Пандемия коронавируса сыграла с украинскими политиками и бизнесменами злую шутку: она познакомила их с системой украинского здравоохранения. От увиденного те в шоке

Бывший глава СБУ и первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский попал в больницу с коронавирусом, сообщил ряд украинских СМИ. Когда «уже» опережает «ещё». Что показала эпидемия коронавируса на Украине © REUTERS, OGI/AP | REUTERS, OGI/AP | Перейти в фотобанк

«Экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрение на заражение коронавирусом», — сообщило вечером 24 марта издание «Радио Свобода» со ссылкой на два высокопоставленных источника: один и в окружении Хорошковского, другой — в правительстве. Привез коронавирус Хорошковский из Куршевеля, где недавно отдыхал.

Источник в правительстве рассказал подробности произошедшего.

«Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего, коронавирус, но пока не подтвержден», — отметил источник.

Сам Хорошковский от ответа на вопрос уклонился.

«Кому это интересно в принципе? Кроме моих друзей и родных», — написал он в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.

Ранее о заражении Хорошковского коронавирусом заявлял народный депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице», — написал он в Facebook 24 марта.

Косвенным подтверждением информации Рабиновича и украинских СМИ стали слова мэра Киева Виталия Кличко.

«Сегодня вечером мы получили от государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое киевлян, которые заболели, — мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ», — написал тот в Facebook.

На следующий день Рабинович сообщил, что Хорошковский уже едет из больницы домой.

В любом случае, скорее всего, Хорошковскому всё же пришлось на себе испытать все «прелести» украинской медицины. И не ему одному.

Коронованные пациенты

Нервы украинских парламентариев на пределе. И причина этого не столько в необходимости думать о судьбах страны в непростой период пандемии, сколько в новостях о здоровье коллег. Уже у нескольких народных депутатов подтвердился диагноз "заражение коронавирусом". Одним из первых заболевших парламентариев был нардеп, член группы «Доверие» Сергей Шахов. Сейчас он находится в Александровской больнице. 24 марта он описал течение своей болезни.

«Температура скачет от 37 до 38,5 к вечеру <…> Головных болей нет, чего не могу сказать о своих товарищах, о своей команде. Сейчас Александровская больница переполнена, среди больных и Сергей Вельможный и Александр Лукашов. Болезнь у Лукашова протекает более или менее нормально, и температура не сильно большая. У Сергея Вельможного симптомы такие же, как были у меня на 6-7-й день <…> — сильнейшая головная боль, повышалась температура, головокружение, болели глаза, ломота в теле. Такие симптомы этой болезни», — рассказал он.

Вельможный — член депутатской группы «Доверие». Позже СМИ сообщили, что коронавирус у него не подтвердился. Лукашов — член «Оппозиционной платформы — За жизнь». Еще до заявления Шахова он говорил, что здоров. Но, судя по информации коллеги, дела у него на самом деле не очень.

Ранее также стало известно и о том, что коронавирусом заразился нардеп от «Слуги народа» Руслан Горбенко. Один из анализов на новую инфекцию у него оказался положительным.

Не щадит коронавирус и толстосумов. Если верить одному из Telegram-каналов, коронавирусом заразился бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис.

«Хотеть какие-то злоутешительные новости для украинцев. Скоро Рада будет работать из Александровской больницы. Крутые депутаты и олигархи будут лежать во вср**ых (плохих. — Ред.) палатах, а простые — в коридорах», — прокомментировала эту новость украинский юрист Татьяна Монтян.

С ней солидарны многие украинцы. Оказалось, что среди весьма немногих положительных следствий пандемии оказалось и знакомство украинских «небожителей» с жизнью простого народа.

Великий уравнитель

Всемирно известная певица Мадонна 23 марта записала видео, где она называет коронавирус COVID-19 «великим уравнителем». Коронавирус настиг Запорожье, в городе ввели чрезвычайную ситуацию

«Коронавирус не заботит то, насколько ты богат и знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, что ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно: он уравнял нас во многом, прекрасно — он уравнял нас во многом», — заявила Мадонна.

Словосочетание «великий уравнитель» — устойчивое в западной культуре. Правда, относится оно к смерти. Так, одна из старых английских пословиц гласит: «Смерть — великий уравнитель, она уравнивает и бедных, и богатых».

О коронавирусе как о великом уравнителе заговорили и на Украине.

«Конча-Заспа (аналог московской Рублевки. — Ред.) обречена. Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение. Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах», — написал 24 марта директор сети магазинов «Медтехника+» Алексей Давиденко.

По его словам, «элитных» пациентов будет становиться с каждым днем все больше. А вот специализированных клиник отдельно для богачей нет.

«И Александровская больница — это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии — это равносильно пи***цу (крайне печальному положению дел. — Ред.). Вы чего думаете, они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных — лютый треш. Они строили Украину для нас — а придётся пожить в ней чуток самим. Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану. В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимацию в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП-коронавирусных нет», — отметил Давиденко.

По его словам, богачам и влиятельным людям придется лечиться вместе с рядовыми украинцами. Последим это должно понравиться.

«Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья. И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата — как один их поход на обед в ресторан», — указал Давиденко. Тяжелая поступь пандемии коронавируса. Главные темы соцсетей 25 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пандемия заставила богачей понять, каково это — быть простым украинцем. Более того, она показала, что невозможно спастись поодиночке: обладателей элитной недвижимости за рубежом в странах, где стоят их виллы, никто не ждет.

«Их самый страшный сон вдруг стал явью — их нигде больше не ждут и нигде не примут. С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание. Добро пожаловать на Украину», — подытожил Давиденко.

Судя по комментариям к этой записи, с ним согласны даже высокопоставленные чиновники. Так, мэр Днепра Борис Филатов оставил такую запись под этим постом: «По-моему, это красиво». Правда, в комментариях к этом комментарию рядовые украинцы высказали все, что думают о Филатове, и усомнились, что в Днепре дела с медициной обстоят хорошо. Мэр в ответ начал использовать матерную лексику.

Но ни мат, ни запоздалые щедрые денежные вливания не помогут ни политикам, ни высокопоставленным чиновникам, ни олигархам: они спохватились слишком поздно.