эти регионы. Сейчас его положение недостаточно прочно, чтобы требовать чего-нибудь такого.

В отличие от областных властей, которые имеют чёткие полномочия, олигархи никаких юридически закреплённых обязанностей не имеют, потому логично предположить, что они будут присматривать за местными властями, чтобы те не уклонились в ересь федерализма. Это в их интересах, и это в интересах Зеленского (на свою вертикаль он рассчитывать не может).

Такое вот единство и борьба децентрализации и сверхцентрализации.

Правда, вся эта система сдержек и противовесов может рухнуть, как только предприятия встанут, а денег в бюджете не будет. Тогда влияние олигархов упадёт, а у местных властей не будет никакого интереса ориентироваться на Киев. К чему это приведёт — Бог весть. Очевидно только, что децентрализация усилится, а вот до какой степени — предсказать трудно.

Пока что вероятность такого развития событий скорее умозрительная, но ничего нереального в этом нет. В марте, например, недоимка по налогам составляет порядка трети из общего объёма, а вероятность дефолта очень высока. Так что устойчивость финансовой системы преувеличивать не стоит.