Пандемия коронавируса заставила руководство России пойти на меры, которые могут вызвать тектонические перемены в экономике и финансах. РФ может пересмотреть договоры по двойному налогообложению

Во время обращения к россиянам 25 марта президент России Владимир Путин среди прочего заявил о будущем изменении в налогообложении.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж — в офшорные юрисдикции, — должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных юридических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%, тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%», — заявил президент России.

По словам Путина, это, естественно, потребует корректировки соглашений РФ об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Путин попросил правительство организовать соответствующую работу.

«Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — отметил Путин. Портнов: «В деле с панамскими офшорами Порошенко я не отступлю» © aportnov.com

Фактически его слова означают, что РФ пристально изучила проблему с выводом средств в офшоры. И тем, кто привык уходить от уплаты российских налогов, выводя заработанные в РФ деньги за рубеж, не позавидуешь.

Новый колониализм и финансовый апартеид

В далеком 1982 году между Кипром и СССР было заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда это соглашение среди прочего должно было облегчить доступ Советского Союза к технологиям, которые напрямую СССР не продавались, а также решить ряд других важнейших проблем.

Но, как считают некоторые исследователи, в определенный момент это сыграло и роковую роль в истории Союза, когда офицеры спецслужбы — де-юре директора западных офшорных фирм — в определенный момент осознали простую истину: это на Западе они уважаемые люди с солидными деньгами и высоким уровнем потребления. А по возвращении в СССР их ждет несравнимо меньшая с их доходами пенсия и небольшой дачный участок. Возможно, именно поэтому в критически важный момент бороться за сохранение Союза часть тех, кому это нужно было делать по велению долга, не стала. Впрочем, это конспирологические теории, наподобие тех, которые утверждают, что современная Россия — криптокология — тайная колония Великобритании. Одной из причин этого является популярность британских офшорных зон в РФ. И если теория криптоколонии является спорной, то вот то, что россияне предпочитают связанные с Великобританией офшоры, — правда. При этом далеко не всегда в офшоры выводятся чистые деньги.

«В России предпочитают направлять грязные деньги на Кипр, в Гибралтар и на остров Науру — эти зоны имеют прочные исторические связи с Великобританией. Все это ступеньки, ведущие в глобальную финансовую систему, где грязным деньгам можно придать законность, прежде чем они попадут в основную глобальную финансовую систему через Лондон и другие места», — писал в своей книге «Люди, обокравшие мир: правда и вымысел о современных офшорных зонах» британский исследователь Николас Шэксон.

Это нашло даже отражение в лексике. В тучных «нулевых» в русском языке появился и укрепился новый топоним — Лондонград.

«Самое большое число беглых укрылось, пожалуй, в Израиле и Великобритании. Кстати, недаром столицу последней многие называют Лондонградом. И, как вы догадываетесь, скрываются там не мелкие карманные воришки, а фигуры со значительным капиталом. Похоже, что Лондон, являясь крупным финансовым центром мира, становится и большой «прачечной» по отмыванию преступно нажитых средств», — заявил в 2010 году занимавший тогда должность замгнепрокурора России Александр Звягинцев.

Впрочем, любили связанные с Великобританией офшоры не только те, кто получал деньги преступным путем, но и вполне законопослушные бизнесмены. В конечном итоге это отразилось в популярности лондонской недвижимости и других британских активов среди российских олигархов.

Нашло это отражение и в культуре. В 2015 году на российские телеэкраны вышел сериал «Лондонград», рассказывающий о приключениях русских в столице Соединенного Королевства.

Однако позже некоторые из российских богатейших людей, хорошо знакомых с мировой экономикой, а также тесно связанные с Великобританией, стали говорить о том, чем чревата офшорная система для мира.

«Из Индии, России, Колумбии, Зимбабве утекли миллиарды, и эти деньги спрятаны на Западе. Я называю это третьим колониализмом. В целом западная система не отличается от российской, в ней просто больше лицемерия», — заявил, к примеру, бизнесмен Александр Лебедев в комментарии изданию Le Monde в 2017 году.

Лебедев в свое время купил в Великобритании газету The Independent. Он был одним из успешнейших российских бизнесменов. Среди прочего он занимался и банковским бизнесом. В свое время он успел поработать и в КГБ.

«Я хочу положить конец этому финансовому глобальному апартеиду. Я называю это «глобальный финансовый апартеид». Когда я покупал банк в 1996 году, этого апартеида не было. В мире воровалось $20-30 млрд. Это не много. Сейчас воруется более триллиона долларов каждый год. Только в Африке воруют $100 млрд каждый год. Россия во всей этой системе составляет небольшую долю — 1%. Воруют в Китае, в Бразилии, в Мексике, в Нигерии, в Египте, в Зимбабве — где хотите. Вся эта система придумана не нами, не россиянами. Она придумана западными юристами. Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти «фонсеки» в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co. — Ред.), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank — отмывочные конторы. Но бенефициарами этого триллиона долларов являются 20 000-30 000 человек в мире», — рассказывал Лебедев российскому Forbes в 2019 году.

В общем, и российские правоохранители, и бизнесмены понимали, что офшоры, несмотря на ощутимые плюсы, среди которых облегчение инвестиций в страну, несут и ряд угроз для государства. И теперь, похоже, за дело взялись всерьез.

Пример и радость

Украинский депутат Вадим Рабинович порекомендовал Кабинету министров Украины обратить внимание на озвученные Путиным меры.

«Советую почитать правительству», — написал он в Facebook 25 марта и сослался на новость в СМИ, рассказывающую о российских нововведениях.

А вот российский политический эксперт и историк Егор Холмогоров не скрывает своего восторга по поводу «офшорных» мер.

«Про офшоры звучит прям круто», — написал он в Facebook после речи российского президента.

Очевидно, что идея о том, что богатые тоже должны платить, придется по нраву многим россиянам. А вот что касается офшоров, то у них выбор не велик. Либо смириться с новыми правилами, либо перестать быть офшорами.